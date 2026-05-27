Приглашаю почувствовать азарт поклёвки и насладиться тишиной Рыбинского водохранилища. На экране сонара Panoptix вы увидите рыбу, сделаете точный заброс и ощутите, как снасть оживает.
Я покажу, как искать уловистые точки, вы отработаете технику проводки и научитесь подбирать снасти под разные условия.
Описание экскурсии
Будете ловить судака, щуку, окуня, жереха на Рыбинском водохранилище или реке Волге. Рыбалка происходит в заброс с помощью живого сонара (Garmin Panoptix), это значит, что вы будете видеть рыбу на экране и подавать ей приманку.
Я расскажу:
- о своих методах поиска перспективных мест
- технике заброса и подачи приманки
- оборудовании и снастях
Организационные детали
- Рыбалка проходит на катере Триера 490 с мотором Yamaha 100 л. с. (есть спасательные жилеты)
- Есть всё необходимое для результативной ловли: носовой электромотор с функцией якоря Haibo 24v, эхолот Garmin GPSmap 1223, Garmin Panoptix lvs34
- Спиннинги оплачиваются отдельно — 1000 ₽/шт. Можно принести свои снасти
- Стоимость рыбалки: 2 чел. — 25 000 ₽, 3 чел. — 30 000 ₽, продление — 4000 ₽/ 1 ч.
- Возможна отмена из-за непогоды
- По запросу организую чай с бутербродами
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В яхт-клубе в 10 км от Рыбинска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Рыбинске
Меня зовут Роман. Я проживаю в районе Рыбинского водохранилища и реки Волги (г. Рыбинск). Это те места, где обилие настоящих трофеев. Мой опыт рыбной ловли более 10 лет, что позволяет практически без ошибочно определять места стоянки и миграции рыбы в зависимости от сезона и уровня воды.
