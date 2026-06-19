Что вас ждет

Рязанская Италия — так называли поселок Солотча в дореволюционных изданиях. Находится он всего в 20 км. от города и прославлен классиком советской литературы К. Паустовским. В XIX в. там жил художник-гравер И. Пожалостин. Именно его дом-музей мы посетим в ходе экскурсии. В 30-е годы XX в. здесь обосновалась целая плеяда советских писателей — К. Паустовский, А. Гайдар, Р. Фраерман. О них — дальнейший рассказ. В Солотче расположен один из древнейших монастырей Рязанщины, который мы тоже увидим.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

посещение дома-музея художника И. Пожалостина (150 р.), • обед.