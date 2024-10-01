Подарите себе и своим близким незабываемые воспоминания о новогодних каникулах в уютном сладко-пряничном краю!
Программа тура по дням
Посещение Коломенского кремля. Театрализованная экскурсия в музейной фабрике пастилы
08:45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».
09:00 Отправление в г. Коломну.
Посещение Коломенского кремля.
Архитектурный комплекс коломенского кремля – важнейший историко-культурный памятник Коломны, сложившийся в XIV – XIX веках. Коломенский кремль опоясан фрагментами крепостной стены и сохранившимися башнями.
В настоящее время сохранилось 7 башен кремля, из которых более значительные Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая.
На территории кремля находится Соборная площадь, архитектурный облик которой составляют Успенский кафедральный собор, выстроенный по указу Дмитрия Донского, шатроваяколокольня (XVII в.) – самая мощная звонница такого типа в Подмосковье.
Среди самых древних построек коломенского кремля – примыкающая к Соборной площади Воскресенскаяцерковь (XIV – XIX вв.), в которой в 1366 году венчался князь Дмитрий Донской с Евдокией Суздальской, и церковь Николы Гостиного (1501) – один из первых кирпичных храмов на Руси.
Театрализованная экскурсия в музейной фабрике пастилы.
Музейная фабрика пастилы располагается в одном из зданий конфетно-пастильного заведения купца Петра Чуприкова, существовавшего с 1852 по 1918 год на Молочной площади Коломенского посада. Благодаря развитию железных дорог провинциальная Россия через экзотические вкусы колониальных тропических стран открывала для себя весь мир.
Обед в кафе города.
Переезд в г. Рязань.
Размещение в отеле «Форум 4*». Номера категории стандарт.
Подготовка к новогоднему банкету (актуальная программа будет опубликована позднее).
Обзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского кремля. Посещение музея истории рязанского леденца
Первый завтрак Нового Года!
Опохмельное меню для тех, кто встретил от души!
Вкусное угощение от шефа, пирожки, плюшки.
Обзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского кремля.
Прогулка по Малому центру города, затрагивающая площади Соборная и Сенная, площадь Ленина (после официального открытия торговых рядов на территории площади в XIX веке, самой известной сейчас в Рязани, здесь сначала продавали только муку и зерно, по этой причине площадь имеет негласное название «Хлебная»), летний дом Дворянского Собрания, улицы Почтовая и Астраханская, на пересечении которых установлен памятник Евпатию Коловрату.
Памятник С. А. Есенину – это главный и самый большой, из располагающихся в Рязани памятников прославленному земляку.
Поговорке «У нас в Рязани грибы с глазами, их едят, они глядят» посвящена оригинальная скульптурная композиция «В Рязани грибы с глазами». Во время татаро-монгольского нашествия именно грибы были показателем того, где промчались на своих скакунах монголы.
Посещение территории Рязанского кремля (самостоятельно без гида-сопровождающего).
С юго-западной стороны кремлевского холма находится древний земляной вал – оборонительное сооружение XIII-XVII вв.
До конца XVII – начала XVIII в. на валу располагались деревянные стены и башни кремля. Перед валом находился оборонительный ров, заполненный водой.
Территорию Соборного парка с Кремлем соединяет Глебовский мост, успешно выполнявший в XV веке военно-оборонительные функции. Во время осад мост поднимался к стенам, тем самым преграждая путь нападающим.
В западной части Соборного парка расположена Церковь Спаса на Яру, с которой открывается чудесный вид на заливные луга.
Изящная пятиглавая церковь заслуженно считается одной из лучших в Рязани, а также является самым древним действующим храмом города.
Обедв кафе города.
Посещение музея истории рязанского леденца.
Николай Петрович Шишков, основатель Рязанского свеклосахарного производства в 1829 году, Первый Председатель комитета сахароваров России, герой войны 1812 года – вот имя широко известное в середине 19 века.
Рязанский завод Шишкова стал первым в России образцовым предприятием, и там же была создана первая лаборатория по изучению свойств сахара. Результаты опытов превзошли все ожидания.
В Музее вас ждут дегустация, интерактивное шоу, мастер-класс по сахароварению, роспись царского леденца.
В сувенирной лавке можно приобрести леденцовые и шоколадные сувениры, а в Чайной отведать русскую купеческую кухню 19 века.
Возвращение в отель.
Ужин в ресторане гостиницы.
Посещение музея при фабрике «Михайловские кружева». Обзорная экскурсия по г. Туле. Завершение тура
Завтрак в ресторане отеля.
Посещение музея при фабрике «Михайловские кружева».
Техника Михайловского кружевоплетения уникальна и не имеет аналогов, а цветное кружево пленяет своей красотой.
Михайловское кружево отличается от других в первую очередь тем, что в нем нет цветочных, растительных и животных мотивов, которые широко распространены в других районах России.
Мастер-класс по кружевоплетению.
Узор кружева – строгий и геометричный, он стал основой этого уникального и единственного в своем роде художественного промысла. Методика кружевоплетения также является оригинальной, так как кружевницы могут использовать до 60-ти пар коклюшек.
Переезд в г. Тулу.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Туле – «старой» и новой.
Вы побываете в историческом центре, увидите Николо-Зарецкий храм – усыпальницу богатейшего рода Демидовых и мощный, величественный храм преподобного Сергия Радонежского, а также полюбуетесь памятниками Тулы, среди которых – необычный и трогательный Мемориал Защитникам неба России, памятник Петру I, капитану крейсера «Варяг» Рудневу, и даже… памятник динозавру, или как величают его местные жители«памятник теще»!
