1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Велопрогулка к Мещерским озерам
Прочувствовать глубину и красоту Мещерского края, услышать его истории и пройти тропами Паустовского
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
2 600₽ за человека
Квест
4.5 часа
Интерактивный квест по усадьбе фон Дервиза в Старожилово: 8 этапов приключений
Получите приветственное письмо с заданием и сундук-помощник, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по усадьбе фон Дервиза в Старожилово
Начало: В посёлке Старожилово
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
2 750₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
В гости к природе: из Рязани в Окский заповедник
Приглашаем в путешествие по Окскому заповеднику: встреча с уникальной флорой и фауной, вдохновляющие пейзажи и чистый воздух
Начало: Возле ТРЦ «Круиз»
Завтра в 14:00
16 июня в 08:00
8 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища
Вдохновляющая прогулка по русским Помпеям с человеком, переехавшим сюда из столицы ради мечты
Начало: У храма Преображения Господня на Старой Рязани
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
5 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях
Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест в Рязани: загадочные «Грибы с глазами»
Встречайте грибных жителей Рязани в увлекательной экскурсии-квесте, полной открытий и фото-моментов
Начало: Памятник ленину, площадь ленина
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Интерактивная экскурсия по историческим Торговым рядам Рязани
Погрузитесь в атмосферу Старой Рязани, решая загадки и узнавая увлекательные истории Торговых рядов
Начало: На ул. Краснорядская
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Рязанский Стоунхендж и Старая Рязань
Полюбоваться просторами окской поймы, помедитировать и прикоснуться к исполинскому Алатырь-камню
Начало: На площади Театральная
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 1185010 665₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММила20 мая 2024Большое спасибо за нашу велопрогулку, принимали участие все семьёй 2 ребенка (3,5 года и 5 лет) детям очень понравилось, хотят ещё. Евгений очень коммуникабельный и приятный человек, грамотный гид, видно, что человек любит свой родной край.
- ТТатьяна20 мая 2024Увлекательная история города!!! Были с 10-летним ребенком, вопросы на внимательность и смекалку привносят азарт, знания и ответы с позитивными эмоциями остаются на долго с нами!!! Спасибо, рекомендуем с радостью! (Индивидуальный подход и быстрая обратная связь)
- ЕЕкатерина20 мая 2024Роман - отличный гид, знающий и понимающий аудиторию. Город понравился только благодаря его потрясающим качеством рассказчика! Всем рекомендую!
- ИИрина19 мая 2024Заказывали экскурсию у Евгения, все очень понравилось, был выбран интересный маршрут с очень красивыми видами. Рекомендую
- ААнтон13 мая 2024Юлия открытый, искренний, переживающий за своё дело и просто прекрасный человек. Экскурсия под стать экскурсоводу - лёгкая, интересная, увлекательная и пронизанная любовью к этому красивому месту, его истории и прекрасной природе. Большое спасибо!:)
- ККристина12 мая 2024Всё очень понравилось. Форма квиза заставляет осмысливать полученную информацию, чтобы отвечать на вопросы Анатолия и зарабатывать баллы, и поэтому лучше запоминается. Отличная получается прогулка-экскурсия!
- ММихаил11 мая 2024Отличная увлекательная экскурсия от Александра, рекомендую к посещению👍👍👍
- ННиконова7 мая 20241. Очень хорошо спланирован маршрут. Мы прошли, кажется, по всем значимым местам. Исключение - Кремль, но он и в описание
- ИИрина18 апреля 2024Нам все очень понравилось 🤗 спасибо за экскурсию
- ССергей8 апреля 2024Всё понравилось. Очень хорошая экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Активности»
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