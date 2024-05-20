М Мила Велопрогулка к Мещерским озерам Большое спасибо за нашу велопрогулку, принимали участие все семьёй 2 ребенка (3,5 года и 5 лет) детям очень понравилось, хотят ещё. Евгений очень коммуникабельный и приятный человек, грамотный гид, видно, что человек любит свой родной край.

Т Татьяна Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани Увлекательная история города!!! Были с 10-летним ребенком, вопросы на внимательность и смекалку привносят азарт, знания и ответы с позитивными эмоциями остаются на долго с нами!!! Спасибо, рекомендуем с радостью! (Индивидуальный подход и быстрая обратная связь)

Е Екатерина Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани Роман - отличный гид, знающий и понимающий аудиторию. Город понравился только благодаря его потрясающим качеством рассказчика! Всем рекомендую!

И Ирина Велопрогулка к Мещерским озерам Заказывали экскурсию у Евгения, все очень понравилось, был выбран интересный маршрут с очень красивыми видами. Рекомендую

А Антон Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища Юлия открытый, искренний, переживающий за своё дело и просто прекрасный человек. Экскурсия под стать экскурсоводу - лёгкая, интересная, увлекательная и пронизанная любовью к этому красивому месту, его истории и прекрасной природе. Большое спасибо!:)

К Кристина Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани Всё очень понравилось. Форма квиза заставляет осмысливать полученную информацию, чтобы отвечать на вопросы Анатолия и зарабатывать баллы, и поэтому лучше запоминается. Отличная получается прогулка-экскурсия!

М Михаил Экскурсия-квест «Грибы с глазами» Отличная увлекательная экскурсия от Александра, рекомендую к посещению👍👍👍

Н Никонова Экскурсия-квест «Грибы с глазами» читать дальше не входил. Это скорее уточнение для тех, кто смотрит отзывы, чтобы учитывали. 2. Большое количество интересных историй про пребывание в Рязани писателей. И на что их, писателей, Рязань вдохновляла. 3. Ребенку было интересно искать грибы с глазами. 4. Наверное, наша группа оказалась не целевой аудиторией для современного искусства, в частности графити. Это немного смазало впечатление. Но это частное мнение. 1. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но он и в описание

И Ирина Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада Нам все очень понравилось 🤗 спасибо за экскурсию