Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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Шилово: неизведанный уголок рязанской земли (на вашем авто)

Шиловский край удивляет даже бывалых путешественников. Пейзажи, археология, мифы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Шиловский край поражает воображение даже самых искушенных путешественников.

Здесь можно увидеть живописные пейзажи, узнать о древних археологических находках и загадках Арзу - столицы древнего государства русов.

Погружение в мир фольклора, богатырей и мифических существ, таких как Змей Горыныч и рязанская русалка, добавит экскурсии особый колорит. Также вы посетите места, связанные с известными личностями, такими как Тарковский и отец Анны Керн
4.6
5 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальная природа
  • 🏺 Археологические находки
  • 🧙‍♂️ Мифы и легенды
  • 🏰 Исторические объекты
  • 🎨 Известные личности
  • 🎶 Поющее озеро
  • 🌳 Танцующий лес

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Шилово - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа радует теплом и зеленью, что делает прогулки особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно путешествовать, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, условия менее благоприятны из-за холода и снега, но если вы любите зимние пейзажи, то и в это время можно насладиться красотой края.
Сейчас август — это идеальное время.
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли (на вашем авто)
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли (на вашем авто)
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли (на вашем авто)

Что можно увидеть

  • Ока
  • Артания
  • Родники в Салауре
  • Родники в Занино-Починках
  • Краеведческий музей
  • Этнографический центр Заряна
  • Замок барона фон Дервиза

Описание экскурсии

Необыкновенная природа и загадочная Артания

В шиловских краях перед вами предстанут виды гордо несущей свои воды красавицы-Оки, лугов и лесов, полных грибов и ягод. И в этом заповедном месте узнаете о поисках следов таинственных рязаноокцев и Арзу — столицы древнего государства Славяно-Арийской Руси Артании. Поговорим о находках, подтверждающих гипотезу о том, что один из центров русов находилась именно здесь: керамике, монетах, остатках оружия и бытовых предметах дославянского периода, которые находят здесь так же часто, как растущие в изобилии грибы.

Мифы и легенды шиловского края

Другая и не менее интересная сторона региона — предания о былинных героях, сказочных существах и святых местах. Я расскажу о родине богатыря Добрыни Никитича и его магическом мече, о чамке (рязанской русалке), Змее Горыныче, Соловье-разбойнике и подельниках его Терехе, Мелехе и Иняке. Кроме того, вы посетите родники в Салауре и Занино-Починках. Увидите танцующий лес и выясните, почему в местном озере можно услышать колокольный звон. А если захотите — включим в программу краеведческий музей и этнографический центр Заряна, где бережно хранят историю и фольклор края.

Известные личности в Шилове

Кроме того, вы услышите о рязанском Ломоносове Иване Срезневском и его сыне Измаиле Ивановиче. О доме Тарковского в поселке Мясное. А также о президенте Российской академии художеств Алексее Оленине, жившем в селе Салаур, и его дочери Анне, которой небезызвестный поэт посвятил строки «Я вас любил…»

Приятный сюрприз от меня — дополнение к программе: посещение удивительного замка барона фон Дервиза в Кирицах.

