Индивидуальная
до 5 чел.
Исследуем Рыбинское водохранилище: прогулка на катере
Отдохните на частном катере с опытным капитаном, наслаждаясь пейзажами и свежей рыбой на гриле. Прогулка по Рыбинскому водохранилищу ждёт вас
Начало: В яхт-клубе
«На скоростном катере мы проплывём по Рыбинскому водохранилищу: выйдём в открытую воду, где не видно берегов, увидим монумент «Мать-Волга»»
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Красоты Рыбинского моря - с борта катера
Оценить масштабы водохранилища и с воды осмотреть достопримечательности
Начало: У пирса
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Рыбалка на Рыбинском водохранилище
Поймать судака, окуня, щуку или жереха с помощью живого сонара
Начало: В яхт-клубе в 10 км от Рыбинска
«Рыбалка проходит на катере Триера 490 с мотором Yamaha 100 л»
20 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Заказывали прогулку на 6 человек. Одновременно заказали трансфер до прогулки и после(удобно). Юрий очень приятный человек, рассказал историю рыбинского водохранилища, рассказал о достопримечательностях вокруг. Поездка была максимально безопасная и приятная.
Экскурсия по Рыбинскому водохранилищу с Юрием. Все получилось замечательно. С погодой повезло. Мы с ветерком прокатились, послушали историю создания, позависали над монастырём затопленным, сделали много фоток и поели только что приготовленную рыбку. Спасибо и рекомендую! Не пожалеете. Хочется вернуться.
Классная комфортная прогулка на катере, бескрайние просторы и свежий ветер напоминают настоящее море. Юрий рассказывал интересные факты про свою Родину.
Свежая и очень вкусная рыбка на гриле на борту добавила плюсов. Очень рекомендуем всем, кто хочет отдохнуть от городской суеты.
Отличная прогулка, посмотрели монумент мать Волга, услышали про корабли, про рыбу, надо сказать что нам очень повезло с погодой, дети в восторге от поездки, непременно поедем еще, а также небольшой пикник необыкновенно порадовал, вкуснейший окунь)
Очень понравилась прогулка, несмотря на дождь. Катер с закрытым тентом. Юрий рассказал много интересного о Рыбинском водохранилище, пожарил очень вкусную рыбу)). Мы в полном восторге! Однозначно рекомендую к посещению))!
Спасибо Юрию за увлекательное путешествие, профессиональные навыки, за чувство юмора и доброжелательность. Подарил незабываемые впечатления об экскурсии, ответил на все вопросы, отдельное спасибо за угощение рыбой, которую сам приготовил.
Закат. Мать Волга. Вкуснейшая рыба.
Идеальный вечер.
Замечательный гид, вкусная рыба, просто прогулка туда-сюда вдали от парадного Рыбинска.
Отличная прогулка по водохранилищу! Большое спасибо Юрию за прекрасную организацию отдыха и наши замечательные эмоции! Очень понравилось внимательное отношение к гостям, чувствуется любовь Юрия к родному краю! Рыба была действительно вкусная! Вот такую красоту мы увидели! Такая поездка понравится всем, и взрослым и детям!
Спасибо Юрию за экскурсию. Хорошо провели время, очень вкусная рыбка которую приготовил Юрий.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «На катере»
