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провели всего часа четыре и это был первый приезд - все загадки удалось разгадать (иногда с небольшими подсказками), но с помощью смекалки и логики на все вопросы удаётся ответить, потому что ответы зачастую лежат перед глазами. Думаю, что такой формат будет интересен всем поколениям, и подросткам, и постарше. Любопытный маршрут, лично я люблю встречаться не с самыми основными достопримечательностями города (тут у нас кремль, тут у нас памятник, тут у нас жил важный кто-нибудь), а с более нишевыми, скрытыми, такими, о которых знаешь, только живя в городе. Вообще с маршрутом проблем не было, и не было молчания, пока куда-то идём:) Рязань живёт и развивается, поэтому кое-где понадобилось пойти в обход из-за перекрытий, но опять же у нашего чудесного гида не было проблем с тем, чтобы провести нас по обходным улицам и по дороге тоже указать на что-нибудь примечательное, при этом мы встретили все загадки, которые упомянуты в описании. Всё понравилось. Атмосфера города, резные деревянные дома и исторические каменные, а ещё сопряженные с ними легенды и казусы - с этим всем было очень интересно познакомиться;) И узнать, что есть люди, которые стараются сберечь, сохранить и восстановить историческое наследие. В итоге очень приятное впечатление осталось и от экскурсии, и от самого города. Рекомендую!