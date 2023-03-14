Рыбинск: по следам съемочных групп

Рыбинск

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Рыбинск: по следам съемочных групп
Рыбинск: по следам съемочных групп
Рыбинск: по следам съемочных групп
Рыбинск: по следам съемочных групп
Рыбинск: по следам съемочных групп
Рыбинск: по следам съемочных групп
Рыбинск: по следам съемочных групп
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Что вас ожидает 🤩

  • Локации съемок фильмов в Рыбинске. То есть это не тур по городским достопримечательностям
  • Хотя мы будем проходить вокзал
  • Дом художников
  • Костел
  • Пожарную каланчу
  • Торговые ряды
  • Памятники Ошанину и Остапу Бендеру
  • Хлебные биржи и остальные популярные у туристов точки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В Рыбинске снимались многие фильмы и сериалы – “12 стульев” Леонида Гайдая и “Бесконечность” Марлена Хуциева, “Бумер: фильм второй” и “Нога” – первая роль Ивана Охлобыстина; сериалы “Легавый”, “Убить Сталина”, “СМЕРШ” и “Холодные берега”.
Пройдем по точкам наиболее знаковых из них, а я покажу кадры и видеофрагменты из фильмов. Гулять по тем же улочкам, что герои любимых и просто известных лент – непередаваемо. Приоткроем завесу над тем, как выбираются локации для съемок, как создаются декорации. Некоторые из них стали частью городского пейзажа.
Рыбинск был не столько местом съемок, сколько местом жизни для многих выдающихся деятелей кино. Познакомлю вас с историей братьев Шенк – основателей голливудских студий “20th Century Studios” и “Metro-Goldwyn-Mayer”, увидим синагогу, где они молились, и место, где стоял их дом. Больше 10 лет прожила у нас подруга адмирала Колчака - Анна Тимирева-Книпер.
Рыбинск – родина выдающегося советского режиссера Станислава Ростоцкого (“А зори здесь тихие”, “Белый Бим Черное ухо”, “Дело было в Пенькове”), здесь же прошли детские годы Аркадия Райкина и Льва Ошанина, а предки Никиты Михалкова – местные дворяне, имевшие в Рыбинске целую усадьбу. Об этих и других известных людях, связанных с Рыбинском, мы и поговорим.

в любой день, в любое время - по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Перекус в кафе (по желанию)
  • Сувениры ручной работы (всегда с собой в наличии)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник паровозу Л-5270 на Вокзальной площади
Завершение: Перекресток улиц Герцена и Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день, в любое время - по договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
  • Маршрут достаточно протяженный
  • Почти 5 километров
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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