Организационные детали

  • Экскурсия длительная, но неутомительная. Тем не менее, детей я бы брать не советовала
  • Входные билеты в шиловские музеи оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 880 туристов
Меня зовут Ольга. Я всю жизнь живу в Рязани и очень ее люблю. Мне кажется, что столь богатого историей, природой и выдающимися людьми города больше нет. В жизни я много
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путешествовала, но по-настоящему увлеченные своим делом гиды мне встречались всего дважды — в Киеве и в Праге. Эти ребята заставили и меня полюбить их города. Я бы хотела, чтобы с моей помощью гости Рязани захотели приехать сюда еще раз и узнать о нашем крае побольше. По образованию я преподаватель, работала в Рязанском университете, далее была частным предпринимателем, открыла свое кафе. Сейчас я на пенсии и могу посвятить все свое время любимому занятию — рассказывать о Рязани и показывать ее удивительные места.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда
Добрый день! 24 июля2021года мы с сестрой побывали на экскурсии по Шиловским местам. Сказать, что нам понравилось - это ничего не сказать! Мы в восторге! Во первых мы открыли очень
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много нового и интересного из истории земли Рязанской, узнали о людях, когда то живших и прославивших нашу Родину, а главное, мы встретили здесь удивительно добрых, приветливых,интересных людей, влюбленных в свое дело,любящих свою землю!!! Мы в восторге от нашего гида Ольги Владимировной! Знания, позитив, доброта!!! Совершенно замечательная Людмила Николаевна из села Срединское(простите если не правильно пишем название). В Шилове мы посетили 2 музея! И опять восторг! Ирина Евгеньевна- волшебница артистка, слушать м наблюдать за ней можно бесконечно! Ну и, конечно, два домовых, два создателя этих музеев- дядя и его племянник. Им уважение за то, что сохраняют историю края,создали такие чудесные музеи!!! Спасибо хлебосольной Зиночке, которая накормила нас вкусно и сытно! Спасибо земле Рязанской, где мы набрались силы, энергии, добра! Спасибо всем,кто организовывает такие туры!!!

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Юлиана
Очень информационная поездка,не пожалеете Краеведческий музей в Шилово -это супер круто,интересные археологические находки с земли Рязанской и люди,которые болеют своим делом до мозга костей -это круто)
Когда люди с упоением раскидывают о своём крае,это дорогого стоит,касается всех участников данной поездки
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Марина
Замечательный день, замечательные одухотворенные люди! Спасибо Ольге - сами бы никогда не увидели и не узнали эту частичку истории. Отдельная благодарность коллективу Шиливского музейного комплекса - энтузиастам, подвижникам!!!
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Людмила
Чудесная экскурсия в хорошую погоду. Мы не зря прожили этот день - открыли для себя красивейшие и интереснейшие места рядом с нашей дачей и узнали массу интересного о прошлом и настоящем Рязанской земли.
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Руфина
10500 – далекооо не та сумма, которую стоит заплатить за эту экскурсию.
Как говорится, ничего личного… Долго решала: писать/не писать отзыв, потому что … ну женщина хотела понравиться, ей тяжело, далекая
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поездка и т. д. - из уважения в общем. Но! Такого несоответствия цена/качество сильно разочаровало! В конце концов мы платим не за «хороший человек».
Информации от гида почти нет. Т. е. есть ровно то, что написано в анонсе к экскурсии и всё - сухие факты. Никакого завораживающего и даже стройно сложенного рассказа, какие-то бесконечные имена неизвестных людей современности (учитывая, что рассчитывали узнать о Добрыне Никитиче, о столице древней Артании и пр. – историю края). На созвоне с гидом все преподнеслось так многообещающе, были оговорены наши пожелания – я была в предвкушении и очень ждала этот день… Действительно огромное спасибо за музеи в Шилове – вот там чудесная, наполненная, интересная экспозиция и информация – со своими экскурсоводами и отдельной (!) платой. Это того стоило! (Свободно можно настроить навигатор и доехать самостоятельно)
Увы, на этом плюсы заканчиваются.
Никакого танцующего леса и озера, поющего колокольным звоном также не было – погода не та, природа не здесь… В общем, поездка в Шилово - да, была. Экскурсия с гидом - не стоит своих денег, увы.
Я бы не стала рекомендовать данный тур.

Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Здравствуйте, сожалею, что экскурсия вам не понравилась. Погода действительно была ужасная и ни в лес, ни на озеро мы бы
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не проехали, в лучшем случае, прмшлось бы идти пешком несколько километров под дождем и ветром. Я попыталась исправить положение и показать Старую Рязань, но там вы выдержали несколько минут, ветер был жуткий. Я предупреждала, что ни дворцов, ни других памятников архитектуры там нет, а вам были интересны они, экскурсия эта не об этом. Что де касается моего рассказа, жаль, что он не вызвал у вас интереса.

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