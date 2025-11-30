Обзорная экскурсия по Рязани с художественным акцентом: вы увидите город глазами известных художников и фотографов, изучите архитектурные памятники разных эпох и узнаете, как менялся облик города на протяжении веков.
Описание экскурсии
Рязань в красках
Обзорная экскурсия-прогулка, на которой вы отправитесь в путешествие во времени и увидите, как менялся город через призму живописи и фотографии. Вдохновитесь видами Рязанского кремля, которые запечатлели художники А. А. Киселев-Камский, М. С. Бровкин, А. Е. Архипов, В. А. Кузьмин, и увидите места, отображенные в уникальной фотолетописи С. М. Прокудина-Горского.
Архитектурные сокровища Рязани
Вы увидите соборную колокольню, входящую в десятку самых высоких в России, и два Успенских собора, которых разделяют три века архитектурной истории. Особое внимание уделим двухшатровому храму — одному из пяти, сохранившихся в России, и затейливым древнерусским крылечкам на Архиерейском дворе.
Исторический ландшафт города
Маршрут включает осмотр купеческой застройки рубежа XIX-XX веков, Трубежной набережной без реки и Верхнего городского посада XVII века, где раньше шла бойкая торговля, а сейчас возвышается памятник «певцу русской души». Вы также увидите памятник самому любимому рязанскому князю работы всемирно известного скульптора. Важная информация:
Рекомендуется удобная обувь для прогулки.
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник рязанскому князю
- Купеческая застройка рубежа 19-20 вв
- Присутственные места
- Рязанский кремль
- Соборная колокольня
- Два Успенских собора
- Двухшатровый храм
- Архиерейский двор
- Трубежная набережная
- Верхний городской посад
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь, д. 16
Завершение: Соборная площадь, 16
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Рекомендуется удобная обувь для прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
