2 отзыва оставили туристы

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Рязанский кремль — сердце тысячелетнего города

Прикоснуться к наследию прошлого на прогулке по местам, где останавливается время и говорит история

5
2 отзыва
Ольга
Ольга – Гид из Рязани
На территории средневековой цитадели и ее окрестностей я расскажу о самых значимых фактах богатой рязанской истории 📖, эпохах правления рода из «Бархатной книги» России и памятниках храмовой архитектуры.

А гуляя по старинным улочкам, вы услышите о ярких личностях, связанных с городом, — первом российском Нобелевском лауреате, прославленных литераторах, героях и философах.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 850 ₽ за экскурсию

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Рязанский кремль — сердце тысячелетнего города
Рязанский кремль — сердце тысячелетнего города

Что вас ожидает

Рязань и Переяславль-Рязанский
Вы разберетесь в загадке «двух Рязаней» — я расскажу, как в Средние века на месте современного кремля была мощная деревянная крепость, надежно защищавшая город 🏙️ от врагов, а сам он назывался тогда Переяславль-Рязанский. Объясню, где же находилась столица ⭐️ княжества — Рязань. И погружу в исторические перипетии нашего края, богатого на события значимые, масштабные и просто любопытные.

Памятники кремлевского комплекса
Вы исследуете архитектурный ансамбль Кремля 16-19 веков и увидите остатки вала. Осмотрите грандиозный Успенский собор с 28-метровым иконостасом и Христорождественский собор, где находится впечатляющая усыпальница Рязанских князей. Особое внимание уделим храмам, входившим в ансамбль Спасского монастыря, — Преображенскому и Богоявленскому, а также церквям Спаса-на-Яру и Святого Духа — настоящим жемчужинам русского зодчества.

Рязань и рязанцы
Есть в нашем крае что-то такое, что позволяет здесь рождаться Есениным, Павловым, Циолковским и другим талантливым людям… На прогулке 👣 по атмосферным уголкам Старого города попробуем разобрать этот феномен — вы поразитесь, как много судеб выдающихся личностей связано с улочками тысячелетней Рязани! Поговорим об именитых героях, философах, литераторах, ученых, предпринимателях, а еще я расскажу, кто такой дядя Вася и почему суровые десантники всех поколений с нежностью о нем вспоминают.

Организационные детали

На территории Кремля много интересных музеев, по вашему желанию, их можно будет посетить (входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно).

Начало и место завершения
🚩 на Соборной площади
Рязанский кремль — сердце тысячелетнего города
Рязанский кремль — сердце тысячелетнего города
Рязанский кремль — сердце тысячелетнего города
Рязанский кремль — сердце тысячелетнего города
Рязанский кремль — сердце тысячелетнего города
Рязанский кремль — сердце тысячелетнего города
Рязанский кремль — сердце тысячелетнего города
Рязанский кремль — сердце тысячелетнего города
Рязанский кремль — сердце тысячелетнего города
Рязанский кремль — сердце тысячелетнего города
Рязанский кремль — сердце тысячелетнего города
Рязанский кремль — сердце тысячелетнего города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Я всю жизнь живу в Рязани и очень ее люблю. Мне кажется, что столь богатого историей, природой и выдающимися людьми города больше нет. В жизни я много путешествовала, но по-настоящему увлеченные своим делом гиды мне встречались всего дважды — в Киеве и в Праге. Эти ребята заставили и меня полюбить их города. Я бы хотела, чтобы с моей помощью гости Рязани захотели приехать сюда еще раз и узнать о нашем крае побольше. По образованию я преподаватель, работала в Рязанском университете, далее была частным предпринимателем, открыла свое кафе. Сейчас я на пенсии и могу посвятить все свое время любимому занятию — рассказывать о Рязани и показывать ее удивительные места.
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2 отзыва оставили туристы

7 октября 2020
Ольга-приятнейший рассказчик. Наше почти получасовое опоздание ничуть не сказалось на ее позитивном настрое и душевном отношении ко всем, кто заинтересовался ее любимым городом. Она смогла подстроить экскурсию под непростую группу с быстроустающей бабушкой и быстроубегающим мальчиком. Большое спасибо!
19 сентября 2020
Впервые посетили Рязань в сентябре 2020 года. Экскурсовод Ольга - отличный знаток города и достопримечательностей. Она делилась своими знаниями, а главное - легко и непринужденно, в не спешей прогулке, через личную любовь к городу и его жителям - смогла передать это чувство и нам (со мной была 79-летняя мама и муж Олег Иванович ). Ее грамотная, ласкающая слух речь, эмоциональная, а порой выстроенная в диалоге. Очень чутко улавливает, что нужно и интересно для экскурсантов. А как пригодились советы и рекомендации Ольги для организационных вопросов: что посмотреть самим, какие сувениры и где приобрести, где вкусно отобедать. Мы за всё благодарим Ольгу! Спасибо Вам! До новых встреч!

Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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