Фотосессия в Рязани

Запечатлейте свою историю на фоне Рязани: уютные улицы, старинные соборы и живописные пейзажи ждут вас. Фотосессия будет комфортной и приятной
Индивидуальная фотосессия в Рязани - это возможность создать серию живых и искренних снимков на фоне исторических мест и живописных пейзажей.

Встреча на Соборной площади, прогулка через парк и Глебовский мост, виды
на соборы с набережной и прогулка по территории кремля. Все детали обсуждаются заранее, чтобы кадры были уникальными и передавали ваше настроение. Фотографии в цветокоррекции и ретуши будут готовы в течение 5 дней

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональная фотосессия
  • 🏛 Исторические локации
  • 🌳 Живописные пейзажи
  • 🎨 Индивидуальный подход
  • 📅 Гибкость маршрута
  • 🖼 Более 50 обработанных фото
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Соборная площадь
  • Глебовский мост
  • Кремлёвский вал
  • Лыбецкий бульвар
  • Рязанская ВДНХ
  • Конюшенный двор

Описание фото-прогулки

  • Встретимся на Соборной площади
  • Пройдём через парк и Глебовский мост
  • Захватим набережную с видами соборов
  • Заберёмся на кремлёвский вал
  • Спустимся к пристани
  • Погуляем по территории кремля
  • А дальше — решим. Например, прогуляемся по Лыбецкому бульвару или посетим Рязанскую ВДНХ, Конюшенный двор… Или рванём за город в Константиново, Рыбацкую деревню или «Некоторое царство»

Как проходит фотосессия:

  • Я полностью срежиссирую процесс съёмки
  • Помогу с позированием, если понадобится
  • Мы скорректируем маршрут и увеличим съёмочное время, если необходимо, чтобы сделать фотографии в интересных именно вам местах

Организационные детали

  • В течение 5 дней после съёмки я пришлю вам ссылку на скачивание не менее 50–60 кадров за каждый час в цветокоррекции с ретушью
  • Я снимаю на камеру Никон Z7-ii и объективы 35, 85
  • Доплата за шестого и каждого следующего человека — 1000 ₽, дополнительное съёмочное время — 6000 ₽ в час
  • Стоимость фотосессии за городом (по желанию) согласуем отдельно
  • Обратите внимание: моя фотосессия не включает экскурсию

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика
Анжелика — ваш гид в Рязани
Если вам нужна только фотосессия, то вас ждет очень улыбчивый и весёлый фотограф, знающий все фотогеничные места города. Фотографирую профессионально уже более 14 лет. Стараюсь подчеркнуть в фотографии атмосферность момента и самое главное — задать сюжет и поймать эмоции.
