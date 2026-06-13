В Рыбинске родилось много великих людей, по его улицам ходили богатые купцы, бурлаки, артисты и даже основатели Голливуда.
Приглашаю и вас погулять по этому чудесному городу! Вы погрузитесь в прошлые века, оцените вывески в ретро-стиле и узнаете интересные факты о фильме «12 стульев». Насладитесь панорамой Волги и пройдете по фотогеничной булыжной мостовой.
Приглашаю и вас погулять по этому чудесному городу! Вы погрузитесь в прошлые века, оцените вывески в ретро-стиле и узнаете интересные факты о фильме «12 стульев». Насладитесь панорамой Волги и пройдете по фотогеничной булыжной мостовой.
Описание экскурсии
Рыбинск — невероятно живописный и колоритный город!
- Во время знакомства с ним мы совершим прогулку по улице Стоялой, на которой более полувека назад проходили съемки легендарного фильма Леонида Гайдая «12 стульев». Вы заметите, что город за эти полвека благодаря представленным историческим вывескам, новым памятникам, открытым музеям приобрел другой вид.
- Пройдя по Волжской Набережной вы увидите памятник Льву Ошанину, Остапу Бендеру и мальчику. А в каком месте вам необходимо «потереть на удачу» узнаете от меня:)
- Знаете о том, что «Рыбинск городок — Санкт-Петербурга уголок»? Подтверждение этому вы найдете прогуливаясь как по Волжской Набережной!
- А на Красной площади находится самое красивое здание не только Рыбинска и области, но и России — это здание Новой биржи (ныне это Рыбинский музей-заповедник). Его вы тоже увидите и сможете запечатлеть на фото.
О многом можно рассказать, сделать фото на память возле бурлака, исторических вывесок, на Красной площади. Но лучше самим приехать и прогуляться по городу, который по указу Екатерины II 3 августа 1777 года превратился из «Рыбной слободы» в город Рыбинск, и до сих пор, несмотря на века, почти не изменил свой облик.
А еще я расскажу вам о лучших гастрономических локациях и подскажу, где выбрать лучшие сувениры. При желании мы также можем отведать замечательные рыбные блюда в уютном месте! Вам остается только заказать экскурсию и неспешно прогуляться по историческому центру Рыбинска.
Организационные детали
- Это не классическая историческая обзорная экскурсия. Она проходит в дружественном неформальном ключе, с увлекательными фактами и байками.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Бурлаку на Волжской Набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1739 туристов
Я живу в Рыбинске всю жизнь. Этот город — не просто место моего рождения, а часть моей души. Я знаю его улицы, дома, легенды и тайны — от бурлацких песен
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 138 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
отличный экскурсовод, очень интересная и увлеченная, артистичная! экскурсия нам очень понравилась (в группе были люди от 8 до 72 лет), Татьяна увлекла всех! смело рекомендую!
Татьяна
Ответ организатора:
Огромное спасибо вам за такие теплые слова! ❤️ Для меня нет большей награды, чем знать, что экскурсия удалась для всех
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсовод Татьяна рассказывает о Рыбинске как свидетель всех его событий от основания до наших дней, как жизненный попутчик тех, кто там родился или жил и стал славен по всей России
+2
Вам был полезен этот отзыв?
С
Нам очень повезло, что знакомство с Рыбинском состоялось именно благодаря Татьяне! Это невероятно энергичный, увлечённый и позитивный человек. Её энергии и жизнелюбию можно только позавидовать! Она легко увлекает за собой
Вам был полезен этот отзыв?
все было замечательно. лаконичный и познавательный рассказ о городе и его истории. Спасибо за экскурсию!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Рыбинск только с Бабой Таней!!!
Масштаб и энергия Татьяны поражает, она не просто гид по городу Рыбинск, она гид в историю и будущее человечества, столько идей и проектов!!
Мне невероятно повезло узнать Рыбинск через рассказ Татьяны!
Гид, который возвращает в город, жду новых встреч
Масштаб и энергия Татьяны поражает, она не просто гид по городу Рыбинск, она гид в историю и будущее человечества, столько идей и проектов!!
Мне невероятно повезло узнать Рыбинск через рассказ Татьяны!
Гид, который возвращает в город, жду новых встреч
Вам был полезен этот отзыв?
И
Татьяна, нестандартный креативный экскурсовод. Для тех кто открыт к новому рекомендую. Более консервативным туристам возможно не понравится подача. Нам все понравилось. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рыбинска
Похожие экскурсии на «Добро пожаловать в Рыбинск»
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск впервые
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска с его уникальными памятниками и волжскими пейзажами. Откройте для себя историю и культуру города
Начало: На Красной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Смотри на Рыбинск
Увидеть воссозданную старинную набережную и ощутить уютную атмосферу города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Навестить Ленина в шапке и оценить главные места города всего за час
Начало: У памятника Бурлаку
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 3000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Рыбинска - в старинный Тутаев
Увлекательное путешествие в Тутаев, разделенный Волгой. Переправа на пароме, посещение соборов и прогулка по историческим местам ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 16:00
от 10 600 ₽ за всё до 4 чел.
от 4000 ₽ за экскурсию