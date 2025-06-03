читать дальше

всё 100! Экскурсия -🔥! Алексей - очень интересный человек, помимо огромного багажа знаний, которым он с энтузиазмом делится, он великолепнейший гид, погружающий вас в историю края, переплетая это с современностью, прекрасно чувствует собеседников! 🤝 Маршрут был "подстроен" именно под нас, после нескольких приветственных, ознакомительных вопросов Алексей интуитивно понял, что мы ждём от экскурсии - ни в чем не ошибся. Мы были везде: и на Рыбинском водохранилище, побродили по дну, и у ГЭС, посмотрели дамбы, исторический центр города, узнали как появились старинные вывески в Рыбинске, а уж фильм о Мологе, макет русской Атлантиды, мастерская Алексея - вообще 💣💣💣Однозначно рекомендуем всем, кто хоть немного интересуется историей, посетить экскурсии Алексея, а кто думает, что историей не интересуется, посетить их просто обязан, поверьте, Алексею удастся вас увлечь!

Алексей, Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО за Ваш труд, творчество и за то, что несмотря на загруженность, находите время проводить такие экскурсии! Будем рады увидеть Ваш новый проект - это серьёзный мотив для ещё одной поездки в Рыбинск.

Спасибо! 🤝