читать дальше к началу, сходили в уборную с дороги, всё чистенько, аккуратно. Сразу позавтракали. Завтрак достойный, красивая подача, детям и нам с мужем понравился. Очень интересный формат экскурсии, узнали и запомнили много интересного о Рязани. Мы впервые были на подробной экскурсии, считаем что очень удачная задумка и реализация. Потом сразу пошли с Анатолием на обзорную экскурсию. Чудесно погуляли по городу. Спасибо!

Мы были семьей, нам все понравилось. Для нас такой форма был наиболее оптимальным, т. к мы рано утром выехали из дома, из Москвы дорога заняла 3 часа. Приехали в ресторан