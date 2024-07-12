2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 4 800₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рязанские истории любви: индивидуальная экскурсия по городу
Вас ждет увлекательное путешествие по страницам романтической истории Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: Соборная площадь
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
3 500₽ за всё до 8 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Переславль Рязанский 17 века: Историческая прогулка со стрельцом
Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов
Начало: Пл. Соборная
5 сен в 08:00
6 сен в 08:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
23 авг в 09:30
30 авг в 15:30
4 800₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми
Начало: На улице Почтовой
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от 4 300₽ за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка по местам силы и уникальным достопримечательностям Рязани
Погрузитесь в атмосферу древности и природы на экскурсии по Рязанскому Стоунхенджу и Старой Рязани. Уникальные места и исторические памятники ждут вас
Начало: На площади Театральная
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
11 850₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Групповая
Спектакль-променад «Тайны города Р»
Прикоснуться к истории города, вплетённой в сказку о любви Скомороха и Василисы (в группе)
Начало: На площади Ленина
Завтра в 15:00
15 авг в 18:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 июля 2024Отличная экскурсия, очень интересная. Игровой формат нескучен. Нас было двое взрослых. И притом что в Рязани на момент экскурсии мы
- ООльга11 июня 2024Прекрасная экскурсия для любителей неистоптанных маршрутов и неизбитых фактов! Увлекательный рассказ гид Анатолий умело разбавил вопросами и загадками к слушателю
- ААнастасия9 апреля 2024Хорошая экскурсия, время пролетело очень быстро. Посмотрели некоторые не совсем туристические места Рязани. Узнали много интересных фактов о городе.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Нескучные экскурсии»
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