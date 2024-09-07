Встретим вас на ж. -д. вокзале Рязань-1 в 10:15 или в 10:35 на вокзале Рязань-2. Отправимся в село Константиново, на родину С. Есенина. Посетим Литературный музей, где познакомимся с жизнью и творчеством поэта, увидим его личные вещи и фотографии. Затем осмотрим усадьбу помещицы Лидии Ивановны Кашиной, которой поэт посвятил стихотворение «Зелёная причёска». Сейчас в доме находится Музей поэмы «Анна Снегина».

После экскурсии у вас будет свободное время. Желающие смогут побывать в церкви Казанской иконы Божией Матери, где крестили Есенина.

Пообедаем в кафе и поедем в село Пощупово. Посетим Иоанно-Богословский Пощуповский монастырь 12-13 века. Святыню основали греческие монахи-миссионеры, они же принесли с собой из Византии чудотворную икону апостола Иоанна.

К вечеру вернёмся в Рязань.