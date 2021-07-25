Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Лучшее время для посещения Шилово - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа радует теплом и зеленью, что делает прогулки особенно приятными. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно путешествовать, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, условия менее благоприятны из-за холода и снега, но если вы любите зимние пейзажи, то и в это время можно насладиться красотой края.

Шиловский край поражает воображение даже самых искушенных путешественников. Здесь можно увидеть живописные пейзажи, узнать о древних археологических находках и загадках Арзу - столицы древнего государства русов. Погружение в мир фольклора, богатырей и мифических существ, таких как Змей Горыныч и рязанская русалка, добавит экскурсии особый колорит. Также вы посетите места, связанные с известными личностями, такими как Тарковский и отец Анны Керн

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Необыкновенная природа и загадочная Артания

В шиловских краях перед вами предстанут виды гордо несущей свои воды красавицы-Оки, лугов и лесов, полных грибов и ягод. И в этом заповедном месте узнаете о поисках следов таинственных рязаноокцев и Арзу — столицы древнего государства Славяно-Арийской Руси Артании. Поговорим о находках, подтверждающих гипотезу о том, что один из центров русов находилась именно здесь: керамике, монетах, остатках оружия и бытовых предметах дославянского периода, которые находят здесь так же часто, как растущие в изобилии грибы.

Мифы и легенды шиловского края

Другая и не менее интересная сторона региона — предания о былинных героях, сказочных существах и святых местах. Я расскажу о родине богатыря Добрыни Никитича и его магическом мече, о чамке (рязанской русалке), Змее Горыныче, Соловье-разбойнике и подельниках его Терехе, Мелехе и Иняке. Кроме того, вы посетите родники в Салауре и Занино-Починках. Увидите танцующий лес и выясните, почему в местном озере можно услышать колокольный звон. А если захотите — включим в программу краеведческий музей и этнографический центр Заряна, где бережно хранят историю и фольклор края.

Известные личности в Шилове

Кроме того, вы услышите о рязанском Ломоносове Иване Срезневском и его сыне Измаиле Ивановиче. О доме Тарковского в поселке Мясное. А также о президенте Российской академии художеств Алексее Оленине, жившем в селе Салаур, и его дочери Анне, которой небезызвестный поэт посвятил строки «Я вас любил…»

Приятный сюрприз от меня — дополнение к программе: посещение удивительного замка барона фон Дервиза в Кирицах.

Организационные детали