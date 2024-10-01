Первый завтрак Нового Года!

Опохмельное меню для тех, кто встретил от души!

Вкусное угощение от шефа, пирожки, плюшки.

Обзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского кремля.

Прогулка по Малому центру города, затрагивающая площади Соборная и Сенная, площадь Ленина (после официального открытия торговых рядов на территории площади в XIX веке, самой известной сейчас в Рязани, здесь сначала продавали только муку и зерно, по этой причине площадь имеет негласное название «Хлебная»), летний дом Дворянского Собрания, улицы Почтовая и Астраханская, на пересечении которых установлен памятник Евпатию Коловрату.



Памятник С. А. Есенину – это главный и самый большой, из располагающихся в Рязани памятников прославленному земляку.

Поговорке «У нас в Рязани грибы с глазами, их едят, они глядят» посвящена оригинальная скульптурная композиция «В Рязани грибы с глазами». Во время татаро-монгольского нашествия именно грибы были показателем того, где промчались на своих скакунах монголы.



Посещение территории Рязанского кремля (самостоятельно без гида-сопровождающего).

С юго-западной стороны кремлевского холма находится древний земляной вал – оборонительное сооружение XIII-XVII вв.

До конца XVII – начала XVIII в. на валу располагались деревянные стены и башни кремля. Перед валом находился оборонительный ров, заполненный водой.

Территорию Соборного парка с Кремлем соединяет Глебовский мост, успешно выполнявший в XV веке военно-оборонительные функции. Во время осад мост поднимался к стенам, тем самым преграждая путь нападающим.



В западной части Соборного парка расположена Церковь Спаса на Яру, с которой открывается чудесный вид на заливные луга.

Изящная пятиглавая церковь заслуженно считается одной из лучших в Рязани, а также является самым древним действующим храмом города.