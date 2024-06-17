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Рыбинск - маленький Париж, из-за того, что это была одна из всех предлогаемых экскурсий на Трипстера, которая включала историю католического костëла и дома художников. И она была самой дорогой из подобных прогулок по городу. А на деле оказалось, что эти достопримечательности не планировалось посещать и освещать их историю. Алевтина, конечно же рассказала нам о них, когда услышала наш вопрос почему нас туда не ведут, но была удивлена, что эти объекты заявлены на этой прогулке. Добирались до них мы конечно самостоятельно, гид нам только показал в какую сторону идти. Большая просьба, размещая описание прогулок на вашем сайте, не давайте не проверенную информацию.