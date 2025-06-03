Индивидуальная
до 7 чел.
«Росписи затопленных земель»: экскурсия по историческому Рыбинску
Приглашаем на уникальное путешествие по Рыбинску, где вы окунетесь в мир мологских традиций и узоров
Начало: Исторический центр
Завтра в 08:00
8 авг в 18:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Рыбинска - в старинный Тутаев
Увлекательное путешествие в Тутаев, разделенный Волгой. Переправа на пароме, посещение соборов и прогулка по историческим местам ждут вас
Начало: У вашего отеля
7 авг в 09:30
9 авг в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны рыбинских узоров
Путешествие в историю рыбинских ремёсел и орнаментов. Изучите изразцы, посетите музей и создайте керамический сувенир
Начало: На Красной площади
Завтра в 09:00
12 авг в 12:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий3 июня 2025Из Рыбинска - в старинный ТутаевДата посещения: 3 июня 2025Экскурсия прошла великолепно, Наталья учла наши дополнительные пожелания и на протяжении всего путешествия делилась с нами не только информацией, но и собственным опытом жизни и работы в регионе. Кроме того, она дала нам важные ориентиры для будущих посещений Рыбинска
- ННаталья16 июля 2025Лучшая экскурсия в Рыбинске! Это не только про город, а про историю всего края, историю России. Маршрут автомобильный, в такие
- ЕЕлена7 июля 2025В Тутаев наша маленькая команда отправилась рано утром в воскресенье. Наталья - прекрасный рассказчик и аккуратный и внимательный водитель -
- ДДмитрий7 июля 2025Отлично организованная экскурсия. Наталья прекрасный гид, влюблённый в свое дело и в город, о котором она рассказывает, потрясающая эрудиция и знание истории, хочется побывать ещё и ещё раз.
- ЛЛюдмила17 июня 2025Благодарим гида Алексея за отлично проведённую экскурсию!
Было очень интересно. Кроме того по нашей просьбе Алексей провёл большую подготовительную работу и
- ДДмитрий16 июня 2025Все ГУД. Советую всем
- оольга15 июня 2025Потрясающие впечатления!!! Наталья -великолепный гид! Помимо обширных знаний (ответы на любые вопросы) редко встретишь грамотную, красивую русскую речь у экскурсовода…
- оольга15 июня 2025Я работаю методистом туристско-краеведческой направленности в детском дополнительном образовании. Как специалист могу сказать, что экскурсия у Алексея составлена профессионально, маршрут
- ЕЕлена22 мая 2025Если есть желание узнать об истории Рыбинска вне праздного центра во главе с Крестовой улицей, уложить в своей голове эпохи
- ППолина21 мая 2025экскурсия оказалась настоящим открытием! мы с подругой остались под большим впечатлением, было интересно погрузиться в историю Мологи и ГЭС. спасибо большое гиду за такое незабываемое путешествие и за мастер-класс!
- ЕЕлена18 мая 2025Шикарная поездка во всех отношениях. Комфортно, насыщено, очень интересно👍🏾 Наталья великолепный гид: масштаб знаний, искренняя любовь к своей малой Родине + великолепный рассказчик 👍🏾 обязательно стоит побывать💛🤝💛
- ЮЮлия12 мая 2025Нам не повезло с погодой, лил ливень весь день. Но даже при такой погоде Наталье удалось очаровать нас рассказом про
- ЮЮлия4 мая 2025Прибыли в Рыбинск из Санкт-Петербурга. 3 мая посетили данную экскурсию в составе шести взрослых человек. Понравилось абсолютно всё! Мастер-класс в
- ООльга2 мая 2025Отличная экскурсия. Алексей прекрасный рассказчик, он не просто рассказывает, а живёт этим проектом!
- ААнна1 мая 2025Отличная экскурсия по истории затопленных земель, Рыбинска, ГЭС. Обязательно будем рекомендовать друзьям.
- ИИрина14 апреля 2025Очень профессионально и грамотно была проведена экскурсия. Доступно изложен материал. Алексей учёл наше пожелание и дополнительно изыскал возможность, не остался равнодушным и помог нам найти памятный крест жертвам Волголага. Благодарим Алексея за познавательную экскурсию.
- ИИрина25 марта 2025Всё время после подобных экскурсий жалею, что не возможности поставить хотя бы 10 звёзд. В случае с Алексеем - нужно
- ТТатьяна24 марта 2025Были сегодня на экскурсии "Росписи затопленных земель" с Алексеем. Устали, но все в жутком восторге. Признаюсь, боялись, что дети не
- ЛЛюдмила17 февраля 2025Предметно интересуемся вопросом затопленных сел и городов от Корчевы до Мологи. Много читали, посещали музеи. В течении трех часов на
- ММария9 февраля 2025Прекрасный экскурсовод, очень глубоко знает историю. Мы были первый раз в Рыбинске, с двумя маленькими детьми, даже они были заинтересованы
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «На машине»
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