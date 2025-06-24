Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка в Рязани
Погрузитесь в атмосферу Рязани с фотопрогулкой! Уникальные кадры, живые эмоции и профессиональный подход. Незабываемые впечатления гарантированы
«Даже если вы никогда не были на фотосессии, не переживайте»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Живые кадры вашей прогулки по Рязани
Сохранить память о путешествии в серии профессиональных снимков
Начало: На Соборной площади
«Мы можем провести фотосессию для большего количества участников, в этом случае доплата за шестого и каждого следующего человека — 1000 ₽»
Завтра в 10:00
16 июл в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в Рязани
Запечатлейте свою историю на фоне Рязани: уютные улицы, старинные соборы и живописные пейзажи ждут вас. Фотосессия будет комфортной и приятной
«Стоимость фотосессии за городом (по желанию) согласуем отдельно»
23 июл в 11:00
24 июл в 11:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга24 июня 2025Очень приятная девушка. Сразу чувствовала себя комфортно. Эльвира учитывает пожелания, индивидуальность. В общении легкая, доброжелательная. Материалы отдала в тот же день. Спасибо за приятные воспоминания от поездки в Рязань!)
- ССветлана4 мая 2025Пригласили фотографа Эльвиру на экскурсию по Рязани с другим экскурсоводом. Остались довольны мероприятием и главное теперь наши положительные эмоции от прогулки по Рязани запечатлены на качественных фото, сделанных Эльвирой. Огромное спасибо!!
- ССветлана4 мая 2025Если вы хотите привезти из Рязани незабываемые впечатления в виде фотографий, то вам точно к Эльвире. Эта девушка оказалась настолько
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Рязани в июле 2025
Сейчас в Рязани в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 7000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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