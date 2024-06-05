Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Рыбинска

Найдено 7 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Рыбинске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Рыбинске - с любовью
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
167 отзывов
Путешествие по историческому Рыбинску: от купцов до нобелевских лауреатов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
«Памятники Крестовой улицы и Волжской набережной»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
800 за человека
Рыбинск - маленький Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
65 отзывов
Рыбинск: история, архитектура и знаменитые жители - ваш персональный гид
Познакомьтесь с историей Рыбинска, его архитектурными шедеврами и знаменитыми жителями. Узнайте о бурлаках и ГЭС, изменившей город
«Я также проведу вас по уютным торговым улицам и площадям купеческого города, покажу живописную набережную с шикарным зданием бывшей Хлебной биржи и памятником советскому поэту Льву Ошанину»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 000 за всё до 10 чел.
По старинному Рыбинску на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
По старинному Рыбинску на велосипеде: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, проезжая по его историческому центру и останавливаясь у знаковых мест
Начало: Ул. Крестовая, 70
Сегодня в 19:00
11 июня в 10:00
от 3 800 за всё до 4 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
134 отзыва
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
«Оцените шикарный памятник Нобелю, узнаете, как братья Нобели и Голливуд связаны с Рыбинском, пройдёте по главной улице города с вывесками в стиле 19 века и по улице Стоялая, которая когда-то была «биржей труда» для бурлаков»
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 900 за всё до 6 чел.
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Фото-прогулка по вечернему Рыбинску: история и красота в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска в сопровождении опытного гида и фотографа. Зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия
Начало: Возле Спасо-Преображенского собора
«На прогулке по старинным улицам Рыбинска вы убедитесь, что «этот город не только выходит из ряда обыкновенных уездных городов, но и имеет свою, совершенно особенную физиономию» (И»
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
5 000 за всё до 3 чел.
Рыбинск для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Рыбинск для новичков: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом
Начало: На ул. Стоялой
«Улицу Стоялую и бульвар Ушакова»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Рыбинск
Индивидуальная
2 часа
87 отзывов
Добро пожаловать в Рыбинск: индивидуальная экскурсия
Рыбинск - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогуляйтесь по его улицам, узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: У памятника Ф.Ф. Ушакову
«Во время знакомства с ним мы совершим прогулку по улице Стоялой, на которой более полувека назад проходили съемки легендарного фильма Леонида Гайдая «12 стульев»»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Рыбинск: из настоящего в прошлое
    Для тех, кто в Рыбинске впервые - это прекрасная возможность познакомиться с городом и его историей. Для тех, кто давно не
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    был - отличный вариант не только "вспомнить", но и увидеть все позитивные изменения. Елена - прекрасный рассказчик и человек, любящий свой город. Гроза и ливень, которые случились во время нашей прогулки, нисколько не умалили позитивных впечатлений от экскурсии. Наоборот, стали изюминкой, которая не позволит забыть прогулку. Елена, спасибо от всей нашей группы!

  • A
    Anastasia
    5 июня 2024
    Рыбинск: из настоящего в прошлое
    Прекрасная экскурсия по историческому центру Рыбинска! Елена смогла заинтересовать не только взрослых, но и детей 9 и 5 лет, они
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    с удовольствием ее слушали всю экскурсию, т. е. около 2 часов, а это дорогого стоит и не всем под силу. Очень много полезной информации получили и о Рыбинске, и о том, что еще можно посетить. Спасибо большое!

  • М
    Марина
    2 июня 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Экскурсия очень понравилась. Всё было согласно анонсу. Речь экскурсовода Елены великолепна, внимательное отношение к группе, несмотря на жару, было очень комфортно. В качестве первоначального знакомства с городом буду рекомендовать эту экскурсию своим знакомым
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Великолепная экскурсия с замечательным гидом Елизаветой, которая знает и любит своё дело! Всё было супер, несмотря на +30! И маршрут,
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    продуманный до мелочей, и ёмкий рассказ с большим количеством интереснейших исторических фактов, и хорошо поставленная речь. Было очень приятно слушать гида. Огромная благодарность за прекрасно проведенное время. Однозначно рекомендую эту экскурсию для посещения.

  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    О Рыбинске - с любовью
    У нас была Елизавета! Очень милая, доброжелательная девушка, обладающая огромным багажом знаний по истории города. Экскурсия была интересная, маршрут насыщенный,
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    но не изнурительный, проходит по историческому центру. Наряду с заявленными главными достопримечательностями увидели много колоритных, атмосферных мест в старейшей части города. Елизавета живо и доступно рассказала нам и о современном Рыбинске, и о его прошлом. Много нового узнали, о чем не прочитаешь в Википедии. Спасибо вам, Лиза, за чудесную прогулку и ваш позитив. Творческих успехов вам и адекватных туристов.

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Рыбинск - маленький Петербург
    Хочу поблагодарить экскурсовода Алевтину за замечательную, познавательную, очень интересную экскурсию по Рыбинску. Вместе с её рассказом город и его история
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    открывались для меня с разных сторон. Два с половиной часа экскурсии пролетела незаметно. Спасибо Алевтине, которая дола мне возможность почувствовать атмосферу города. Всем очень рекомендую.

  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Рыбинск: из настоящего в прошлое
    Елена, большое вам спасибо! Второй раз в Рыбинске, но и двух раз мало. Город активно реставрируют, приводят в порядок. Елена любит свой город и умеет о нём рассказать живо и эмоционально. Столько нового узнала (и не только о Рыбинске).
  • В
    Вера
    19 мая 2024
    По старинному Рыбинску на велосипеде
    Экскурсия прошла замечательно, несмотря на холодную погоду и сильный северный ветер. Информация была очень интересной, как для взрослых, так и для подростков.
  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Замечательный гид Татьяна!!! Было очень интересно и душевно!!! Буду ждать фотографии как приятный бонус к познавательной экскурсии. Была рада знакомству с такими обаятельными гидом и фотографом!!!
  • Ю
    Юля
    12 мая 2024
    Рыбинск для новичков
    Замечательный город, потрясающий экскурсовод Ольга. Ольга провела нам экскурсию с глубоким знанием истории города и огромной любовью к своему городу. Интересный
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    рассказчик, всегда готовой ответить на дополнительные вопросы. Рекомендую Ольгу, она не только покажет самые интересные места, но и обязательно влюбит вас в свой город.

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Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
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  4. Рыбинск: из настоящего в прошлое
  5. По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
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  2. Красная площадь
  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Старый город
  6. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июне 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 800 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 486 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Рыбинска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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