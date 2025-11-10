Индивидуальная фотосессия в Рязани - это возможность создать серию живых и искренних снимков на фоне исторических мест и живописных пейзажей.
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🏛 Исторические локации
- 🌳 Живописные пейзажи
- 🎨 Индивидуальный подход
- 📅 Гибкость маршрута
- 🖼 Более 50 обработанных фото
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Глебовский мост
- Кремлёвский вал
- Лыбецкий бульвар
- Рязанская ВДНХ
- Конюшенный двор
Описание фото-прогулки
- Встретимся на Соборной площади
- Пройдём через парк и Глебовский мост
- Захватим набережную с видами соборов
- Заберёмся на кремлёвский вал
- Спустимся к пристани
- Погуляем по территории кремля
- А дальше — решим. Например, прогуляемся по Лыбецкому бульвару или посетим Рязанскую ВДНХ, Конюшенный двор… Или рванём за город в Константиново, Рыбацкую деревню или «Некоторое царство»
Как проходит фотосессия:
- Я полностью срежиссирую процесс съёмки
- Помогу с позированием, если понадобится
- Мы скорректируем маршрут и увеличим съёмочное время, если необходимо, чтобы сделать фотографии в интересных именно вам местах
Организационные детали
- В течение 5 дней после съёмки я пришлю вам ссылку на скачивание не менее 50–60 кадров за каждый час в цветокоррекции с ретушью
- Я снимаю на камеру Никон Z7-ii и объективы 35, 85
- Доплата за шестого и каждого следующего человека — 1000 ₽, дополнительное съёмочное время — 6000 ₽ в час
- Стоимость фотосессии за городом (по желанию) согласуем отдельно
- Обратите внимание: моя фотосессия не включает экскурсию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика — ваш гид в Рязани
Если вам нужна только фотосессия, то вас ждет очень улыбчивый и весёлый фотограф, знающий все фотогеничные места города. Фотографирую профессионально уже более 14 лет. Стараюсь подчеркнуть в фотографии атмосферность момента и самое главное — задать сюжет и поймать эмоции.Задать вопрос
Входит в следующие категории Рязани
