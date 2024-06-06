Экскурсии проходящие только летом в Рязани

Найдено 43 экскурсии в категории «Летние» в Рязани, цены от 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рязань: факты, люди, легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Рязань: путеводитель по истории, культуре и легендам
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: На площади Маргелова
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 200 за всё до 10 чел.
Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
140 отзывов
Вот это Рязань! Уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города
Начало: На площади Маргелова
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Путешествие в Есенинскую Русь
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
64 отзыва
Путешествие в Есенинскую Русь: экскурсия по местам поэта
Встреча с Рязанской областью через призму жизни и творчества Сергея Есенина. Уникальный маршрут для ценителей истории
Начало: В Рязани или Рыбном
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 500 за всё до 8 чел.
Рязань: история, мифы и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Рязань: путешествие сквозь века - история, мифы, легенды
Исследуйте сокровища Рязани: от Успенского собора до легенд о Евпатии Коловрате на индивидуальной экскурсии
Начало: На Соборной площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
4 000 за всё до 8 чел.
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
271 отзыв
Переславль Рязанский 17 века: Историческая прогулка со стрельцом
Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов
Начало: Пл. Соборная
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 10 чел.
Рязанские истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Рязанские истории любви: индивидуальная экскурсия по городу
Вас ждет увлекательное путешествие по страницам романтической истории Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: Соборная площадь
Завтра в 08:30
21 июня в 13:00
3 500 за всё до 8 чел.
Легенды и байки Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
10 июня в 09:30
11 июня в 12:00
4 800 за всё до 8 чел.
Таинственные места губернской Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Таинственные места Рязани: погружение в историю города
Загляните в прошлое Рязани: тайны старинных домов и парков ждут вас в увлекательной экскурсии по губернскому городу
Начало: Центральный вход библиотеки ИМ.М. Горького
24 июня в 16:00
26 июня в 16:30
4 000 за всё до 10 чел.
Рязань сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Рязань сквозь века: уникальное путешествие по историческим местам
Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии
Начало: У памятника Евпатию Коловрату
18 июня в 09:00
19 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
Древние храмы Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную
Начало: Около собора Бориса и Глеба
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7 000 за всё до 8 чел.
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
111 отзывов
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 800 за всё до 6 чел.
Велопрогулка к Мещерским озерам
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
36 отзывов
Велопрогулка к Мещерским озерам
Прочувствовать глубину и красоту Мещерского края, услышать его истории и пройти тропами Паустовского
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
2 600 за человека
Деревянная Рязань
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Деревянная Рязань» - погружение в историю
Вас ждет увлекательное путешествие по деревянной Рязани, где каждый дом расскажет свою уникальную историю
Начало: На Первомайском проспекте
Завтра в 16:00
21 июня в 13:00
4 200 за всё до 10 чел.
Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 10 чел.
Купеческая Рязань в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
15 отзывов
Купеческая Рязань в мини-группе
Откройте для себя тайны Рязанского Арбата на экскурсии по Почтовой улице! Погрузитесь в атмосферу купеческой Рязани и узнайте её историю
Начало: На ул. Почтовая
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
800 за человека
Всё о Рязани в самом сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
3 700 за всё до 9 чел.
Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
В интерактивном формате исследовать атмосферное место с постройками 19 века
Начало: В Старожилово
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 500 за всё до 5 чел.
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Добраться до сути города через его историю, архитектуру и стихи - культовые и современные
Начало: Почтовая 64. Памятник Ленину
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 000 за всё до 15 чел.
Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
Погулять по центральным улицам, прикоснуться к истории города и отведать местные деликатесы
Начало: На площади Соборная
Завтра в 08:30
10 июня в 17:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Посетите родные места Сергея Есенина, узнайте о его жизни и творчестве, полюбуйтесь рязанскими пейзажами и историческими достопримечательностями
Начало: На Соборной площади
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
8 500 за всё до 10 чел.
Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка
Погрузитесь в мир рязанских вкусов и ароматов, открывая истории старинных улиц и местных деликатесов
Начало: В Новослободском сквере
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 300 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Историческая экскурсия по Рязанскому кремлю с видом с колокольни
Погрузитесь в эпоху князей и святых Рязани, исследуя древние соборы и поднимаясь на звонницу для незабываемых видов
Начало: Площадь перед Соборной колокольней
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
5 900 за всё до 8 чел.
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
334 отзыва
Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века
Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей
Начало: На улице Семинарская
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 700 за всё до 8 чел.
Знакомство с Рязанью
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
76 отзывов
Знакомство с Рязанью: исторический центр и знаковые места
Прогулка по историческому центру Рязани с посещением знаковых мест и рассказами о судьбах известных рязанцев. Узнайте тайны города и прикоснитесь к его культуре
Начало: На ул. Почтовой
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
700 за человека
Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово
🚶 Пешая
