1 чел.
По популярности
Индивидуальная
до 10 чел.
2.5 часа
Рыбинск: история, архитектура и знаменитые жители - ваш персональный гид
Познакомьтесь с историей Рыбинска, его архитектурными шедеврами и знаменитыми жителями. Узнайте о бурлаках и ГЭС, изменившей город
Завтра в 08:30
9 июля в 08:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
3 часа
Путешествие по Рыбинску: от городских достопримечательностей до Рыбинского водохранилища
Погрузитесь в историю Рыбинска и Рыбинского водохранилища, узнайте уникальные факты и насладитесь красотой этих мест
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
от 5 900₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
2 часа
Лучший выбор
Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
Отдохните на катере с опытным капитаном, полюбуйтесь природой и попробуйте свежую рыбу, приготовленную на гриле прямо на борту
Начало: В яхт-клубе
9 июля в 12:00
10 июля в 08:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 июня 2024Спасибо большое замечательному экскурсоводу Алевтине Анатольевне! Очень все понравилось…
- ттатьяна16 июня 2024Всë о чëм нам рассказали и показали на этой экскурсии было увлекательно. Но одно обстоятельство вызвало недоумение. Мы выбрали экскурсию
- ЕЕлена3 июня 2024Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом Анатолием, который очень любит свой город и гордится им. Остались очень довольны, много интересного узнали про город и водохранилище. Спасибо огромное.
- ЕЕлена24 мая 2024Хочу поблагодарить экскурсовода Алевтину за замечательную, познавательную, очень интересную экскурсию по Рыбинску. Вместе с её рассказом город и его история
- ЕЕлена9 мая 2024Благодарим Алевтину за прекрасную экскурсию о! Несмотря на сложные погодные условия получили большие удовольствие!
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июле 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии по окрестностям Рыбинска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь