🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Рязань: путеводитель по истории, культуре и легендам Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город с новой стороны Начало: На площади Маргелова 4 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 140 отзывов Вот это Рязань! Уникальное путешествие по страницам истории Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города Начало: На площади Маргелова 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов Рязань: путешествие сквозь века - история, мифы, легенды Исследуйте сокровища Рязани: от Успенского собора до легенд о Евпатии Коловрате на индивидуальной экскурсии Начало: На Соборной площади 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 48 отзывов Рязань сквозь века: уникальное путешествие по историческим местам Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии Начало: У памятника Евпатию Коловрату 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 45 отзывов Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную Начало: Около собора Бориса и Глеба 7 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 111 отзывов Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы Начало: На Соборной улице от 4 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 15 отзывов Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города» Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас Начало: На Соборной площади 3 700 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 42 отзыва Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом Добраться до сути города через его историю, архитектуру и стихи - культовые и современные Начало: Почтовая 64. Памятник Ленину 4 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Рязань древняя, вкусная, гостеприимная Погулять по центральным улицам, прикоснуться к истории города и отведать местные деликатесы Начало: На площади Соборная от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Историческая экскурсия по Рязанскому кремлю с видом с колокольни Погрузитесь в эпоху князей и святых Рязани, исследуя древние соборы и поднимаясь на звонницу для незабываемых видов Начало: Площадь перед Соборной колокольней 5 900 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 334 отзыва Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей Начало: На улице Семинарская 5 700 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 76 отзывов Знакомство с Рязанью: исторический центр и знаковые места Прогулка по историческому центру Рязани с посещением знаковых мест и рассказами о судьбах известных рязанцев. Узнайте тайны города и прикоснитесь к его культуре Начало: На ул. Почтовой 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 4.5 часа 2 отзыва Интерактивный квест по усадьбе фон Дервиза в Старожилово: 8 этапов приключений Получите приветственное письмо с заданием и сундук-помощник, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по усадьбе фон Дервиза в Старожилово Начало: В посёлке Старожилово 2 750 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 41 отзыв Популярное предложение На машине времени по историческим эпохам Рязани Познайте Рязань через архитектурные шедевры разных веков, открывая исторические тайны на комфортной автоэкскурсии Начало: На улице Кремлевский Вал 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 64 отзыва Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида Начало: На площади Соборная 6 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 32 отзыва Рязанский кремль - сердце тысячелетнего города Прогулка по Рязанскому кремлю и его окрестностям с рассказом о значимых фактах истории, архитектуре и знаменитых рязанцах Начало: на Соборной площади 3 950 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

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