Что вас ожидает

Старинный вокзал, костел и Карякинский парк

Вы полюбуетесь недавно отреставрированным зданием вокзала, открытие которого состоялось 4 июня 1870 года. Рассмотрите польский костел и погуляете по Карякинскому парку с красивыми аллеями, фонтаном и прудом с лебедями. А я расскажу, сколько тысяч рублей было потрачено на его строительство в начале XXI века, какие деревья здесь посажены и как преображается парк в наши дни.

«12 стульев», необычные памятники и чудесные виды

Рыбинск — невероятно живописный и колоритный город. Мы погуляем по булыжной мостовой, полюбуемся красавицей Волгой и рассмотрим стилизованные под старину вывески на домах. Потрем нос Льву Ошанину, увидим памятники бурлаку и водопроводчику. А еще заглянем в кафе «12 стульев» и отыщем места, где снимались сцены знаменитого фильма Гайдая.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.