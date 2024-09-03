2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборКвиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 4 800₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях
Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Есенинским местам в Рязани
Индивидуальная экскурсия по местам, связанным с жизнью Сергея Есенина. Посетите Константиново, старинные села и монастыри, насладитесь природой и историей
Начало: В Рязани или Рыбном
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
11 500₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория3 сентября 2024Чтобы город получил информационно-эмоциональную окраску и не остался в вашей памяти проходным местом, необходимо на мой взгляд узнать его с
- ДДмитрий23 августа 2024Замечательный весь-экскурсия по вечерней Рязани. Анатолий как рассказчик заинтересовал нас историей своего города, увлекательное путешествие с элементами квеста. Как Гид
- ННаталья23 августа 2024Роман провел замечательную экскурсию, познакомил нас с городом. Интересно было и взрослым, и детям. На память остались наклейки с изображением достопримечательностей, которые мы посетили. Экскурсия с душой, с любовью к городу и индивидуальным подходом к слушателям.
- ТТатьяна17 августа 2024Честно говоря, при бронировании экскурсии, как то казалось, что дороговато. Но экскурсия очень понравилась и я нисколько не разочаровалась в
- ААнастасия11 августа 2024Отличная экскурсия, очень понравился гид Людмила - душевно и с любовью к своему делу. Места очень красивые
- ВВера11 августа 2024При том, что исторический центр города - это физически не такой чтобы очень большой кусочек территории, гид Ольга рассказывает настолько
- ИИрина31 июля 2024В экскурсии понравилось все! От глубоких знаний экскурсовода Людмилы, подачи, легкости преподнесения материала до нашего комфортного путешествия в бытовых вещах. Рекомендую всем!
- ТТатьяна29 июля 2024Были с детьми на экскурсии у Ольги. Детям по 10 лет и 1 ребенку 8 лет. Все очень понравилось. Ольга
- ЛЛюдмила8 июля 2024Экскурсию для нас проводила Марина Алексеевна, человек, который очень много и интересно рассказывает о прошлом и настоящем города. Например, удивительная
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «На Рождество»
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