Посетите «настоящую» грибную поляну и попробуете откусить кусочек от «Тульского пряника».
В 2018 году городу подарили свой «Арбат» – целый музейный квартал – бывшую Пятницкую, современную улицу Металлистов и обновленную Казанскую набережную.
Улица Металлистов сегодня – максимальная концентрация важнейших музеев и заповедников Тульской области, в том числе всем известных «Куликова Поля» и «Ясной Поляны», также уютных кафе, культурных центов и пешеходных тропинок.
А некогда здесь в роскошных особняках и усадьбах жили именитые тульские купцы и предприниматели, среди которых и основатель знаменитой фабрики «Тульский пряник» – Михаил Белолипецкий.
Обновленная Казанская набережная, протянувшаяся по левому берегу реки Упы, раскроется перед Вами после полувека сокрытия забором Тульского оружейного завода.
Ведь еще в далеком XIX веке здесь находился Нижний Кремлевский сад — любимое место отдыха горожан. Сегодня это модное место отдыха с двухъярусными набережной, современными инсталляциями и зонами отдыха.
Также Вы увидите Тульский кремль – уникальный памятник оборонного зодчества XVI века., сохранивший свой первозданный облик практически с момента основания.
За время своего существования Тульский кремль ни разу не сдавался неприятелю.
Вы насладитесь красотой и величием архитектурного ансамбля Кремля, увидите жемчужину «русского барокко» – Успенский собор, возведенный в 1766 году, а также монументальный Богоявленский собор, когда-то отапливаемый зимний храм, и старинные Торговые ряды, в лавках которых в свободное время можно насладиться калейдоскопом вкусов традиционной Тулы – тульской пастилой, конфетами и пряниками.
Более 300 лет люди говорят «тульский» — слышат «пряник».
Всё началось не в Туле, а в Европе, там предшественник тульского пряника известен еще с XIII столетия. Первое письменное упоминание о тульском прянике датировано 1685 годом, но сведения об ароматном пряном печенье датируются веком ранее.
Но именно в Туле этот процесс возвели в ранг искусства.
Посещение Пряничного музея в Кремле, где каждого гостя ждет рассказ об истории возникновения пряников и их особенностях.
Своими глазами можно увидеть, как делается настоящий тульский пряник, закрепить обучение чаепитием со сладостями.
Отъезд в г. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Рязани.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Двухместное
|Доп. плата за одноместное размещение
|Форум 4*
|38 990
|6 090
Скидка на ребенка (14-17 лет включительно) на основном месте (специальное детское меню новогоднего банкета) – 1 000 руб.
Скидка на ребенка (до 13 лет включительно) на основном месте (специальное детское меню новогоднего банкета) – 3 500 руб.
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере):
- на взрослого – 400 руб.;
- на ребенка (14-17 лет включительно, специальное детское меню новогоднего банкета) – 1 400 руб.;
- на ребенка (до 13 лет включительно, специальное детское меню новогоднего банкета) – 3 900 руб.
Выбор места в автобусе – 1 470 руб.
Варианты проживания
Отель «Форум»
Конгресс-отель «Форум» это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания класса 4 звезды, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани.
К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.
Конгресс-отель «Форум» с говорящим названием станет отличным местом для проведения конференций и форумов, если визит в гостиницу носит деловой характер.
Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но тоже время расположен в тихом и уютном центре Рязани.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе
- Новогодний банкет
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Меню новогоднего банкета в отеле «Форум»
Холодные закуски:
«Овощная тарелка»
(свежие томаты, огурцы, болгарский перец, зелень)
«Рыбное плато»
(семга шеф посола, скумбрия пряной соли, лайм, масляная рыба холодного копчения, каперсы)
«Мясное ассорти»
(буженина, куриный галантин, язык со сливочным кремом и горчицей)
«Ассорти сыров»
(горгонзола, «дольче», чеддер, пармезан, эмменталь, моцарелла)
«Соленья домашние»
(маринованные томаты, капуста с клюквой, корнишоны, пряный дикий чеснок, грузди окские прямого посола)
«Мини-закуски»
(канапе с икрой лосося, рулетики из семги с сыром филадельфия и имбирем, тапас с икрой палтуса
Классический холодец из свинины и говядины
Салаты:
«Оливье» с телячим языком
Салат из филе цыпленка с соусом терияки
Салат из подкопченого судака с командорским кальмаром и креветкой
Горячие блюда:
Говяжьи щечки с соусом демитяс и пестрым пюре
Дуэт семги и судака под икорным соусом
Горячая закуска:
Индейка с печеным перцем и соусом «чимичури»
Дополнительно:
Маслины, оливки, лимон
Фрукты (мандарин, виноград)
Морс ягодный
Хлеб
Десерт
* Можно со своими напитками
Есть ли скидки на тур?
Скидка на ребенка (14-17 лет включительно) на основном месте (специальное детское меню новогоднего банкета) – 1 000 руб.
Скидка на ребенка (до 13 лет включительно) на основном месте (специальное детское меню новогоднего банкета) – 3 500 руб.
Скидка на дополнительное место (3 человека в номере):
- на взрослого – 400 руб.;
- на ребенка (14-17 лет включительно, специальное детское меню новогоднего банкета) – 1 400 руб.;
- на ребенка (до 13 лет включительно, специальное детское меню новогоднего банкета) – 3 900 руб.