Рязань в красках

Обзорная экскурсия-прогулка, на которой вы отправитесь в путешествие во времени и увидите, как менялся город через призму живописи и фотографии. Вдохновитесь видами Рязанского кремля, которые запечатлели художники А. А. Киселев-Камский, М. С. Бровкин, А. Е. Архипов, В. А. Кузьмин, и увидите места, отображенные в уникальной фотолетописи С. М. Прокудина-Горского.

Архитектурные сокровища Рязани

Вы увидите соборную колокольню, входящую в десятку самых высоких в России, и два Успенских собора, которых разделяют три века архитектурной истории. Особое внимание уделим двухшатровому храму — одному из пяти, сохранившихся в России, и затейливым древнерусским крылечкам на Архиерейском дворе.

Исторический ландшафт города

Маршрут включает осмотр купеческой застройки рубежа XIX-XX веков, Трубежной набережной без реки и Верхнего городского посада XVII века, где раньше шла бойкая торговля, а сейчас возвышается памятник «певцу русской души». Вы также увидите памятник самому любимому рязанскому князю работы всемирно известного скульптора. Важная информация:

Рекомендуется удобная обувь для прогулки.