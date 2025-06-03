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Экскурсии по Рыбинску на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Рыбинске, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
На машине
3 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
«Росписи затопленных земель»: экскурсия по историческому Рыбинску
Приглашаем на уникальное путешествие по Рыбинску, где вы окунетесь в мир мологских традиций и узоров
Начало: Исторический центр
Завтра в 08:00
8 авг в 18:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Рыбинска - в старинный Тутаев
На машине
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Рыбинска - в старинный Тутаев
Увлекательное путешествие в Тутаев, разделенный Волгой. Переправа на пароме, посещение соборов и прогулка по историческим местам ждут вас
Начало: У вашего отеля
7 авг в 09:30
9 авг в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тайны рыбинских узоров: авторская экскурсия с мастер-классом 7+
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны рыбинских узоров
Путешествие в историю рыбинских ремёсел и орнаментов. Изучите изразцы, посетите музей и создайте керамический сувенир
Начало: На Красной площади
Завтра в 09:00
12 авг в 12:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2025
    Из Рыбинска - в старинный Тутаев
    Дата посещения: 3 июня 2025
    Экскурсия прошла великолепно, Наталья учла наши дополнительные пожелания и на протяжении всего путешествия делилась с нами не только информацией, но и собственным опытом жизни и работы в регионе. Кроме того, она дала нам важные ориентиры для будущих посещений Рыбинска
  • Н
    Наталья
    16 июля 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Лучшая экскурсия в Рыбинске! Это не только про город, а про историю всего края, историю России. Маршрут автомобильный, в такие
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    уголки вы сами не доедете, столько всего не узнаете, когда смотришь своими глазами на географическое расположение объектов экскурсии, то исторические события выстраиваются в голове сами собой. Прогулка лишь по историческому центру Рыбинска не даст такого целостного восприятия. Интереснейшие факты и рассказы о бурлаках, о создании искусственного огромного водоема в междуречье - Рыбинского водохранилища, о принудительном переселении из затапливаемых областей, о судьбах людей с затопленных земель Мологского края, о строительстве ГЭС и влиянии ее на ход ВОВ. Такого гида будешь рекомендовать всем своим знакомым! Алексей обладатель обширных знаний, а также великолепной образной речи, и содержание и структура и организация все было отлично, поездка была на комфортном авто, оправдан каждый рубль данной экскурсии. Алексей - создатель музея о Мологском затопленном крае, экспозиция создана художниками, архитекторами, 3D инженерами, воссоздана историческая достоверность каждого строения на макете, посещение музея - восторг, туда приезжает много потомков переселенцев с надеждой найти дом своих предков на макете, при посещении экспозиции мы стали свидетелями такой встречи, было очень трогательно, спасибо, вы делаете большое дело! Захотелось посетить и другие ваши экскурсии.

    Лучшая экскурсия в Рыбинске! Это не только про город, а про историю всего края, историю РоссииЛучшая экскурсия в Рыбинске! Это не только про город, а про историю всего края, историю РоссииЛучшая экскурсия в Рыбинске! Это не только про город, а про историю всего края, историю РоссииЛучшая экскурсия в Рыбинске! Это не только про город, а про историю всего края, историю РоссииЛучшая экскурсия в Рыбинске! Это не только про город, а про историю всего края, историю РоссииЛучшая экскурсия в Рыбинске! Это не только про город, а про историю всего края, историю РоссииЛучшая экскурсия в Рыбинске! Это не только про город, а про историю всего края, историю РоссииЛучшая экскурсия в Рыбинске! Это не только про город, а про историю всего края, историю РоссииЛучшая экскурсия в Рыбинске! Это не только про город, а про историю всего края, историю РоссииЛучшая экскурсия в Рыбинске! Это не только про город, а про историю всего края, историю России
  • Е
    Елена
    7 июля 2025
    Из Рыбинска - в старинный Тутаев
    В Тутаев наша маленькая команда отправилась рано утром в воскресенье. Наталья - прекрасный рассказчик и аккуратный и внимательный водитель -
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    делилась в дороге новыми интересными сведениями, поэтому мы прибыли на место в хорошем настроении. Небольшой городок сразу понравился нам своим уютом, чистотой и замечательными архитектурными памятниками. Величественный собор и небольшие церкви с сохранившимися уникальными фресками, старые купеческие дома и заборы с современной живописью, гостеприимное кафе с вкусным завтраком и милейшим интерьером - все это произвело на нас огромное впечатление. Наталья, спасибо Вам за эту чудесную поездку и, конечно, самые искренние рекомендации!

    В Тутаев наша маленькая команда отправилась рано утром в воскресенье. Наталья - прекрасный рассказчик и аккуратныйВ Тутаев наша маленькая команда отправилась рано утром в воскресенье. Наталья - прекрасный рассказчик и аккуратныйВ Тутаев наша маленькая команда отправилась рано утром в воскресенье. Наталья - прекрасный рассказчик и аккуратныйВ Тутаев наша маленькая команда отправилась рано утром в воскресенье. Наталья - прекрасный рассказчик и аккуратныйВ Тутаев наша маленькая команда отправилась рано утром в воскресенье. Наталья - прекрасный рассказчик и аккуратный
  • Д
    Дмитрий
    7 июля 2025
    Из Рыбинска - в старинный Тутаев
    Отлично организованная экскурсия. Наталья прекрасный гид, влюблённый в свое дело и в город, о котором она рассказывает, потрясающая эрудиция и знание истории, хочется побывать ещё и ещё раз.
  • Л
    Людмила
    17 июня 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Благодарим гида Алексея за отлично проведённую экскурсию!
    Было очень интересно. Кроме того по нашей просьбе Алексей провёл большую подготовительную работу и
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    предоставил нам на экскурсии историческую информацию, о которой мы его просили. Особо хочется упомянуть внимание к деталям и умение решать нетривиальные задачи. Алексей учёл все наши дополнительные пожелания и просьбы

  • Д
    Дмитрий
    16 июня 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Все ГУД. Советую всем
  • о
    ольга
    15 июня 2025
    Из Рыбинска - в старинный Тутаев
    Потрясающие впечатления!!! Наталья -великолепный гид! Помимо обширных знаний (ответы на любые вопросы) редко встретишь грамотную, красивую русскую речь у экскурсовода…
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    Здесь совпало ВСЁ!!! Огромное спасибо за полученные знания, впечатления от города, прекрасно проведённое время и за знакомство! Обязательно приедем ещё, и только к Вам, Наташа!!!

  • о
    ольга
    15 июня 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Я работаю методистом туристско-краеведческой направленности в детском дополнительном образовании. Как специалист могу сказать, что экскурсия у Алексея составлена профессионально, маршрут
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    (который по нашему желанию был изменен) идеально совпал с рассказом гида. Алексей великолепный рассказчик, энтузиаст своего дела, Патриот! К сожалению, были ограничены по времени и не смогли посетить мастер-класс… Но впечатления от экскурсии очень позитивны. Рады, что познакомились с Алексеем - благодаря Таким людям наша страна становится лучше. Очень надеемся на дальнейшее сотрудничество. (Алексей! Фото Синь-камня с Плещеева озера за 2018 и 2022 год я нашла, могу отправить)

  • Е
    Елена
    22 мая 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Если есть желание узнать об истории Рыбинска вне праздного центра во главе с Крестовой улицей, уложить в своей голове эпохи
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    становления и развития города, связь с рекой, а также разобраться в причинах затопления Молого-Шекснинского междуречья, то вам сюда.
    Алексей прекрасный рассказчик, истинный ценитель истории, а самое важное- бесконечно любит свою малую родину и несет эту любовь в массы. Хотя массами нас сложно назвать😊. Истинных ценителей истории и ее деталей, к сожалению, не так уж много. Большинство приезжает в Рыбинск за фотосессией на фоне вывесок и прогулок вдоль Крестовой и набережной. А история города куда глубже и интереснее, как и события истории и судьбы людей, живущих (и живших) на берегах Волги, Шексны, Мологи, Черемухи.
    Лично для меня Рыбинск и, в частности, история с затоплением Молого-Шекснинского междуречья, которую я увидела через призму рассказа Алексея, стала открытием и заполнила существенный пробел в моих знаниях как об истории России, так и Советского периода времен ввода в эксплуатацию Рыбинской ГЭС.
    В нашей группе была моя мама 70 лет и моя дочь 9,5 лет- и каждый вынес свое из экскурсии, заполнил свои пробелы в знаниях. К каждому Алексей нашел свой ключик. Спасибо!

