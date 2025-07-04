Найдено 3 тура в категории « Природа и пейзажи » в Рязани, цены от 14 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 3 дня В Рязань своей компанией: Касимов, старинные сёла, городища, храмы, прогулки и природные чудеса Побывать в усадьбе «рязанского Дракулы», погулять по Пьяному лесу и отдохнуть на Святом озере Начало: Рязань, пл. Театральная, 8:00 «Поехали с нами в Рязань: погружаться в историю, исследуя древние городища и бродя по аутентичным улочкам сёл, наслаждаться природой, дышать свежим воздухом и много гулять» 42 000 ₽ за всё до 3 чел. На машине 2 дня Рязанские выходные: журавли и зубры в Окском заповеднике и Музей сельского быта Понаблюдать за животными в естественной среде и узнать, как жили крестьяне в 19 веке Начало: Рязань, Соборная площадь, точное время встречи обс... «Журавлей сможем увидеть только в хорошую погоду, если с ней нам не повезёт, посетим Музей природы Окского заповедника» 27 500 ₽ за всё до 3 чел. На автобусе На микроавтобусе 2 дня Из Москвы в Рязань, Зарайск и Константиново: автобусный тур Посетить родину Есенина и увидеть жемчужину средневекового зодчества и «Грибы с глазами» Начало: Москва, станция метро «Котельники», на платформе у... «Побываем в Музее поэмы «Анна Снегина» и вдохновимся русскими пейзажами» 14 300 ₽ за человека Все туры Рязани

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