Рязанский квиз-завтрак

Соберитесь с друзьями на завтрак в Рязани и поучаствуйте в квизе. Узнайте интересные факты о городе и его знаменитостях. Отличное начало дня
Жители и гости Рязани могут насладиться завтраком в приятной компании и принять участие в увлекательном квизе.

Это уникальная возможность узнать, каким был первый многоэтажный дом в городе, что вдохновляло Паустовского в этих краях и почему роща называется Рюмина. Победители квиза получат открытки с видами Рязани. Завтрак включён в стоимость, а блюда можно выбрать заранее
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍽️ Завтрак в уютном ресторане
  • 🧠 Интересные факты о Рязани
  • 🎉 Увлекательный квиз
  • 🏆 Призы для победителей
  • 👥 Общение в дружной компании
    • Рязанский квиз-завтрак
    Рязанский квиз-завтрак
    Рязанский квиз-завтрак
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00

    Что можно увидеть

  • Первый многоэтажный дом
  • Рюмина роща

    • Описание экскурсии

    Пока вы будете завтракать в уютном ресторане, мы расскажем о Рязани и её знаменитых уроженцах. И предложим отгадать, какие из фактов настоящие, а какие — нет.

    Вы узнаете:

    • Как Загоскин исследовал Аляску, а Павлов — собак
    • Чем вдохновлялся Паустовский в Рязанской Мещёре
    • Какой была самая первая многоэтажка в городе
    • Что, кроме оружия, изобрёл конструктор Макаров
    • Куда ходил первый автобус в Рязани
    • Почему центральный парк назвали Рюминой рощей

    Организационные детали

    • Мы свяжемся с вами заранее, чтобы вы выбрали блюда на завтрак из доступных двух—трёх вариантов. Завтрак входит в стоимость
    • Победители квиза получат красивые открытки с видами Рязани
    • Квиз проведу я или другой гид из нашей команды

    в субботу и воскресенье в 10:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 500 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На Почтовой улице
    Когда и сколько длится?
    Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    2
    1
    Анастасия
    26 окт 2024
    Мы были семьей, нам все понравилось. Для нас такой форма был наиболее оптимальным, т. к мы рано утром выехали из дома, из Москвы дорога заняла 3 часа. Приехали в ресторан
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    к началу, сходили в уборную с дороги, всё чистенько, аккуратно. Сразу позавтракали. Завтрак достойный, красивая подача, детям и нам с мужем понравился. Очень интересный формат экскурсии, узнали и запомнили много интересного о Рязани. Мы впервые были на подробной экскурсии, считаем что очень удачная задумка и реализация. Потом сразу пошли с Анатолием на обзорную экскурсию. Чудесно погуляли по городу. Спасибо!

    Мы были семьей, нам все понравилось. Для нас такой форма был наиболее оптимальным, т. к мыМы были семьей, нам все понравилось. Для нас такой форма был наиболее оптимальным, т. к мы
    Анастасия
    8 окт 2024
    Классный формат экскурсии) Очень вкусный завтрак и интересная игра-рассказ) Всем советуем!

    Входит в следующие категории Рязани

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