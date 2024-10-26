Жители и гости Рязани могут насладиться завтраком в приятной компании и принять участие в увлекательном квизе.
Это уникальная возможность узнать, каким был первый многоэтажный дом в городе, что вдохновляло Паустовского в этих краях и почему роща называется Рюмина. Победители квиза получат открытки с видами Рязани. Завтрак включён в стоимость, а блюда можно выбрать заранее
Это уникальная возможность узнать, каким был первый многоэтажный дом в городе, что вдохновляло Паустовского в этих краях и почему роща называется Рюмина. Победители квиза получат открытки с видами Рязани. Завтрак включён в стоимость, а блюда можно выбрать заранее
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Пока вы будете завтракать в уютном ресторане, мы расскажем о Рязани и её знаменитых уроженцах. И предложим отгадать, какие из фактов настоящие, а какие — нет.
Вы узнаете:
- Как Загоскин исследовал Аляску, а Павлов — собак
- Чем вдохновлялся Паустовский в Рязанской Мещёре
- Какой была самая первая многоэтажка в городе
- Что, кроме оружия, изобрёл конструктор Макаров
- Куда ходил первый автобус в Рязани
- Почему центральный парк назвали Рюминой рощей
Организационные детали
- Мы свяжемся с вами заранее, чтобы вы выбрали блюда на завтрак из доступных двух—трёх вариантов. Завтрак входит в стоимость
- Победители квиза получат красивые открытки с видами Рязани
- Квиз проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу и воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Почтовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов в Рязани
Провели экскурсии для 1704 туристов
Приветствую! Меня зовут Анатолий, я коренной рязанец и преподаватель по профессии. Как в учительской деятельности, так и в проведении экскурсий объединяю обучение с развлечением. Что может быть лучше времени, проведённогоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
26 окт 2024
Мы были семьей, нам все понравилось. Для нас такой форма был наиболее оптимальным, т. к мы рано утром выехали из дома, из Москвы дорога заняла 3 часа. Приехали в ресторан
Анастасия
8 окт 2024
Классный формат экскурсии) Очень вкусный завтрак и интересная игра-рассказ) Всем советуем!
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