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но не изнурительный, проходит по историческому центру. Наряду с заявленными главными достопримечательностями увидели много колоритных, атмосферных мест в старейшей части города. Елизавета живо и доступно рассказала нам и о современном Рыбинске, и о его прошлом. Много нового узнали, о чем не прочитаешь в Википедии. Спасибо вам, Лиза, за чудесную прогулку и ваш позитив. Творческих успехов вам и адекватных туристов.