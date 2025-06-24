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на одной волне с нами, что ей удалось заинтересовать даже мою дочь, которая обычно с недоверием относится к людям. Нам не нужны были стандартные фото у рязанских достопримечптельностей и арт-объектов. И мы получили именно то, что хотели. Необычные кадры и огромный заряд позитива. Огромное спасибо Эльвире, что так смело реагировала на все наши задумки. И да… у меня все-таки есть совместное фото с дочкой)))