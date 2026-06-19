Рязанская Италия — так называли поселок Солотча в дореволюционных изданиях. В XIX в. там жил художник-гравер И. Пожалостин. Именно его дом-музей мы посетим в ходе экскурсии. В Солотче расположен один из древнейших монастырей Рязанщины, который мы тоже увидим.
Описание экскурсии
Что вас ждет
Рязанская Италия — так называли поселок Солотча в дореволюционных изданиях. Находится он всего в 20 км. от города и прославлен классиком советской литературы К. Паустовским. В XIX в. там жил художник-гравер И. Пожалостин. Именно его дом-музей мы посетим в ходе экскурсии. В 30-е годы XX в. здесь обосновалась целая плеяда советских писателей — К. Паустовский, А. Гайдар, Р. Фраерман. О них — дальнейший рассказ. В Солотче расположен один из древнейших монастырей Рязанщины, который мы тоже увидим.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
посещение дома-музея художника И. Пожалостина (150 р.), • обед.
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом-музей художника И. Пожалостина
- Дуб, которому 140 лет
- Казанская церковь (по желанию)
- Солотчинский женский монастырь
- Тропа Паустовского
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед.
- Посещение дома-музея художника И. Пожалостина (150 р.),
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пос. Солотча. пл. Монастырская
Завершение: Казанская церковь, ул. порядок
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо гиду. Все понравилось, ёмко, по существу и интересно. Три часа пролетели быстро. Для людей, увлеченных природой и Паустовским- рекомендую однозначно
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Н
Добрый день! Хотели бы выразить большую благодарность экскурсоводу Инне. Замечатель-ный гид, знающий, любящий то, своё дело и умеющий заинтересовать нас, своих гостей. Экскурсия получилась очень интересной и познавательной. Женский монастырь
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Д
Экскурсия по Солотче очень понравилась. Мы прошлись по экологической тропе, с большим удовольствием рассмотрели арт-объекты на ней, услышали интересные факты из жизни Паустовского, о том как его судьба переплелась с судьбой потомков Пожалостина, побывали в монастыре и окунулись в купели… - незабываемые впечатления!
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Л
Посетили Солотчинский женский монастырь, дом-музей художника И. Пожалостина, Казанскую церковь. К сожалению, не попали к святому источнику из-за погодных условий. Экскурсия очень интересная, экскурсовод Инна рассказывала даже в доме-музее Пожалостина. Получили много новой интересной информации. Большое спасибо.
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Л
Посетили Солотчинский женский монастырь, дом-музей художника И. Пожалостина, Казанскую церковь. К сожалению, не попали к святому источнику из-за погодных условий. Экскурсия очень интересная, экскурсовод Инна рассказывала даже в доме-музее Пожалостина. Получили много новой интересной информации. Большое спасибо.
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Т
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Инна грамотная, эрудированная, вежливая. Программа подавалась с учетом наших пожеланий. Нас все устроило, было 3 человека 11 лет, 38 лет и 63 лет. Всем было интересно! Рекомендую для проведения интересного дня!
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