Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Необыкновенная природа и загадочная Артания

В шиловских краях перед вами предстанут виды гордо несущей свои воды красавицы-Оки, лугов и лесов, полных грибов и ягод. И в этом заповедном месте узнаете о поисках следов таинственных рязаноокцев и Арзу — столицы ⭐️ древнего государства Славяно-Арийской Руси Артании. Поговорим о находках, подтверждающих гипотезу о том, что один из центров русов находилась именно здесь: керамике, монетах, остатках оружия и бытовых предметах дославянского периода, которые находят здесь так же часто, как растущие в изобилии грибы.

Мифы и легенды шиловского края

Другая и не менее интересная сторона региона — предания о былинных героях, сказочных существах и святых местах. Я расскажу о родине богатыря Добрыни Никитича и его магическом мече, о чамке (рязанской русалке), Змее Горыныче, Соловье-разбойнике и подельниках его Терехе, Мелехе и Иняке. Кроме того, вы посетите родники в Салауре и Занино-Починках. Увидите танцующий лес 🌳 и выясните, почему в местном озере можно услышать колокольный звон. А если захотите — включим в программу краеведческий музей 🖼 и этнографический центр Заряна, где бережно хранят историю 📖 и фольклор края.

Известные личности в Шилове

Кроме того, вы услышите о рязанском Ломоносове Иване Срезневском и его сыне Измаиле Ивановиче. О доме Тарковского в поселке Мясное. А также о президенте Российской академии художеств Алексее Оленине, жившем в селе Салаур, и его дочери Анне, которой небезызвестный поэт посвятил строки «Я вас любил…»

Приятный сюрприз от меня — дополнение к программе: посещение удивительного замка барона фон Дервиза в Кирицах.

Организационные детали