Мини-группа
до 10 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Лёгкая экскурсия в наушниках по центру города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
Сегодня в 13:00
20 янв в 15:00
от 1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
Прогуляться по историческим улочкам Рыбинска и расписать фирменную деревянную рыбу
Начало: На Красной площади
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
6667 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Купеческий город Рыбинск»
Начало: Красная площадь, памятник Ленину
1250 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в январе 2026
Сейчас в Рыбинске в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1250 до 6667. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Рыбинске на 2026 год по теме «Развлечения», 88 ⭐ отзывов, цены от 1250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март