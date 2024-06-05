1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Путешествие по историческому Рыбинску: от купцов до нобелевских лауреатов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
«Памятники Крестовой улицы и Волжской набережной»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Рыбинск: история, архитектура и знаменитые жители - ваш персональный гид
Познакомьтесь с историей Рыбинска, его архитектурными шедеврами и знаменитыми жителями. Узнайте о бурлаках и ГЭС, изменившей город
«Я также проведу вас по уютным торговым улицам и площадям купеческого города, покажу живописную набережную с шикарным зданием бывшей Хлебной биржи и памятником советскому поэту Льву Ошанину»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По старинному Рыбинску на велосипеде: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, проезжая по его историческому центру и останавливаясь у знаковых мест
Начало: Ул. Крестовая, 70
Сегодня в 19:00
11 июня в 10:00
от 3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
«Оцените шикарный памятник Нобелю, узнаете, как братья Нобели и Голливуд связаны с Рыбинском, пройдёте по главной улице города с вывесками в стиле 19 века и по улице Стоялая, которая когда-то была «биржей труда» для бурлаков»
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фото-прогулка по вечернему Рыбинску: история и красота в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска в сопровождении опытного гида и фотографа. Зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия
Начало: Возле Спасо-Преображенского собора
«На прогулке по старинным улицам Рыбинска вы убедитесь, что «этот город не только выходит из ряда обыкновенных уездных городов, но и имеет свою, совершенно особенную физиономию» (И»
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рыбинск для новичков: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом
Начало: На ул. Стоялой
«Улицу Стоялую и бульвар Ушакова»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Рыбинск: индивидуальная экскурсия
Рыбинск - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогуляйтесь по его улицам, узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: У памятника Ф.Ф. Ушакову
«Во время знакомства с ним мы совершим прогулку по улице Стоялой, на которой более полувека назад проходили съемки легендарного фильма Леонида Гайдая «12 стульев»»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Для тех, кто в Рыбинске впервые - это прекрасная возможность познакомиться с городом и его историей. Для тех, кто давно не
- AAnastasia5 июня 2024Прекрасная экскурсия по историческому центру Рыбинска! Елена смогла заинтересовать не только взрослых, но и детей 9 и 5 лет, они
- ММарина2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Всё было согласно анонсу. Речь экскурсовода Елены великолепна, внимательное отношение к группе, несмотря на жару, было очень комфортно. В качестве первоначального знакомства с городом буду рекомендовать эту экскурсию своим знакомым
- ЕЕлена30 мая 2024Великолепная экскурсия с замечательным гидом Елизаветой, которая знает и любит своё дело! Всё было супер, несмотря на +30! И маршрут,
- ССергей28 мая 2024У нас была Елизавета! Очень милая, доброжелательная девушка, обладающая огромным багажом знаний по истории города. Экскурсия была интересная, маршрут насыщенный,
- ЕЕлена24 мая 2024Хочу поблагодарить экскурсовода Алевтину за замечательную, познавательную, очень интересную экскурсию по Рыбинску. Вместе с её рассказом город и его история
- ЕЕкатерина21 мая 2024Елена, большое вам спасибо! Второй раз в Рыбинске, но и двух раз мало. Город активно реставрируют, приводят в порядок. Елена любит свой город и умеет о нём рассказать живо и эмоционально. Столько нового узнала (и не только о Рыбинске).
- ВВера19 мая 2024Экскурсия прошла замечательно, несмотря на холодную погоду и сильный северный ветер. Информация была очень интересной, как для взрослых, так и для подростков.
- ИИрина16 мая 2024Замечательный гид Татьяна!!! Было очень интересно и душевно!!! Буду ждать фотографии как приятный бонус к познавательной экскурсии. Была рада знакомству с такими обаятельными гидом и фотографом!!!
- ЮЮля12 мая 2024Замечательный город, потрясающий экскурсовод Ольга. Ольга провела нам экскурсию с глубоким знанием истории города и огромной любовью к своему городу. Интересный
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июне 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 800 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 486 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Рыбинска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод