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Фотосессии в Рязани с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Рязани, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Фотопрогулка в Рязани
Пешая
1 час
3 отзыва
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка в Рязани
Погрузитесь в атмосферу Рязани с фотопрогулкой! Уникальные кадры, живые эмоции и профессиональный подход. Незабываемые впечатления гарантированы
«Даже если вы никогда не были на фотосессии, не переживайте»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Живые кадры вашей прогулки по Рязани
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Живые кадры вашей прогулки по Рязани
Сохранить память о путешествии в серии профессиональных снимков
Начало: На Соборной площади
«Мы можем провести фотосессию для большего количества участников, в этом случае доплата за шестого и каждого следующего человека — 1000 ₽»
Завтра в 10:00
16 июл в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотосессия в Рязани
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в Рязани
Запечатлейте свою историю на фоне Рязани: уютные улицы, старинные соборы и живописные пейзажи ждут вас. Фотосессия будет комфортной и приятной
«Стоимость фотосессии за городом (по желанию) согласуем отдельно»
23 июл в 11:00
24 июл в 11:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    24 июня 2025
    Фотопрогулка в Рязани
    Очень приятная девушка. Сразу чувствовала себя комфортно. Эльвира учитывает пожелания, индивидуальность. В общении легкая, доброжелательная. Материалы отдала в тот же день. Спасибо за приятные воспоминания от поездки в Рязань!)
    Очень приятная девушка. Сразу чувствовала себя комфортно. Эльвира учитывает пожелания, индивидуальность. В общении легкая, доброжелательнаяОчень приятная девушка. Сразу чувствовала себя комфортно. Эльвира учитывает пожелания, индивидуальность. В общении легкая, доброжелательнаяОчень приятная девушка. Сразу чувствовала себя комфортно. Эльвира учитывает пожелания, индивидуальность. В общении легкая, доброжелательнаяОчень приятная девушка. Сразу чувствовала себя комфортно. Эльвира учитывает пожелания, индивидуальность. В общении легкая, доброжелательнаяОчень приятная девушка. Сразу чувствовала себя комфортно. Эльвира учитывает пожелания, индивидуальность. В общении легкая, доброжелательная
  • С
    Светлана
    4 мая 2025
    Фотопрогулка в Рязани
    Пригласили фотографа Эльвиру на экскурсию по Рязани с другим экскурсоводом. Остались довольны мероприятием и главное теперь наши положительные эмоции от прогулки по Рязани запечатлены на качественных фото, сделанных Эльвирой. Огромное спасибо!!
    Пригласили фотографа Эльвиру на экскурсию по Рязани с другим экскурсоводом. Остались довольны мероприятием и главное теперь
  • С
    Светлана
    4 мая 2025
    Фотопрогулка в Рязани
    Если вы хотите привезти из Рязани незабываемые впечатления в виде фотографий, то вам точно к Эльвире. Эта девушка оказалась настолько
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    на одной волне с нами, что ей удалось заинтересовать даже мою дочь, которая обычно с недоверием относится к людям. Нам не нужны были стандартные фото у рязанских достопримечптельностей и арт-объектов. И мы получили именно то, что хотели. Необычные кадры и огромный заряд позитива. Огромное спасибо Эльвире, что так смело реагировала на все наши задумки. И да… у меня все-таки есть совместное фото с дочкой)))

    Если вы хотите привезти из Рязани незабываемые впечатления в виде фотографий, то вам точно к ЭльвиреЕсли вы хотите привезти из Рязани незабываемые впечатления в виде фотографий, то вам точно к ЭльвиреЕсли вы хотите привезти из Рязани незабываемые впечатления в виде фотографий, то вам точно к ЭльвиреЕсли вы хотите привезти из Рязани незабываемые впечатления в виде фотографий, то вам точно к ЭльвиреЕсли вы хотите привезти из Рязани незабываемые впечатления в виде фотографий, то вам точно к ЭльвиреЕсли вы хотите привезти из Рязани незабываемые впечатления в виде фотографий, то вам точно к ЭльвиреЕсли вы хотите привезти из Рязани незабываемые впечатления в виде фотографий, то вам точно к ЭльвиреЕсли вы хотите привезти из Рязани незабываемые впечатления в виде фотографий, то вам точно к ЭльвиреЕсли вы хотите привезти из Рязани незабываемые впечатления в виде фотографий, то вам точно к ЭльвиреЕсли вы хотите привезти из Рязани незабываемые впечатления в виде фотографий, то вам точно к Эльвире

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопрогулка в Рязани
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Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Памятник Есенину
  4. Успенский Собор
  5. Церковь Спаса-на-Яру
  6. Соборная площадь
  7. Спасо-Преображенский монастырь
  8. Набережная
  9. Кремль
  10. Солотча
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июле 2025
Сейчас в Рязани в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 7000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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