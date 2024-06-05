Экскурсии по набережной Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Рязани, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рязань: факты, люди, легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Рязань: путеводитель по истории, культуре и легендам
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: На площади Маргелова
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 200 за всё до 10 чел.
Древние храмы Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную
Начало: Около собора Бориса и Глеба
«Следом погуляете по уютной набережной и впечатлитесь видом на Рязанский Кремль, где находится одна из высочайших колоколен России»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7 000 за всё до 8 чел.
Всё о Рязани в самом сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
«Соборный парк и фигурки грибов с глазами на Трубежной набережной»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
3 700 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    5 июня 2024
    Рязань: факты, люди, легенды
    Очень понравилось изложение материала гидом, возможность сразу получать ответы на возникающие по ходу экскурсии вопросы. В конце экскурсии Николай присвоил
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    нам звание "знатоков Рязани 20-го уровня" и рассказал, что нужно сделать, чтобы повысить свой уровень как минимум вдвое:) Большое спасибо Николаю за творческий подход к делу и первое знакомство с Рязанью!

  • А
    Александр
    25 мая 2024
    Древние храмы Рязани
    Всё отлично.
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Экскурсия очень понравилась! Прекрасный гид Анастасия рассказала все интересно, доступно, просто супер!
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Рязань: факты, люди, легенды
    Отличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересное путешествие во времени
    Отличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересноеОтличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересноеОтличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересное
  • Е
    Евгений
    11 мая 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Нам очень понравился наш гид - Пётр. Материал структурирован, всё логично и понятно, только важная информация. Речь живая, без заученных
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    текстов. У Петра отличное чувство юмора и он очень артистичный. Поэтому экскурсия получается интересной. Причём как для знатоков истории, так и для тех, кто только начинает её изучать. Однозначно рекомендуем всем, кто желает познакомится с Рязанью, сделать выбор в пользу Петра.

  • О
    Олеся
    10 мая 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Очень понравилось! Было интересно, познавательно!
  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Рязань: факты, люди, легенды
    У нас был отличный гид Пётр. Экскурсия прошла интересно. Даже не заметили как пролетело 2 часа. Очень советуем. Учли наши
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    пожелания- мы просили, чтобы не было большого количества дат, их не помнишь все равно, просили, чтобы было увлекательно. Пётр справился на все 100%, рекомендуем у организатора экскурсий спрашивать возможность проведения экскурсии именно этим гидом.

    У нас был отличный гид Пётр. Экскурсия прошла интересно. Даже не заметили как пролетело 2 часаУ нас был отличный гид Пётр. Экскурсия прошла интересно. Даже не заметили как пролетело 2 часаУ нас был отличный гид Пётр. Экскурсия прошла интересно. Даже не заметили как пролетело 2 часа
  • И
    Инна
    10 января 2024
    Древние храмы Рязани
    Большое спасибо Дмитрию за экскурсию! Интересно, последовательно, профессионально
  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Древние храмы Рязани
    Дмитрий - академически эрудированный рассказчик, имеющий редкую аккредитацию на экскурсии по храмам Рязани. Показывал, рассказывал, объяснял, провел экскурсию по редким местам города, куда не заводил никто из предыдующих экскурсоводов. Нам понравилось!:)

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Набережная»

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  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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