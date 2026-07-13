По маршруту съемочных групп

В Рыбинске снимались многие фильмы и сериалы — «12 стульев» Леонида Гайдая и «Бесконечность» Марлена Хуциева, «Бумер: фильм второй» и «Нога» — первая роль Ивана Охлобыстина; сериалы «Легавый», «Убить Сталина», «СМЕРШ» и «Холодные берега». Мы пройдем по точкам наиболее знаковых из них, а я покажу кадры и видеофрагменты из фильмов. Гулять по тем же улочкам, что герои любимых и просто известных лент — непередаваемо. Приоткроем завесу над тем, как выбираются локации для съемок, как создаются декорации. Некоторые из них стали частью городского пейзажа. Рыбинск был не столько местом съемок, сколько местом жизни для многих выдающихся деятелей кино. Познакомлю вас с историей братьев Шенк – основателей голливудских студий «20th Century Studios» и «Metro-Goldwyn-Mayer», увидим синагогу, где они молились, и место, где стоял их дом. Больше 10 лет прожила у нас подруга адмирала Колчака - Анна Тимирева-Книпер. Рыбинск — родина выдающегося советского режиссера Станислава Ростоцкого («А зори здесь тихие», «Белый Бим Черное ухо», «Дело было в Пенькове»), здесь же прошли детские годы Аркадия Райкина и Льва Ошанина, а предки Никиты Михалкова — местные дворяне, имевшие в Рыбинске целую усадьбу. Об этих и других известных людях, связанных с Рыбинском, мы и поговорим. Важная информация:

Маршрут достаточно протяженный, почти 5 километров. Рекомендую надеть удобную одежду и обувь по сезону.