читать дальше уменьшить Спасательные жилеты имеются на всех пассажиров. Проехали по заливу, дошли до шлюзов и скульптуры «Волга». Затем проплыли до выхода на большую воду, посмотрели просторы водохранилища. Изюминка экскурсии- приготовление рыбы на катере. Мы были в восторге. Спасибо большое Юрию за путешествие, приедем ещё и порекомендуем своим друзьям.

Заказывали прогулку на 6 человек. Одновременно заказали трансфер до прогулки и после(удобно). Юрий очень приятный человек, рассказал историю рыбинского водохранилища, рассказал о достопримечательностях вокруг. Поездка была максимально безопасная и приятная.