  • П
    Полина
    21 мая 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    экскурсия оказалась настоящим открытием! мы с подругой остались под большим впечатлением, было интересно погрузиться в историю Мологи и ГЭС. спасибо большое гиду за такое незабываемое путешествие и за мастер-класс!
  • Е
    Елена
    18 мая 2025
    Из Рыбинска - в старинный Тутаев
    Шикарная поездка во всех отношениях. Комфортно, насыщено, очень интересно👍🏾 Наталья великолепный гид: масштаб знаний, искренняя любовь к своей малой Родине + великолепный рассказчик 👍🏾 обязательно стоит побывать💛🤝💛
    Шикарная поездка во всех отношениях. Комфортно, насыщено, очень интересно👍🏾 Наталья великолепный гид: масштаб знаний, искренняя любовьШикарная поездка во всех отношениях. Комфортно, насыщено, очень интересно👍🏾 Наталья великолепный гид: масштаб знаний, искренняя любовьШикарная поездка во всех отношениях. Комфортно, насыщено, очень интересно👍🏾 Наталья великолепный гид: масштаб знаний, искренняя любовь
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2025
    Из Рыбинска - в старинный Тутаев
    Нам не повезло с погодой, лил ливень весь день. Но даже при такой погоде Наталье удалось очаровать нас рассказом про
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    древний Тутаев. Мы посетили основные знаковые месте этого городка, зашли к местному энтузиасту в кофешоп. На всех этапах Наталья была терпелива, отвечала на все вопросы, и вообще показала себя как знающего и увлеченного своим делом гида!

    Однозначно рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    4 мая 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Прибыли в Рыбинск из Санкт-Петербурга. 3 мая посетили данную экскурсию в составе шести взрослых человек. Понравилось абсолютно всё! Мастер-класс в
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    творческой мастерской Алексея, посещение макета затопленного города, автомобильная экскурсия по Рыбинску и его окрестностям. Рекомендуем к посещению 😊 будет интересно и познавательно.

  • О
    Ольга
    2 мая 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Отличная экскурсия. Алексей прекрасный рассказчик, он не просто рассказывает, а живёт этим проектом!
    Отличная экскурсия. Алексей прекрасный рассказчик, он не просто рассказывает, а живёт этим проектом!Отличная экскурсия. Алексей прекрасный рассказчик, он не просто рассказывает, а живёт этим проектом!
  • А
    Анна
    1 мая 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Отличная экскурсия по истории затопленных земель, Рыбинска, ГЭС. Обязательно будем рекомендовать друзьям.
  • И
    Ирина
    14 апреля 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Очень профессионально и грамотно была проведена экскурсия. Доступно изложен материал. Алексей учёл наше пожелание и дополнительно изыскал возможность, не остался равнодушным и помог нам найти памятный крест жертвам Волголага. Благодарим Алексея за познавательную экскурсию.
    Очень профессионально и грамотно была проведена экскурсия. Доступно изложен материал. Алексей учёл наше пожелание и дополнительноОчень профессионально и грамотно была проведена экскурсия. Доступно изложен материал. Алексей учёл наше пожелание и дополнительноОчень профессионально и грамотно была проведена экскурсия. Доступно изложен материал. Алексей учёл наше пожелание и дополнительно
  • И
    Ирина
    25 марта 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Всё время после подобных экскурсий жалею, что не возможности поставить хотя бы 10 звёзд. В случае с Алексеем - нужно
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    всё 100! Экскурсия -🔥! Алексей - очень интересный человек, помимо огромного багажа знаний, которым он с энтузиазмом делится, он великолепнейший гид, погружающий вас в историю края, переплетая это с современностью, прекрасно чувствует собеседников! 🤝 Маршрут был "подстроен" именно под нас, после нескольких приветственных, ознакомительных вопросов Алексей интуитивно понял, что мы ждём от экскурсии - ни в чем не ошибся. Мы были везде: и на Рыбинском водохранилище, побродили по дну, и у ГЭС, посмотрели дамбы, исторический центр города, узнали как появились старинные вывески в Рыбинске, а уж фильм о Мологе, макет русской Атлантиды, мастерская Алексея - вообще 💣💣💣Однозначно рекомендуем всем, кто хоть немного интересуется историей, посетить экскурсии Алексея, а кто думает, что историей не интересуется, посетить их просто обязан, поверьте, Алексею удастся вас увлечь!
    Алексей, Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО за Ваш труд, творчество и за то, что несмотря на загруженность, находите время проводить такие экскурсии! Будем рады увидеть Ваш новый проект - это серьёзный мотив для ещё одной поездки в Рыбинск.
    Спасибо! 🤝

