На Рождество – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Рязани, цены от 4 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
Пешая
131 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 4 800 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
Пешая
16 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях
Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
5 200 за всё до 5 чел.
Путешествие в Есенинскую Русь на вашем автомобиле
69 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Есенинским местам в Рязани
Индивидуальная экскурсия по местам, связанным с жизнью Сергея Есенина. Посетите Константиново, старинные села и монастыри, насладитесь природой и историей
Начало: В Рязани или Рыбном
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
11 500 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    3 сентября 2024
    Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
    Чтобы город получил информационно-эмоциональную окраску и не остался в вашей памяти проходным местом, необходимо на мой взгляд узнать его с
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    помощью знающего и любящего человека. Анатолий подходит под это определение на 100%. 2 часа проведенные на его экскурсии запомнились легкостью, интересными фактами и нетривиальными сюжетами из жизни города. Огромнейшая благодарность и пожелания успеха 🍀

  • Д
    Дмитрий
    23 августа 2024
    Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
    Замечательный весь-экскурсия по вечерней Рязани. Анатолий как рассказчик заинтересовал нас историей своего города, увлекательное путешествие с элементами квеста. Как Гид
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    он уточнил, что мы знаем и где успели побывать в городе, дабы не повторяться и рассказать-показать нам новое. Очень понравилась и подача материала, и маршрут. Спасибо большое

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  • Н
    Наталья
    23 августа 2024
    Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
    Роман провел замечательную экскурсию, познакомил нас с городом. Интересно было и взрослым, и детям. На память остались наклейки с изображением достопримечательностей, которые мы посетили. Экскурсия с душой, с любовью к городу и индивидуальным подходом к слушателям.
  • Т
    Татьяна
    17 августа 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь на вашем автомобиле
    Честно говоря, при бронировании экскурсии, как то казалось, что дороговато. Но экскурсия очень понравилась и я нисколько не разочаровалась в
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    своем выборе. Дмитрий один из лучших экскурсоводов с которыми приходилось встречаться. Информация последовательна, речь без слов паразитов, достаточно эмоциональна. Всё показал, рассказал, объяснил, чаем собственным напоил, много сопутствующей интересной информации дал. Очень эрудированный. С его помощью в Константиново мы просто влюбились. Место чудесное. Хочется вернуться.

  • А
    Анастасия
    11 августа 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь на вашем автомобиле
    Отличная экскурсия, очень понравился гид Людмила - душевно и с любовью к своему делу. Места очень красивые
    Отличная экскурсия, очень понравился гид Людмила - душевно и с любовью к своему делуОтличная экскурсия, очень понравился гид Людмила - душевно и с любовью к своему делуОтличная экскурсия, очень понравился гид Людмила - душевно и с любовью к своему делу
  • В
    Вера
    11 августа 2024
    Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
    При том, что исторический центр города - это физически не такой чтобы очень большой кусочек территории, гид Ольга рассказывает настолько
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    увлекательно, что время пролетает незаметно и лично я бы без проблем слушала бы и гуляла бы даже и 4 часа кряду. Также по ходу дела, она мне показала ещё несколько интересных мест, где можно погулять при следующем приезде в Рязань. Я была одна и Ольга меня очень хорошо нафотографировала С бронью в музей леденца, к сожалению, произошла какая-то неприятная накладка и когда после экскурсии Ольга довела меня обратно в музей, выяснилось что это время давно занято под большую туристическую группу, добавки в виде меня там не предполагают, а у меня времени перейти до какого-то другого интересного местечка и прихватить экскурсию там уже не оставалось, потому что воскресенье у меня было (включая несостоявшийся музей леденца) по времени чётко распланировано вплоть до отъезда. Оценку за это не снижаю, но прямо в конце пребывания в городе получить порцайку негативных эмоций - такое себе

  • И
    Ирина
    31 июля 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь на вашем автомобиле
    В экскурсии понравилось все! От глубоких знаний экскурсовода Людмилы, подачи, легкости преподнесения материала до нашего комфортного путешествия в бытовых вещах. Рекомендую всем!
  • Т
    Татьяна
    29 июля 2024
    Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
    Были с детьми на экскурсии у Ольги. Детям по 10 лет и 1 ребенку 8 лет. Все очень понравилось. Ольга
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    рассказала в доступной для детей форме много интересного о городе и его истории. Спасибо большое! Обязательно вернемся в этот прекрасный город!

  • Л
    Людмила
    8 июля 2024
    Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
    Экскурсию для нас проводила Марина Алексеевна, человек, который очень много и интересно рассказывает о прошлом и настоящем города. Например, удивительная
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    история памятника Ленину на главной площади Рязани, история пешеходной улицы, покажет интересные памятники города: подарок З. Прилепина, памятник Косопузу, очень интересный памятник С. А. Есенину и много других интересных мест. К концу экскурсии мы подошли к музею Леденца, где нас ждала не менее интересная экскурсия и мастер-класс по раскрашиванию петушка. В музей шоколада мы записывались уже сами. Определить, в каком музее интереснее, невозможно, интересно в обоих. К посещению экскурсии рекомендую.

    Экскурсию для нас проводила Марина Алексеевна, человек, который очень много и интересно рассказывает о прошлом иЭкскурсию для нас проводила Марина Алексеевна, человек, который очень много и интересно рассказывает о прошлом иЭкскурсию для нас проводила Марина Алексеевна, человек, который очень много и интересно рассказывает о прошлом иЭкскурсию для нас проводила Марина Алексеевна, человек, который очень много и интересно рассказывает о прошлом и

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
  2. Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
  3. Путешествие в Есенинскую Русь на вашем автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Соборная площадь
  7. Церковь Спаса-на-Яру
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Музей-заповедник Есенина
Сколько стоит экскурсия по Рязани в сентябре 2024
Сейчас в Рязани в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 800 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 216 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Рязани на 2024 год на рождество, 216 ⭐ отзывов, цены от 4800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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