Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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Шилово: неизведанный уголок рязанской земли

Поразиться историям о столице древней Артании и богатому фольклору на родине Добрыни Никитича

Ольга
Ольга – Гид из Рязани
Шиловский край удивляет даже бывалых путешественников.

Здесь вы откроете щемящие сердце пейзажи, узнаете о загадочных археологических находках и поисках следов Арзу — столицы ⭐️ древнего государства русов.

Погрузитесь в фольклорный мир богатырей, русалок и Горыныча.

Увидите танцующий лес 🌳 и озеро, «поющее» колокольным звоном.

А еще выясните, где жил Тарковский и отец Анны Керн.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 45004 050 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Шилово: неизведанный уголок рязанской земли
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли

Что вас ожидает

Необыкновенная природа и загадочная Артания
В шиловских краях перед вами предстанут виды гордо несущей свои воды красавицы-Оки, лугов и лесов, полных грибов и ягод. И в этом заповедном месте узнаете о поисках следов таинственных рязаноокцев и Арзу — столицы ⭐️ древнего государства Славяно-Арийской Руси Артании. Поговорим о находках, подтверждающих гипотезу о том, что один из центров русов находилась именно здесь: керамике, монетах, остатках оружия и бытовых предметах дославянского периода, которые находят здесь так же часто, как растущие в изобилии грибы.

Мифы и легенды шиловского края
Другая и не менее интересная сторона региона — предания о былинных героях, сказочных существах и святых местах. Я расскажу о родине богатыря Добрыни Никитича и его магическом мече, о чамке (рязанской русалке), Змее Горыныче, Соловье-разбойнике и подельниках его Терехе, Мелехе и Иняке. Кроме того, вы посетите родники в Салауре и Занино-Починках. Увидите танцующий лес 🌳 и выясните, почему в местном озере можно услышать колокольный звон. А если захотите — включим в программу краеведческий музей 🖼 и этнографический центр Заряна, где бережно хранят историю 📖 и фольклор края.

Известные личности в Шилове
Кроме того, вы услышите о рязанском Ломоносове Иване Срезневском и его сыне Измаиле Ивановиче. О доме Тарковского в поселке Мясное. А также о президенте Российской академии художеств Алексее Оленине, жившем в селе Салаур, и его дочери Анне, которой небезызвестный поэт посвятил строки «Я вас любил…»

Приятный сюрприз от меня — дополнение к программе: посещение удивительного замка барона фон Дервиза в Кирицах.

Организационные детали

  • Экскурсия длительная, но неутомительная. Тем не менее, детей я бы брать не советовала.
  • Трансфер на легковом автомобиле/минивене и входные билеты 🎫 в шиловские музеи оплачиваются дополнительно — подробности уточняйте, пожалуйста, при бронировании
Начало и место завершения
🚩 на Театральной площади
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли
Шилово: неизведанный уголок рязанской земли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Я всю жизнь живу в Рязани и очень ее люблю. Мне кажется, что столь богатого историей, природой и выдающимися людьми города больше нет. В жизни я много путешествовала, но по-настоящему увлеченные своим делом гиды мне встречались всего дважды — в Киеве и в Праге. Эти ребята заставили и меня полюбить их города. Я бы хотела, чтобы с моей помощью гости Рязани захотели приехать сюда еще раз и узнать о нашем крае побольше. По образованию я преподаватель, работала в Рязанском университете, далее была частным предпринимателем, открыла свое кафе. Сейчас я на пенсии и могу посвятить все свое время любимому занятию — рассказывать о Рязани и показывать ее удивительные места.
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Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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