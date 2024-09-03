читать дальше

увлекательно, что время пролетает незаметно и лично я бы без проблем слушала бы и гуляла бы даже и 4 часа кряду. Также по ходу дела, она мне показала ещё несколько интересных мест, где можно погулять при следующем приезде в Рязань. Я была одна и Ольга меня очень хорошо нафотографировала С бронью в музей леденца, к сожалению, произошла какая-то неприятная накладка и когда после экскурсии Ольга довела меня обратно в музей, выяснилось что это время давно занято под большую туристическую группу, добавки в виде меня там не предполагают, а у меня времени перейти до какого-то другого интересного местечка и прихватить экскурсию там уже не оставалось, потому что воскресенье у меня было (включая несостоявшийся музей леденца) по времени чётко распланировано вплоть до отъезда. Оценку за это не снижаю, но прямо в конце пребывания в городе получить порцайку негативных эмоций - такое себе