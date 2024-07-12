Нескучные экскурсии

Найдено 7 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Рязани, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
Пешая
123 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 4 800 за всё до 6 чел.
Рязанские истории любви
Пешая
50 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рязанские истории любви: индивидуальная экскурсия по городу
Вас ждет увлекательное путешествие по страницам романтической истории Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: Соборная площадь
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
3 500 за всё до 8 чел.
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
Пешая
286 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Переславль Рязанский 17 века: Историческая прогулка со стрельцом
Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов
Начало: Пл. Соборная
5 сен в 08:00
6 сен в 08:00
3 500 за всё до 10 чел.
Легенды и байки Рязани
Пешая
29 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
23 авг в 09:30
30 авг в 15:30
4 800 за всё до 8 чел.
Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми
Начало: На улице Почтовой
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 4 300 за всё до 5 чел.
Рязанский Стоунхендж и Старая Рязань
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка по местам силы и уникальным достопримечательностям Рязани
Погрузитесь в атмосферу древности и природы на экскурсии по Рязанскому Стоунхенджу и Старой Рязани. Уникальные места и исторические памятники ждут вас
Начало: На площади Театральная
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
11 850 за всё до 4 чел.
Спектакль-променад «Тайны города Р»
Пешая
1.5 часа
Групповая
Спектакль-променад «Тайны города Р»
Прикоснуться к истории города, вплетённой в сказку о любви Скомороха и Василисы (в группе)
Начало: На площади Ленина
Завтра в 15:00
15 авг в 18:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 июля 2024
    Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани
    Отличная экскурсия, очень интересная. Игровой формат нескучен. Нас было двое взрослых. И притом что в Рязани на момент экскурсии мы
    читать дальше

    провели всего часа четыре и это был первый приезд - все загадки удалось разгадать (иногда с небольшими подсказками), но с помощью смекалки и логики на все вопросы удаётся ответить, потому что ответы зачастую лежат перед глазами. Думаю, что такой формат будет интересен всем поколениям, и подросткам, и постарше. Любопытный маршрут, лично я люблю встречаться не с самыми основными достопримечательностями города (тут у нас кремль, тут у нас памятник, тут у нас жил важный кто-нибудь), а с более нишевыми, скрытыми, такими, о которых знаешь, только живя в городе. Вообще с маршрутом проблем не было, и не было молчания, пока куда-то идём:) Рязань живёт и развивается, поэтому кое-где понадобилось пойти в обход из-за перекрытий, но опять же у нашего чудесного гида не было проблем с тем, чтобы провести нас по обходным улицам и по дороге тоже указать на что-нибудь примечательное, при этом мы встретили все загадки, которые упомянуты в описании. Всё понравилось. Атмосфера города, резные деревянные дома и исторические каменные, а ещё сопряженные с ними легенды и казусы - с этим всем было очень интересно познакомиться;) И узнать, что есть люди, которые стараются сберечь, сохранить и восстановить историческое наследие. В итоге очень приятное впечатление осталось и от экскурсии, и от самого города. Рекомендую!

    Отличная экскурсия, очень интересная. Игровой формат нескучен. Нас было двое взрослых. И притом что в РязаниОтличная экскурсия, очень интересная. Игровой формат нескучен. Нас было двое взрослых. И притом что в РязаниОтличная экскурсия, очень интересная. Игровой формат нескучен. Нас было двое взрослых. И притом что в Рязани
  • О
    Ольга
    11 июня 2024
    Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани
    Прекрасная экскурсия для любителей неистоптанных маршрутов и неизбитых фактов! Увлекательный рассказ гид Анатолий умело разбавил вопросами и загадками к слушателю
    читать дальше

    (вроде всё просто, но в моменте голову поломать приходилось)) Идеальный формат, чтобы не поддаться дорожной усталости и лучше запомнить информацию, полностью погрузившись в атмосферу рязанских улиц и истории ярких деятелей города

  • А
    Анастасия
    9 апреля 2024
    Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани
    Хорошая экскурсия, время пролетело очень быстро. Посмотрели некоторые не совсем туристические места Рязани. Узнали много интересных фактов о городе.

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
  2. Рязанские истории любви
  3. Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
  4. Легенды и байки Рязани
  5. Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в августе 2024
Сейчас в Рязани в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 000 до 11 850. Туристы уже оставили гидам 492 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Рязани на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 492 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам