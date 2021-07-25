Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Здесь можно увидеть живописные пейзажи, узнать о древних археологических находках и загадках Арзу - столицы древнего государства русов.
Погружение в мир фольклора, богатырей и мифических существ, таких как Змей Горыныч и рязанская русалка, добавит экскурсии особый колорит. Также вы посетите места, связанные с известными личностями, такими как Тарковский и отец Анны Керн
7 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная природа
- 🏺 Археологические находки
- 🧙♂️ Мифы и легенды
- 🏰 Исторические объекты
- 🎨 Известные личности
- 🎶 Поющее озеро
- 🌳 Танцующий лес
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Ока
- Артания
- Родники в Салауре
- Родники в Занино-Починках
- Краеведческий музей
- Этнографический центр Заряна
- Замок барона фон Дервиза
Описание экскурсии
Необыкновенная природа и загадочная Артания
В шиловских краях перед вами предстанут виды гордо несущей свои воды красавицы-Оки, лугов и лесов, полных грибов и ягод. И в этом заповедном месте узнаете о поисках следов таинственных рязаноокцев и Арзу — столицы древнего государства Славяно-Арийской Руси Артании. Поговорим о находках, подтверждающих гипотезу о том, что один из центров русов находилась именно здесь: керамике, монетах, остатках оружия и бытовых предметах дославянского периода, которые находят здесь так же часто, как растущие в изобилии грибы.
Мифы и легенды шиловского края
Другая и не менее интересная сторона региона — предания о былинных героях, сказочных существах и святых местах. Я расскажу о родине богатыря Добрыни Никитича и его магическом мече, о чамке (рязанской русалке), Змее Горыныче, Соловье-разбойнике и подельниках его Терехе, Мелехе и Иняке. Кроме того, вы посетите родники в Салауре и Занино-Починках. Увидите танцующий лес и выясните, почему в местном озере можно услышать колокольный звон. А если захотите — включим в программу краеведческий музей и этнографический центр Заряна, где бережно хранят историю и фольклор края.
Известные личности в Шилове
Кроме того, вы услышите о рязанском Ломоносове Иване Срезневском и его сыне Измаиле Ивановиче. О доме Тарковского в поселке Мясное. А также о президенте Российской академии художеств Алексее Оленине, жившем в селе Салаур, и его дочери Анне, которой небезызвестный поэт посвятил строки «Я вас любил…»
Приятный сюрприз от меня — дополнение к программе: посещение удивительного замка барона фон Дервиза в Кирицах.
Организационные детали
- Экскурсия длительная, но неутомительная. Тем не менее, детей я бы брать не советовала
- Входные билеты в шиловские музеи оплачиваются дополнительно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Когда люди с упоением раскидывают о своём крае,это дорогого стоит,касается всех участников данной поездки
Как говорится, ничего личного… Долго решала: писать/не писать отзыв, потому что … ну женщина хотела понравиться, ей тяжело, далекая