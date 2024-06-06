Экскурсии проходящие только летом в Рыбинске

Найдено 17 экскурсий в категории «Летние» в Рыбинске, цены от 800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рыбинск - первое свидание
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
129 отзывов
Популярное предложение
Рыбинск - первое свидание: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Рыбинском через его улицы, памятники и истории, которые оживают в рассказах гида. Откройте для себя город с богатым прошлым
Начало: На Волжской набережной
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 26002 470 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Рыбинск
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
163 отзыва
В тренде
Знакомьтесь, Рыбинск: Путешествие по историческому сердцу города
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
3 900 за всё до 10 чел.
О Рыбинске - с любовью
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
167 отзывов
Путешествие по историческому Рыбинску: от купцов до нобелевских лауреатов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
800 за человека
Рыбинск - маленький Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
65 отзывов
Рыбинск: история, архитектура и знаменитые жители - ваш персональный гид
Познакомьтесь с историей Рыбинска, его архитектурными шедеврами и знаменитыми жителями. Узнайте о бурлаках и ГЭС, изменившей город
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 000 за всё до 10 чел.
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
86 отзывов
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить - уникальное путешествие по городу
Откройте для себя красоту Рыбинска: его исторические улицы, знаковые памятники и живописные виды на Волгу в индивидуальной экскурсии
Начало: На Волжской набережной
10 июня в 14:00
12 июня в 09:30
3 900 за всё до 6 чел.
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
«Росписи затопленных земель»: экскурсия по историческому Рыбинску
Приглашаем на уникальное путешествие по Рыбинску, где вы окунетесь в мир мологских традиций и узоров
Начало: Исторический центр
Завтра в 11:30
10 июня в 15:30
9 000 за всё до 7 чел.
По старинному Рыбинску на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
По старинному Рыбинску на велосипеде: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, проезжая по его историческому центру и останавливаясь у знаковых мест
Начало: Ул. Крестовая, 70
Сегодня в 19:00
11 июня в 10:00
от 3 800 за всё до 4 чел.
Еры и яти. Купцы и бурлаки
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
29 отзывов
Еры и яти, купцы и бурлаки: Путешествие по историческому Рыбинску
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю о прошлом города
Начало: Красная площадь, д. Мастерская Молога-керамика
Завтра в 11:00
10 июня в 09:30
5 000 за всё до 10 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
134 отзыва
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 900 за всё до 6 чел.
Колоритный Рыбинск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
146 отзывов
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 19:00
11 июня в 08:00
от 3 900 за всё до 5 чел.
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Фото-прогулка по вечернему Рыбинску: история и красота в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска в сопровождении опытного гида и фотографа. Зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия
Начало: Возле Спасо-Преображенского собора
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
5 000 за всё до 3 чел.
Рыбинск для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Рыбинск для новичков: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом
Начало: На ул. Стоялой
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Рыбинск
Индивидуальная
2 часа
87 отзывов
Добро пожаловать в Рыбинск: индивидуальная экскурсия
Рыбинск - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогуляйтесь по его улицам, узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: У памятника Ф.Ф. Ушакову
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300 за всё до 9 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 2 600 за всё до 10 чел.
Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
«Рыба вашей мечты»: экскурсия и мастер-класс в Рыбинске
Погрузитесь в мир рыбацких традиций Рыбинска, создайте собственную деревянную рыбу и откройте для себя уникальные истории города
Начало: На Волжской набережной
Завтра в 11:00
10 июня в 09:30
5 000 за всё до 10 чел.
Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Увлекательный квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
Погрузитесь в историю Рыбинска и раскройте тайну пропавшего мешка с зерном. Увлекательный квест для всей семьи, подходящий для детей и взрослых
Начало: У Старой Хлебной биржи
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
3 100 за всё до 4 чел.
Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
Прогулка по Рыбинску с посещением литературного музея, где узнаете о жизни и творчестве известных писателей, связанных с этим городом
Начало: Возле памятника Ушакову
Сегодня в 19:00
11 июня в 09:30
от 3 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Спасибо Елене за экскурсию! Вместо заявленных 2-х часов мы знакомились с городом почти 3 часа. Видно, что Елена любит и гордится своим городом, и заражает своим настроением других. Экскурсия была выше всяких похвал!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Рыбинск: из настоящего в прошлое
    Для тех, кто в Рыбинске впервые - это прекрасная возможность познакомиться с городом и его историей. Для тех, кто давно не
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    был - отличный вариант не только "вспомнить", но и увидеть все позитивные изменения. Елена - прекрасный рассказчик и человек, любящий свой город. Гроза и ливень, которые случились во время нашей прогулки, нисколько не умалили позитивных впечатлений от экскурсии. Наоборот, стали изюминкой, которая не позволит забыть прогулку. Елена, спасибо от всей нашей группы!

  • A
    Anastasia
    5 июня 2024
    Рыбинск: из настоящего в прошлое
    Прекрасная экскурсия по историческому центру Рыбинска! Елена смогла заинтересовать не только взрослых, но и детей 9 и 5 лет, они
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    с удовольствием ее слушали всю экскурсию, т. е. около 2 часов, а это дорогого стоит и не всем под силу. Очень много полезной информации получили и о Рыбинске, и о том, что еще можно посетить. Спасибо большое!

  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
    Увлекательные два часа экскурсии пролетели незаметно! Рыбинск 🔥❤️
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Экскурсия очень понравилась. Всё было согласно анонсу. Речь экскурсовода Елены великолепна, внимательное отношение к группе, несмотря на жару, было очень комфортно. В качестве первоначального знакомства с городом буду рекомендовать эту экскурсию своим знакомым
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Рыбинск - первое свидание
    Хорошая экскурсия, всё понравилось
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
    Отличная экскурсия! Много узнали интересного. Рекомендую:)
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Великолепная экскурсия с замечательным гидом Елизаветой, которая знает и любит своё дело! Всё было супер, несмотря на +30! И маршрут,
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    продуманный до мелочей, и ёмкий рассказ с большим количеством интереснейших исторических фактов, и хорошо поставленная речь. Было очень приятно слушать гида. Огромная благодарность за прекрасно проведенное время. Однозначно рекомендую эту экскурсию для посещения.

  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Рыбинск - первое свидание
    Чудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общении, и при этом гид,
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    открывший нам самобытность Рыбинска, подсветивший исторические и современные аспекты жизни этого прекрасного города. Маршрут прекрасен и нетороплив. Спасибо большое за наши положительные эмоции.

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  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Еры и яти. Купцы и бурлаки
    Огромное спасибо! Алексей художник, краевед, основатель музея и член худсовета города по этим чудеснейшим вывескам. И поэтому так как расскажет Алексей о своем родном, любимом городе не расскажет ни кто. Мнение нашей компании, мы рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Летние»

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  4. Рыбинск - маленький Петербург
  5. Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Красная площадь
  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Старый город
  6. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июне 2024
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