На родину Есенина, Павлова и Макса Фактора: село Константиново и Рязань
Погулять по Есенинским местам, увидеть «грибы с глазами» и посетить усадьбу И.П. Павлова
Рязань славится не только уютными улочками, невероятными видами и удивительной историей, но и своими уроженцами! Мы познакомим вас с известными рязанцами, которыми так богата местная земля. Начнём с села Константиново: читать дальше
вы увидите личные вещи С. Есенина и побываете в Музее поэмы «Анна Снегина». В Рязани осмотрим дом Максимилиана Факторовича, который затем создал всемирно известный бренд косметики Max Factor, и прогуляемся по усадьбе академика И. П. Павлова.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание тура
Организационные детали
Компания оставляет за собой право изменять порядок программы, отель, не уменьшая ее общего объёма.
Проживание. Будем жить в отеле «Ловеч» 3*, 2-местное размещение. За доплату возможно размещение в отелях «Приокская», «Форум», «Амакс», «Старый город».
Питание. В программу включены 1 завтрак и 2 обеда.
Дети. Участие в туре возможно с 6 лет, с детьми младше — под запрос.
Программа тура по дням
1 день
Село Константиново: детство и юность С. Есенина
Встретим вас на ж. -д. вокзале Рязань-1 в 10:15 или в 10:35 на вокзале Рязань-2. Отправимся в село Константиново, на родину С. Есенина. Посетим Литературный музей, где познакомимся с жизнью и творчеством поэта, увидим его личные вещи и фотографии. Затем осмотрим усадьбу помещицы Лидии Ивановны Кашиной, которой поэт посвятил стихотворение «Зелёная причёска». Сейчас в доме находится Музей поэмы «Анна Снегина».
После экскурсии у вас будет свободное время. Желающие смогут побывать в церкви Казанской иконы Божией Матери, где крестили Есенина.
Пообедаем в кафе и поедем в село Пощупово. Посетим Иоанно-Богословский Пощуповский монастырь 12-13 века. Святыню основали греческие монахи-миссионеры, они же принесли с собой из Византии чудотворную икону апостола Иоанна.
К вечеру вернёмся в Рязань.
2 день
Экскурсия по Рязани и знакомство с известными уроженцами города
После завтрака выселимся из отеля и в 9:30 начнём автобусную экскурсию по Рязани. Увидим те самые «грибы с глазами» и полюбуемся кружевным теремом в парке, осмотрим дом мецената Г. Рюмина и памятник Евпатию Коловрату, побываем на площади Ленина, главной в городе.
Прогуляемся по улицам Почтовой и Соборной. Покажем вам здание, где находился первый в Рязани синематограф и дом Максимилиана Факторовича, основателя всемирно известного бренда Max Factor.
Конечно же увидим Рязанский кремль, живописно расположенный у места, где река Лыбедь впадает в Трубеж. С земляного вала нам откроется невероятный вид на город. Полюбуемся Успенским собором 17 века в стиле нарышкинского барокко. Пообедаем в кафе и продолжим исследовать Рязань. На очереди — музей-усадьба И. П. Павлова, где бережно сохранили обстановку, в которой жил и работал учёный. Мы побываем в двух домах, прогуляемся по территории усадьбы и вдохнём ароматы сада.
Примерно в 16:00 завершим программу и отвезём вас на вокзал.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание: 1 завтрак и 2 обеда
Экскурсии по программе
Трансферы по маршруту
Услуги экскурсовода-сопровождающего
Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
Билеты до Рязани и обратно
Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Рязань-1, у справочного бюро, 10:05 - 10:15; ж. - д. вокзал Рязань-2, на перроне у электронных часов, 10:25 - 10:35
Завершение: Ж. - д. вокзал Рязани, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Рязани
Наша миссия - содействовать развитию туристической индустрии в России, предоставляя высококачественные туристические услуги и удовлетворяя все запросы клиентов по организации поездок. Делать выбор путешествий простым и безопасным, обеспечивая туристов заботливым читать дальше
отношением и опытом, которые превзойдут их ожидания.
Основой нашего делового принципа являются такие качества как доверие и профессионализм. Мы нацелены на установление долгосрочных связей с каждым нашим клиентом и партнером, фокусируясь на его потребностях и ожиданиях.
Мы верим, что путешествия являются важной частью нашей жизни, помогая нам расти и развиваться.
Мы гордимся своей миссией и стремимся продолжать воплощать ее в действиях каждый день, чтобы сделать мир лучше через путешествия.