Квест
4.5 часа
2 отзыва
Интерактивный квест по усадьбе фон Дервиза в Старожилово: 8 этапов приключений
Получите приветственное письмо с заданием и сундук-помощник, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по усадьбе фон Дервиза в Старожилово
Начало: В посёлке Старожилово
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
2 750 за человека
На машине времени по Рязани
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Популярное предложение
На машине времени по историческим эпохам Рязани
Познайте Рязань через архитектурные шедевры разных веков, открывая исторические тайны на комфортной автоэкскурсии
Начало: На улице Кремлевский Вал
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4 900 за всё до 10 чел.
Кремль - сердце Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 10 чел.
В гости к природе: из Рязани - в Окский заповедник
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
В гости к природе: из Рязани в Окский заповедник
Приглашаем в путешествие по Окскому заповеднику: встреча с уникальной флорой и фауной, вдохновляющие пейзажи и чистый воздух
Начало: Возле ТРЦ «Круиз»
Завтра в 14:00
16 июня в 08:00
8 670 за всё до 3 чел.
Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Популярное предложение
Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища
Вдохновляющая прогулка по русским Помпеям с человеком, переехавшим сюда из столицы ради мечты
Начало: У храма Преображения Господня на Старой Рязани
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
5 800 за всё до 4 чел.
Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми
Начало: На улице Почтовой
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 300 за всё до 5 чел.
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли (на вашем авто)
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли
Шиловский край удивляет даже бывалых путешественников. Пейзажи, археология, мифы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: На Театральной площади
12 июня в 09:00
15 июня в 19:00
9 850 за всё до 10 чел.
«Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
Индивидуальная
6.5 часов
27 отзывов
Поездка в Константиново: следами Есенина, история и природа Рязани
Исследуйте родину великого русского поэта, окунитесь в атмосферу его творчества и узнайте уникальные истории Константинова
Начало: На пл. Победы
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 10 чел.
Рязанский кремль - сердце тысячелетнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Рязанский кремль - сердце тысячелетнего города
Прогулка по Рязанскому кремлю и его окрестностям с рассказом о значимых фактах истории, архитектуре и знаменитых рязанцах
Начало: на Соборной площади
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
3 950 за всё до 10 чел.
Городище Старая Рязань и село Исады (на вашем авто)
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Городище Старая Рязань и село Исады (на вашем авто)
Познакомиться с тысячелетней историей Рязанщины и насладиться дивными видами
Начало: На Соборной площади
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
8 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях
Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области (на вашем авто)
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир архитектурных и исторических сокровищ Рязанской области. Откройте для себя неизведанные уголки и легенды
Начало: На пл. Победы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 10 чел.
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
7 отзывов
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
Отправляйтесь в Окский заповедник в Рязани! В группе до 3 человек вы увидите журавлей и зубров, прогуляетесь по лесу и посетите Музей сельского быта
Начало: На Соборной площади
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
10 200 за всё до 3 чел.
Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
10 отзывов
Экскурсия-квест в Рязани: загадочные «Грибы с глазами»
Встречайте грибных жителей Рязани в увлекательной экскурсии-квесте, полной открытий и фото-моментов
Начало: Памятник ленину, площадь ленина
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
5 340 за всё до 10 чел.
Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Интерактивная экскурсия по историческим Торговым рядам Рязани
Погрузитесь в атмосферу Старой Рязани, решая загадки и узнавая увлекательные истории Торговых рядов
Начало: На ул. Краснорядская
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 800 за всё до 10 чел.
Рязань: истории и люди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Рязань: истории и люди - погружение в историческое наследие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани с экскурсией «Рязань: истории и люди». Откройте город через его исторические события и выдающихся людей
Начало: На улице Почтовая
18 июня в 10:00
19 июня в 13:00
3 700 за всё до 10 чел.
Рязань и рязанцы в истории России
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Рязань и рязанцы: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, открыв для себя исторические секреты и культурные сокровища
Начало: на улице Павлова
21 июня в 13:00
23 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Рязанский Стоунхендж и Старая Рязань
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Рязанский Стоунхендж и Старая Рязань
Полюбоваться просторами окской поймы, помедитировать и прикоснуться к исполинскому Алатырь-камню
Начало: На площади Театральная
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 1185010 665 за всё до 10 чел.
Соль земли: истории о знаменитых рязанцах (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Соль земли: истории о знаменитых рязанцах (в группе)
Отправиться в путешествие по станциям и в игровой форме познакомиться с городом и его жителями
Начало: На Театральной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 19:30
500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Купеческая Рязань в мини-группе
    Отличная экскурсия, спасибо большое Анастасии!!! Очень душевный гид и отличный рассказчик, спасибо.
  • Г
    Григорий
    5 июня 2024
    Деревянная Рязань
    Большое спасибо Валентину за знакомство с городом, его историей и современностью. Несколько дней ходили этими маршрутами, но сами не только не
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    знали историю очаровательных купеческих домиков с резными наличниками, но половину даже не замечали! Но стоило только заглянуть с увлеченным своим делом знатоком истории в какой-то дворик, завернуть за угол, как взгляду сразу открывалась совсем другая Рязань: трогательная, беззащитная, которая, к сожалению, ускользает от нас…

