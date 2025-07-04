В Рязань своей компанией: Касимов, старинные сёла, городища, храмы, прогулки и природные чудеса
Побывать в усадьбе «рязанского Дракулы», погулять по Пьяному лесу и отдохнуть на Святом озере
Начало: Рязань, пл. Театральная, 8:00
«Поехали с нами в Рязань: погружаться в историю, исследуя древние городища и бродя по аутентичным улочкам сёл, наслаждаться природой, дышать свежим воздухом и много гулять»
4 июл в 08:00
11 июл в 08:00
42 000 ₽ за всё до 3 чел.
Рязанские выходные: журавли и зубры в Окском заповеднике и Музей сельского быта
Понаблюдать за животными в естественной среде и узнать, как жили крестьяне в 19 веке
Начало: Рязань, Соборная площадь, точное время встречи обс...
«Журавлей сможем увидеть только в хорошую погоду, если с ней нам не повезёт, посетим Музей природы Окского заповедника»
28 июн в 08:00
29 июн в 08:00
27 500 ₽ за всё до 3 чел.
Из Москвы в Рязань, Зарайск и Константиново: автобусный тур
Посетить родину Есенина и увидеть жемчужину средневекового зодчества и «Грибы с глазами»
Начало: Москва, станция метро «Котельники», на платформе у...
«Побываем в Музее поэмы «Анна Снегина» и вдохновимся русскими пейзажами»
21 июн в 07:45
2 авг в 07:45
14 300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Природа и пейзажи»
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