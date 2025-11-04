читать дальше

не только «лицо» города — его главные достопримечательности и красивые улицы, но и «изнанку» — скрытые, малоизвестные места, которые раскрывают настоящую душу и атмосферу Рыбинска. Гид был пунктуален, хорошо организован и создавал дружелюбную и комфортную атмосферу для всех участников. Благодаря этому глубинному и живому погружению экскурсия стала настоящим открытием и оставила самые теплые впечатления. Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Рыбинском по-настоящему!