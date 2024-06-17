Выездные экскурсии из Рыбинска

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Рыбинске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рыбинск - маленький Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
2.5 часа
66 отзывов
Рыбинск: история, архитектура и знаменитые жители - ваш персональный гид
Познакомьтесь с историей Рыбинска, его архитектурными шедеврами и знаменитыми жителями. Узнайте о бурлаках и ГЭС, изменившей город
Завтра в 08:30
9 июля в 08:30
5 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по городу и Рыбинское водохранилище на транспорте туристов
Индивидуальная
до 10 чел.
3 часа
18 отзывов
Путешествие по Рыбинску: от городских достопримечательностей до Рыбинского водохранилища
Погрузитесь в историю Рыбинска и Рыбинского водохранилища, узнайте уникальные факты и насладитесь красотой этих мест
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
от 5 900 за всё до 5 чел.
Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
🚤 На катере
Водная прогулка
2 часа
Лучший выбор
Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
Отдохните на катере с опытным капитаном, полюбуйтесь природой и попробуйте свежую рыбу, приготовленную на гриле прямо на борту
Начало: В яхт-клубе
9 июля в 12:00
10 июля в 08:00
14 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 июня 2024
    Экскурсия по городу и Рыбинское водохранилище на транспорте туристов
    Спасибо большое замечательному экскурсоводу Алевтине Анатольевне! Очень все понравилось…
  • т
    татьяна
    16 июня 2024
    Рыбинск - маленький Петербург
    Всë о чëм нам рассказали и показали на этой экскурсии было увлекательно. Но одно обстоятельство вызвало недоумение. Мы выбрали экскурсию
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    Рыбинск - маленький Париж, из-за того, что это была одна из всех предлогаемых экскурсий на Трипстера, которая включала историю католического костëла и дома художников. И она была самой дорогой из подобных прогулок по городу. А на деле оказалось, что эти достопримечательности не планировалось посещать и освещать их историю. Алевтина, конечно же рассказала нам о них, когда услышала наш вопрос почему нас туда не ведут, но была удивлена, что эти объекты заявлены на этой прогулке. Добирались до них мы конечно самостоятельно, гид нам только показал в какую сторону идти. Большая просьба, размещая описание прогулок на вашем сайте, не давайте не проверенную информацию.

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Экскурсия по городу и Рыбинское водохранилище на транспорте туристов
    Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом Анатолием, который очень любит свой город и гордится им. Остались очень довольны, много интересного узнали про город и водохранилище. Спасибо огромное.
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Рыбинск - маленький Петербург
    Хочу поблагодарить экскурсовода Алевтину за замечательную, познавательную, очень интересную экскурсию по Рыбинску. Вместе с её рассказом город и его история
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    открывались для меня с разных сторон. Два с половиной часа экскурсии пролетела незаметно. Спасибо Алевтине, которая дола мне возможность почувствовать атмосферу города. Всем очень рекомендую.

  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Рыбинск - маленький Петербург
    Благодарим Алевтину за прекрасную экскурсию о! Несмотря на сложные погодные условия получили большие удовольствие!

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рыбинск - маленький Петербург
  2. Экскурсия по городу и Рыбинское водохранилище на транспорте туристов
  3. Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Красная площадь
  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Старый город
  6. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июле 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии по окрестностям Рыбинска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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