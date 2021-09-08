Добро пожаловать в Рыбинск!

Исследовать главные и тайные места самобытного старинного города в душевной компании

5
2 отзыва
В Рыбинске родилось много великих людей, по его улицам ходили богатые купцы, бурлаки, артисты и даже основатели Голливуда.

Приглашаю и вас погулять по этому чудесному городу! Вы погрузитесь в прошлые века, оцените вывески в ретро-стиле и узнаете интересные факты о фильме «12 стульев».

Насладитесь панорамой Волги и пройдете по фотогеничной булыжной мостовой.
Добро пожаловать в Рыбинск!
Добро пожаловать в Рыбинск!
Добро пожаловать в Рыбинск!
Добро пожаловать в Рыбинск!
Добро пожаловать в Рыбинск!
Добро пожаловать в Рыбинск!
Добро пожаловать в Рыбинск!
Добро пожаловать в Рыбинск!
Добро пожаловать в Рыбинск!
Добро пожаловать в Рыбинск!
Добро пожаловать в Рыбинск!
Добро пожаловать в Рыбинск!

Что вас ожидает

Старинный вокзал, костел и Карякинский парк

Вы полюбуетесь недавно отреставрированным зданием вокзала, открытие которого состоялось 4 июня 1870 года. Рассмотрите польский костел и погуляете по Карякинскому парку с красивыми аллеями, фонтаном и прудом с лебедями. А я расскажу, сколько тысяч рублей было потрачено на его строительство в начале XXI века, какие деревья здесь посажены и как преображается парк в наши дни.

«12 стульев», необычные памятники и чудесные виды

Рыбинск — невероятно живописный и колоритный город. Мы погуляем по булыжной мостовой, полюбуемся красавицей Волгой и рассмотрим стилизованные под старину вывески на домах. Потрем нос Льву Ошанину, увидим памятники бурлаку и водопроводчику. А еще заглянем в кафе «12 стульев» и отыщем места, где снимались сцены знаменитого фильма Гайдая.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у памятника Ф. Ф. Ушакову
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, замечательные люди! Меня зовут Татьяна. Я родилась в прекрасном Рыбинске и живу в нем уже более полувека. Очень люблю свой город, горжусь им и с большим удовольствием показываю его путешественникам.
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2 настоящих отзыва от туристов

О
8 сен 2021
Благодаря экскурсии влюбились в город! Узнали много интересных фактов об истории и жизни Рыбинска, посмотрели исторический центр.
Отдельное спасибо Татьяне за оперативный ответ и проведение экскурсии! Рекомендую всем гостям и жителям города.
Т
13 авг 2021
Добрый день! Мы впервые были в городе Рыбинск. Очень красивый город вцелом. Замечательный Карякинский сад! Также другие достопримечательности, понравилось оформление под старину. Увидеть и оценить эту красоту помогла наша гид Татьяна Ефимова, которая доходчиво и интересно рассказала нам об исторических местах. Благодаря грамотно построенному маршруту мы смогли полюбоваться волжской набережной, ну и вкусно покушать. Спасибо!

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