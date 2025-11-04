Мои заказы

Рыбинск: по следам съёмочных групп

Погрузитесь в мир кино, прогуливаясь по улицам Рыбинска, где снимались культовые фильмы и сериалы. Уникальная возможность прикоснуться к истории кинематографа
Экскурсия по кинематографическим местам Рыбинска предлагает уникальную возможность увидеть локации, где снимались известные фильмы и сериалы.

Участники смогут узнать, как выбирались места для съёмок, и познакомиться с историей братьев Шенк, основателей голливудских студий.

Программа также включает посещение знаковых мест, связанных с известными личностями, такими как Станислав Ростоцкий и Аркадий Райкин. Это путешествие по следам кинематографа оставит незабываемые впечатления
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎥 Увидеть места съёмок известных фильмов
  • 🎬 Узнать о процессе выбора локаций
  • 📜 Познакомиться с историей братьев Шенк
  • 🎭 Открыть для себя знаменитых людей Рыбинска
  • 🏛️ Посетить знаковые достопримечательности
Рыбинск: по следам съёмочных групп© Александр
Рыбинск: по следам съёмочных групп© Александр
Ближайшие даты:
13
ноя15
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Вокзал
  • Костёл
  • Каланча
  • Хлебные биржи
  • Улица Стоялая
  • Улица Крестовая
  • Улица Бульварная
  • Памятник Остапу Бендеру
  • Памятник бурлаку
  • Памятник Ошанину
  • Памятник Ленину
  • Дом художников

Описание экскурсии

  • Мы пройдём по местам съёмок знаковых картин, и я покажу кадры из фильмов. Гулять по тем же улочкам, что и герои любимых лент, — непередаваемо!
  • Обсудим, как выбираются локации и создаются декорации. Кстати, некоторые из них уже стали частью городского пейзажа
  • Познакомимся с историей братьев Шенк — основателей голливудских студий 20th Century Studios и Metro-Goldwyn-Mayer, увидим синагогу, где они молились, и место, где стоял их дом
  • Поговорим об известных людях, связанных с городом. Ведь Рыбинск — родина выдающегося советского режиссера Станислава Ростоцкого («А зори здесь тихие», «Белый Бим Чёрное ухо», «Дело было в Пенькове»). Здесь же прошли детские годы Аркадия Райкина и Льва Ошанина

Достопримечательности по маршруту

Вокзал — костёл — каланча — хлебные биржи — улицы Стоялая, Крестовая и Бульварная — памятники Остапу Бендеру, бурлаку, Ошанину, Ленину — Дом художников.

Организационные детали

  • Маршрут достаточно длинный — почти 5 км. Больше подойдёт мобильным людям, которым нравится ходить пешком
  • Программа ориентирована на участников с 14 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Крестовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Рыбинске
Провёл экскурсии для 3612 туристов
Родился и вырос в Рыбинске. Получил высшее экономическое образование, закончил аспирантуру — после восьми лет учёбы вернулся в родной город и увидел, что у него огромный потенциал для развития туризма.
читать дальше

Я стал вторым гидом города, создавшим профиль на Трипстере. Интересуюсь темой дореволюционного купеческого Рыбинска, писал исторические очерки в местной прессе, веду блог о выдающихся жителях и архитектуре города. Занимаюсь реконструкцией — танцую на балах 19 века в костюмах той эпохи. Один из создателей и руководитель музея «Литературный город», возглавляю Рыбинское отделение Совета молодых литераторов при Союзе писателей России. Разработал для РГБ им. Ленина образовательный курс «Креативный туризм». Играю в труппе местного театра. Тренирую собственную футбольную команду. В июне 2023 года прошёл государственную аттестацию гидов, оформлена самозанятость. С радостью покажу вам Рыбинск!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Роман
Роман
4 ноя 2025
Экскурсия по Рыбинску с Александром была просто замечательной! Гид обладает отлично поставленной речью и прекрасным чувством юмора, что сделало рассказ живым и очень интересным. Особо ценно, что экскурсия позволила увидеть
читать дальше

не только «лицо» города — его главные достопримечательности и красивые улицы, но и «изнанку» — скрытые, малоизвестные места, которые раскрывают настоящую душу и атмосферу Рыбинска. Гид был пунктуален, хорошо организован и создавал дружелюбную и комфортную атмосферу для всех участников. Благодаря этому глубинному и живому погружению экскурсия стала настоящим открытием и оставила самые теплые впечатления. Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Рыбинском по-настоящему!

Входит в следующие категории Рыбинска

Похожие экскурсии из Рыбинска

Рыбинск и его сюжеты
Пешая
2 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Рыбинск и его сюжеты
Путешествие по Рыбинску откроет вам тайны старинных улиц и литературных героев. Узнайте, как город на Волге стал источником вдохновения для писателей
Начало: На набережной реки Черёмухи
Завтра в 12:00
1300 ₽ за человека
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Пешая
2 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
Узнайте о судьбе Рыбинска и исчезнувшей Мологи. Посетите исторические места и макет затопленного города, погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На Волжской набережной
Завтра в 10:00
11 ноя в 13:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Рыбинск впервые
Пешая
1.5 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Путешествие по историческим местам Рыбинска
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска с его уникальными памятниками и волжскими пейзажами. Откройте для себя историю и культуру города
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
3900 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рыбинске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Рыбинске