    Всё время после подобных экскурсий жалею, что не возможности поставить хотя бы 10 звёзд. В случаеВсё время после подобных экскурсий жалею, что не возможности поставить хотя бы 10 звёзд. В случаеВсё время после подобных экскурсий жалею, что не возможности поставить хотя бы 10 звёзд. В случаеВсё время после подобных экскурсий жалею, что не возможности поставить хотя бы 10 звёзд. В случаеВсё время после подобных экскурсий жалею, что не возможности поставить хотя бы 10 звёзд. В случаеВсё время после подобных экскурсий жалею, что не возможности поставить хотя бы 10 звёзд. В случаеВсё время после подобных экскурсий жалею, что не возможности поставить хотя бы 10 звёзд. В случаеВсё время после подобных экскурсий жалею, что не возможности поставить хотя бы 10 звёзд. В случаеВсё время после подобных экскурсий жалею, что не возможности поставить хотя бы 10 звёзд. В случаеВсё время после подобных экскурсий жалею, что не возможности поставить хотя бы 10 звёзд. В случае
  • Т
    Татьяна
    24 марта 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Были сегодня на экскурсии "Росписи затопленных земель" с Алексеем. Устали, но все в жутком восторге. Признаюсь, боялись, что дети не
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    "догонят" и будут скучать. Ничего подобного. Сначала погружение в прошлое, короткий фильм, осмотр макета ушедшего под воду города, истории его жителей. Затем несложные мастер-класс по лепке из глины (весело, с шутками). После поездка на автомобиле Алексея по местам, которые сами бы и не нашли (потому что и не искали бы). Их знают только местные жители. Три часа пролетели незаметно. Не было вопроса, на который Алексей не знал бы ответа. Проехали по дну Рыбинск ого моря, ломали лед на закате, видели дороги до деревень, в которые никто никогда не приедет. Было интересно, весело и познавательно. Хотим приехать в Рыбинск летом. Надеюсь, Алексей нас снова удивит. PC. Нас привезли к гостинице. Дети еле сползли. Отлежались полчаса, сейчас шлют всем друзьям фото и рассказывают, что видели…)))

    Были сегодня на экскурсии "Росписи затопленных земель" с Алексеем. Устали, но все в жутком восторге. ПризнаюсьБыли сегодня на экскурсии "Росписи затопленных земель" с Алексеем. Устали, но все в жутком восторге. ПризнаюсьБыли сегодня на экскурсии "Росписи затопленных земель" с Алексеем. Устали, но все в жутком восторге. ПризнаюсьБыли сегодня на экскурсии "Росписи затопленных земель" с Алексеем. Устали, но все в жутком восторге. ПризнаюсьБыли сегодня на экскурсии "Росписи затопленных земель" с Алексеем. Устали, но все в жутком восторге. ПризнаюсьБыли сегодня на экскурсии "Росписи затопленных земель" с Алексеем. Устали, но все в жутком восторге. Признаюсь
  • Л
    Людмила
    17 февраля 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Предметно интересуемся вопросом затопленных сел и городов от Корчевы до Мологи. Много читали, посещали музеи. В течении трех часов на
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    удобном автомобиле объехали знаковые места вокруг Рыбинска, связанные с затопленным городом.
    Посетили небольшой музей о Мологе. Великолепно! Алексей интересный рассказчик. Узнали много нового. Желаем успеха энтузиастам, работающим во благо своей малой Родины!

  • М
    Мария
    9 февраля 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Прекрасный экскурсовод, очень глубоко знает историю. Мы были первый раз в Рыбинске, с двумя маленькими детьми, даже они были заинтересованы
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    и на следующий день вспоминали все подробности экскурсии. Замечательный мастер-класс по лепке символом мологжан, договорились по факту изготовления поделок об их отправке Алексеем сдеком. Прежде,чем ехать на машине по окрестностям, были подготовлены и ознакомлены с историей, очень комфортный и вместительный автомобиль. Однозначно рекомендую экскурсию Алексея!

    Прекрасный экскурсовод, очень глубоко знает историю. Мы были первый раз в Рыбинске, с двумя маленькими детьмиПрекрасный экскурсовод, очень глубоко знает историю. Мы были первый раз в Рыбинске, с двумя маленькими детьмиПрекрасный экскурсовод, очень глубоко знает историю. Мы были первый раз в Рыбинске, с двумя маленькими детьмиПрекрасный экскурсовод, очень глубоко знает историю. Мы были первый раз в Рыбинске, с двумя маленькими детьмиПрекрасный экскурсовод, очень глубоко знает историю. Мы были первый раз в Рыбинске, с двумя маленькими детьми

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в августе 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Рыбинске на 2025 год на машине, 49 ⭐ отзывов, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь