Гастрономические экскурсии Рязани

Найдено 4 экскурсии в категории «Гастрономические» в Рязани, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
Погулять по центральным улицам, прикоснуться к истории города и отведать местные деликатесы
Начало: На площади Соборная
«Дегустация блюд рязанской кухни»
Завтра в 08:30
10 июня в 17:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка
Погрузитесь в мир рязанских вкусов и ароматов, открывая истории старинных улиц и местных деликатесов
Начало: В Новослободском сквере
«А затем продегустируем рязанские угощения под любопытные гастрономические сюжеты»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 300 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях
Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину
«Вас ждут сюрпризы, сладкие дегустации и даже «диплом» сахаровара — словом, познавательное и вкусное знакомство с исконными российскими традициями»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
Древняя Рязань и ее вкусная кухня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Древняя Рязань и ее вкусная кухня
Начало: Соборная пл. триумфальная арка при входе в парк
«В ресторане можно заказать сет кухни Рязанского края, который посвящен поэту Сергею Есенину»
Завтра в 08:00
10 июня в 18:00
от 3 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
    Спасибо Елене что в не совсем обычных условиях, были 9 мая, донесла до нас основы истории, быта града Рязани, и не только) Вкусное окончание прогулки только усилило впечатления!
  • В
    Валерий
    13 мая 2024
    Древняя Рязань и ее вкусная кухня
    Замечательная Экскурсия с замечательным гидом Еленой, прекрасно адаптированная к интересам нашего возраста. За те два часа, проведенных с Еленой, мы получили море новых впечатлений и знаний. Спасибо.
  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка
    Прекрасная экскурсия, интересно и очень вкусно!
  • Е
    Екатерина
    2 мая 2024
    Древняя Рязань и ее вкусная кухня
    Были 29.04.2024 Спасибо большое эрудированному экскурсоводу Елене за прекрасный рассказ о г. Рязани и конечно же за ответ "Почему грибы с
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    глазами?" Маршрут понравился, много интересной информации. Благодаря Вам получили огромнейшее количество информации, было очень интересно, познавательно, профессионально. От нашей большой и дружной компании хотим пожелать Елене двигаться в том же направлении, и дарить людям положительные эмоции от Ваших знаний. Советуем данную Экскурсию, Экскурсовода и попробовать Калинник! -это огонь!

  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
    Отличный маршрут, хороший рассказ о городе. Нам всё понравилось
  • А
    Андрей
    29 апреля 2024
    Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
    Огромное спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Рязани! Очень интересный рассказ о городе, архитектуре и достопримечательностях! Время пролетело увлекательно и незаметно) Будем рекомендовать друзьям!
  • И
    Ирина
    18 апреля 2024
    Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
    Нам все очень понравилось 🤗 спасибо за экскурсию
  • С
    Сергей
    8 апреля 2024
    Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
    Всё понравилось. Очень хорошая экскурсия.
  • Н
    Надежда
    3 марта 2024
    Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
    Надо обязательно посещать с экскурсией! Узнаешь много интересного и нового! Мы были в Музее леденца. Информация преподносится нескучно, весело, раскрашивать
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    леденец тоже было весело, причем не только детям, но и взрослым! По рекомендации экскурсовода Марины Алексеевны посетили потом Музей Павлова, очень неожиданно интересно, рекомендую! Спасибо организаторам! Обязательно буду еще обращаться!

  • S
    Svetlana
    21 июня 2023
    Кухня Рязанского края: гастрономическая экскурсия
    Мы просто в восторге, Дмитрию отдельное спасибо за Экскурсию, а блюда просто шикарные, очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Гастрономические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 5 300. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Рязани, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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