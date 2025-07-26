«Эта улица мне знакома»: Константиново, Рязань и Спас-Клепики
Побывать на родине Сергея Есенина и посетить «Рязанскую Третьяковку»
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 8:00
26 июл в 07:45
11 окт в 07:45
13 800 ₽ за человека
Рязанские выходные: журавли и зубры в Окском заповеднике и Музей сельского быта
Понаблюдать за животными в естественной среде и узнать, как жили крестьяне в 19 веке
Начало: Рязань, Соборная площадь, точное время встречи обс...
4 июн в 08:00
7 июн в 08:00
27 500 ₽ за всё до 3 чел.
По следам русских классиков: Константиново, Ясная Поляна и Мелихово
Погрузиться в эпоху Л.Н. Толстого, узнать, как жил А.П. Чехов, и посетить усадьбу С.А. Есенина
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 7:45
12 июн в 07:45
18 июл в 07:45
22 300 ₽ за человека
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