1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Рязань: путеводитель по истории, культуре и легендам
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: На площади Маргелова
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную
Начало: Около собора Бориса и Глеба
«Следом погуляете по уютной набережной и впечатлитесь видом на Рязанский Кремль, где находится одна из высочайших колоколен России»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
«Соборный парк и фигурки грибов с глазами на Трубежной набережной»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
3 700₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГригорий5 июня 2024Очень понравилось изложение материала гидом, возможность сразу получать ответы на возникающие по ходу экскурсии вопросы. В конце экскурсии Николай присвоил
- ААлександр25 мая 2024Всё отлично.
- ММарина25 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Прекрасный гид Анастасия рассказала все интересно, доступно, просто супер!
- ААлександр19 мая 2024Отличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересное путешествие во времени
- ЕЕвгений11 мая 2024Нам очень понравился наш гид - Пётр. Материал структурирован, всё логично и понятно, только важная информация. Речь живая, без заученных
- ООлеся10 мая 2024Очень понравилось! Было интересно, познавательно!
- ЕЕлена7 мая 2024У нас был отличный гид Пётр. Экскурсия прошла интересно. Даже не заметили как пролетело 2 часа. Очень советуем. Учли наши
- ИИнна10 января 2024Большое спасибо Дмитрию за экскурсию! Интересно, последовательно, профессионально
- ЕЕлена7 ноября 2023Дмитрий - академически эрудированный рассказчик, имеющий редкую аккредитацию на экскурсии по храмам Рязани. Показывал, рассказывал, объяснял, провел экскурсию по редким местам города, куда не заводил никто из предыдующих экскурсоводов. Нам понравилось!:)
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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