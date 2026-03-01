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Валерий, и он покорил наши сердца своей любовью к городу, но при этом и объективным отношением к поошлому и настоящему. В ходе экскурсии Валерий постоянно общался с нами, было ощущение дружеской прогулки, в ходе которой мы многое узнали не только об историческом прошлом Рязани, но и о событиях недавнего времени. Ребёнка заинтересовал формат квиза, когда по ходу маршрута задавались вопросы, а за правильные ответы выдавались стикеры, связанные с темой вопроса, а в финале был приз (рязанский сувенир). Кроме того, уже по завершении экскурсии Валерий прислал много интересного материала. В общем, остались самые положительные впечатления.