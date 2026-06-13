В Рыбинске родилось много великих людей, по его улицам ходили богатые купцы, бурлаки, артисты и даже основатели Голливуда. Приглашаю и вас погулять по этому чудесному городу! Вы погрузитесь в прошлые века, оцените вывески в ретро-стиле и узнаете интересные факты о фильме «12 стульев». Насладитесь панорамой Волги и пройдете по фотогеничной булыжной мостовой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Рыбинск — невероятно живописный и колоритный город!

Во время знакомства с ним мы совершим прогулку по улице Стоялой, на которой более полувека назад проходили съемки легендарного фильма Леонида Гайдая «12 стульев». Вы заметите, что город за эти полвека благодаря представленным историческим вывескам, новым памятникам, открытым музеям приобрел другой вид.

Пройдя по Волжской Набережной вы увидите памятник Льву Ошанину, Остапу Бендеру и мальчику. А в каком месте вам необходимо «потереть на удачу» узнаете от меня:)

Знаете о том, что «Рыбинск городок — Санкт-Петербурга уголок»? Подтверждение этому вы найдете прогуливаясь как по Волжской Набережной!

А на Красной площади находится самое красивое здание не только Рыбинска и области, но и России — это здание Новой биржи (ныне это Рыбинский музей-заповедник). Его вы тоже увидите и сможете запечатлеть на фото.

О многом можно рассказать, сделать фото на память возле бурлака, исторических вывесок, на Красной площади. Но лучше самим приехать и прогуляться по городу, который по указу Екатерины II 3 августа 1777 года превратился из «Рыбной слободы» в город Рыбинск, и до сих пор, несмотря на века, почти не изменил свой облик.

А еще я расскажу вам о лучших гастрономических локациях и подскажу, где выбрать лучшие сувениры. При желании мы также можем отведать замечательные рыбные блюда в уютном месте! Вам остается только заказать экскурсию и неспешно прогуляться по историческому центру Рыбинска.

Организационные детали