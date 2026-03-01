Присоединяйтесь к увлекательной квиз-экскурсии по Рязани, где каждый уголок исторического центра расскажет свою уникальную историю.
Это не просто прогулка, а настоящее приключение, где вы сможете проверить свои знания, отвечая на вопросы
Это не просто прогулка, а настоящее приключение, где вы сможете проверить свои знания, отвечая на вопросы
5 причин купить эту экскурсию
- 🧩 Интерактивный формат с викториной
- 🏛️ Посещение главных достопримечательностей
- 🎁 Подарки за правильные ответы
- 📚 Интересные исторические факты
- 🌍 Возможность проведения на английском языке
Что можно увидеть
- Рязанский кремль
- Соборная площадь
- Дворянское собрание
- Местный Арбат
- Цирк
- Дом Салтыкова-Щедрина
Описание экскурсии
Квиз, который увлечет каждого
В процессе нашей интерактивной экскурсии-викторины вы увидите главные места города: Рязанский кремль, Соборную площадь, Дворянское собрание, местный Арбат, цирк и дом Салтыкова-Щедрина. А также узнаете:
- Какому рязанцу установлена звезда на Аллее славы в Голливуде
- Где находится единственный в мире «переулок Счастья»
- Как на самом деле относился к Рязани Сергей Есенин
- Почему центральная площадь города в 90-е называлась «площадь без Ленина»
- Кем был первый русский нобелевский лауреат и как его жизнь изменила Рязань
- Кто из местных князей построил самый мощный личный бренд
И это далеко не всё!
Организационные детали
- В стоимость также включены: туристические карты и сувениры (стикеры и открытки), которыми я буду награждать вас за правильные ответы
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- При желании вы можете заказать проведение экскурсии на английском языке с предоставлением учебного материала: доплата за человека — 200 руб. Пожалуйста, сообщите об этом заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 3312 туристов
Приветствую! Меня зовут Анатолий, я коренной рязанец и преподаватель по профессии. Как в учительской деятельности, так и в проведении экскурсий объединяю обучение с развлечением. Что может быть лучше времени, проведённого
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 232 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Заказали квиз-экскурсию, чтобы было интересно всем, включая ребёнка 10 лет. Программа длилась два с половиной часа, но за это время никто не устал, так как все были увлечены. Экскурсию проводил
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О
На этой платформе впервые брали гида и нам сразу повезло! Понравилось и детям (11 и 14 лет), и взрослым. Вел экскурсию Валерий, спасибо ему за интересную информацию о Рязани. И новую информацию про скульпторы с конями.
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Т
Анатолий, огромное спасибо вам за замечательную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Наша группа осталась в полном восторге!
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Огромная благодарность Анатолию за такую познавательную экскурсию. Уехали из Рязани просто переполненные полезнейшей информацией. Однозначно подойдёт для людей всех возрастов, особенно думаю увлечёт подростков, поскольку в ходе экскурсии Анатолий использует
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Ж
Экскурсия очень понравилаь и как же здорово, что она проходила в форме квиза! Мы узнали много интересного о Рязанском Кремле и центральной части города, а также о его известных жителях.
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В
Недавно посетили квиз- экскурсию по историческому центру Рязани, хочу поделиться своими впечатлениями.
Благодарим гида Валерия. Его рассказ был увлекательным и информативным, он смог нас заинтересовать с первых минут. Гид умело сочетал
Благодарим гида Валерия. Его рассказ был увлекательным и информативным, он смог нас заинтересовать с первых минут. Гид умело сочетал
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