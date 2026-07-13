В Рыбинске снимались многие фильмы и сериалы. Пройдем по точкам наиболее знаковых из них, а я покажу кадры из фильмов. Гулять по тем же улочкам, что герои любимых и просто известных лент — непередаваемо. Рыбинск был не столько местом съемок, сколько местом жизни для многих выдающихся деятелей кино.
Описание экскурсии
По маршруту съемочных групп
В Рыбинске снимались многие фильмы и сериалы — «12 стульев» Леонида Гайдая и «Бесконечность» Марлена Хуциева, «Бумер: фильм второй» и «Нога» — первая роль Ивана Охлобыстина; сериалы «Легавый», «Убить Сталина», «СМЕРШ» и «Холодные берега». Мы пройдем по точкам наиболее знаковых из них, а я покажу кадры и видеофрагменты из фильмов. Гулять по тем же улочкам, что герои любимых и просто известных лент — непередаваемо. Приоткроем завесу над тем, как выбираются локации для съемок, как создаются декорации. Некоторые из них стали частью городского пейзажа. Рыбинск был не столько местом съемок, сколько местом жизни для многих выдающихся деятелей кино. Познакомлю вас с историей братьев Шенк – основателей голливудских студий «20th Century Studios» и «Metro-Goldwyn-Mayer», увидим синагогу, где они молились, и место, где стоял их дом. Больше 10 лет прожила у нас подруга адмирала Колчака - Анна Тимирева-Книпер. Рыбинск — родина выдающегося советского режиссера Станислава Ростоцкого («А зори здесь тихие», «Белый Бим Черное ухо», «Дело было в Пенькове»), здесь же прошли детские годы Аркадия Райкина и Льва Ошанина, а предки Никиты Михалкова — местные дворяне, имевшие в Рыбинске целую усадьбу. Об этих и других известных людях, связанных с Рыбинском, мы и поговорим. Важная информация:
Маршрут достаточно протяженный, почти 5 километров. Рекомендую надеть удобную одежду и обувь по сезону.
в любой день, в любое время - по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Локации съемок фильмов в Рыбинске
- Вокзал
- Дом художников
- Костел
- Пожарная каланча
- Памятники Ошанину и Остапу Бендеру
- Хлебные биржи
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Перекус в кафе (по желанию)
- Сувениры ручной работы (всегда с собой в наличии)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Ярославская область, Рыбинск, Крестовая улица, 62
Завершение: Крестовая, 46
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день, в любое время - по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
- Маршрут достаточно протяженный
- Почти 5 километров. Рекомендую надеть удобную одежду и обувь по сезону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо Александру. Были группой, всем понравилось! Посмотрели город, послушали интересные истории. В принципе экскурсия охватывает больше тем. Рекомендую однозначно!
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М
Очень необычный формат экскурсии, в первый раз были на такой. Гид Александр рассказал много удивительных фактов о городе и его жителях. Экскурсия прошла в лёгкой, непринуждённой манере, как будто мы
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Е
Экскурсия понравилась. Александр учёл все наши пожелания. Очень удобно, что экскурсия начиналась на ж/д вокзале, и время было согласовано с приходом нашего поезда. Экскурсия была познавательной и интересной. Спасибо.
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И
Огромное спасибо Александру за прекрасную, очень необычную, очень интересную экскурсию.
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