  • Г
    Григорий
    5 июня 2024
    Рязань: факты, люди, легенды
    Очень понравилось изложение материала гидом, возможность сразу получать ответы на возникающие по ходу экскурсии вопросы. В конце экскурсии Николай присвоил
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    нам звание "знатоков Рязани 20-го уровня" и рассказал, что нужно сделать, чтобы повысить свой уровень как минимум вдвое:) Большое спасибо Николаю за творческий подход к делу и первое знакомство с Рязанью!

  • А
    Алла
    5 июня 2024
    Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
    Замечательная экскурсия! Яркая, эмоциональная подача материала. Очень грамотная и выразительная речь! Интересно будет всем
  • Л
    Лиза
    4 июня 2024
    Рязань сквозь века
    Замечательная экскурсия. Были большой компанией, остались очень довольны. В Рязани третий раз, а узнали много нового! Ольга замечательный экскурсовод и рассказчик. Однозначно рекомендую всем!
  • B
    Bulakh
    1 июня 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь
    Дмитрий делает отличные экскурсии!!! Уже не первый раз с ним познаем Рязань)) Пунктуальный, внимательный, интеллигентный)) Идеальное сочетание поэзии Есенина с просторами Руси и историей)) Большое спасибо))
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Знакомство с Рязанью
    Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊
    Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
    Спасибо Елене что в не совсем обычных условиях, были 9 мая, донесла до нас основы истории, быта града Рязани, и не только) Вкусное окончание прогулки только усилило впечатления!
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
    Замечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкость в планах, умении находить
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    общий язык с ребенком 10 лет, который не видел такого количества комаров:) Целый день прошел, как в компании давно знакомого человека, поэтому было очень комфортно. Побывали в доме, где родился Циолковский, увидели журавлей, зубров, немного прошлись по эко-тропе (была весна и было много воды еще), восхитил дом-музей сельского быта, где все можно потрогать, обо всем узнать и спросить, очень интересно!!! Спасибо Елене за компанию!

    Замечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкостьЗамечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкость
  • А
    Алексей
    28 мая 2024
    Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
    Все понравилось, экскурсия супер! Отлично провели время! Приедем еще!

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 43
  1. Рязань: факты, люди, легенды
  2. Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
  3. Путешествие в Есенинскую Русь
  4. Рязань: история, мифы и легенды
  5. Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
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