2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Рязань и Переяславль-Рязанский

Вы разберетесь в загадке «двух Рязаней» — я расскажу, как в Средние века на месте современного кремля была мощная деревянная крепость, надежно защищавшая город 🏙️ от врагов, а сам он назывался тогда Переяславль-Рязанский. Объясню, где же находилась столица ⭐️ княжества — Рязань. И погружу в исторические перипетии нашего края, богатого на события значимые, масштабные и просто любопытные.

Памятники кремлевского комплекса

Вы исследуете архитектурный ансамбль Кремля 16-19 веков и увидите остатки вала. Осмотрите грандиозный Успенский собор с 28-метровым иконостасом и Христорождественский собор, где находится впечатляющая усыпальница Рязанских князей. Особое внимание уделим храмам, входившим в ансамбль Спасского монастыря, — Преображенскому и Богоявленскому, а также церквям Спаса-на-Яру и Святого Духа — настоящим жемчужинам русского зодчества.

Рязань и рязанцы

Есть в нашем крае что-то такое, что позволяет здесь рождаться Есениным, Павловым, Циолковским и другим талантливым людям… На прогулке 👣 по атмосферным уголкам Старого города попробуем разобрать этот феномен — вы поразитесь, как много судеб выдающихся личностей связано с улочками тысячелетней Рязани! Поговорим об именитых героях, философах, литераторах, ученых, предпринимателях, а еще я расскажу, кто такой дядя Вася и почему суровые десантники всех поколений с нежностью о нем вспоминают.

Организационные детали

На территории Кремля много интересных музеев, по вашему желанию, их можно будет посетить (входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно).