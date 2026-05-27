Пять рек, семь мостов, густые леса с самой высокой концентрацией медведей — всё это Пошехонье, самый маленький и самый необычный город Ярославии.
Здесь вы поймёте, почему пошехонцев считают чудаками, откуда у них такой весёлый нрав и какое отношение к этому имеет Чукотка. А ещё — почему знаменитый сыр остался только маркой, зато город теперь кормится пряниками.
Описание экскурсии
- Троицкий собор и главная площадь — старейшая постройка города. При хорошей погоде вы подниметесь на колокольню и увидите с высоты классическую планировку екатерининских времён. Улицы расходятся лучами — на Ярославль, Рыбинск, Данилов и Любим.
- Памятники-соседи — Николай Чудотворец и Владимир Ленин мирно уживаются в нескольких десятках метров друг от друга. Расскажу, почему пошехонцам так дорог именно этот Ленин.
- Торговые ряды — одна из самых эффектных фотопанорам в Ярославской области. Сошлись воедино православная архитектура, купеческий размах 18–19 веков, советское наследие и объекты 21 века.
- Историко‑краеведческий музей — продуманная экспозиция и тёплый приём. Гостям здесь всегда рады!
- Пять рек и медвежьи чащи — уникальный природный ландшафт на северных границах Ярославской области. Поговорим о флоре и фауне, а заодно выясним, почему здешние леса густо заселены медведями.
Вы узнаете
- Почему в старину Пошехонье называли Золотым.
- Откуда у местных жителей такая доброжелательность и весёлый нрав.
- Что роднит пошехонцев и жителей далёкой Чукотки.
- Кто и когда изобрёл рецепт знаменитого Пошехонского сыра.
- Почему сегодня город известен не столько сыром, сколько пряниками.
- Как строительство Рыбинского водохранилища изменило жизнь Пошехонья.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном легковом автомобиле.
- Отдельно оплачиваются билеты в краеведческий музей (250 ₽ за чел.) + 1000 ₽ экскурсионное обслуживание (за группу).
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Рыбинске
Провела экскурсии для 3149 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Наталья. Я дипломированный гид, выпускница школы экскурсоводов ММТИ. История Рыбинска для меня не просто объект изучения, это сама жизнь. Любовь к родному городу мне прививали с детства: рассказами о прошлом нашей купеческой семьи, чтением литературы о Рыбинске и длительными прогулками по самым красивым уголкам исторического центра. И теперь всем этим я хотела бы поделиться с вами!
