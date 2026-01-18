Мои заказы

Развлечения в Рыбинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Рыбинске, цены от 1250 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Пешая
1 час
53 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Лёгкая экскурсия в наушниках по центру города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
Сегодня в 13:00
20 янв в 15:00
от 1400 ₽ за человека
Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
Пешая
1.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыба вашей мечты. Авторская экскурсия с мастер-классом
Прогуляться по историческим улочкам Рыбинска и расписать фирменную деревянную рыбу
Начало: На Красной площади
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
6667 ₽ за всё до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Купеческий город Рыбинск»
Пешая
1 час
21 отзыв
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Купеческий город Рыбинск»
Начало: Красная площадь, памятник Ленину
1250 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Развлечения»

Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в январе 2026
Сейчас в Рыбинске в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1250 до 6667. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
