Экскурсия по кинематографическим местам Рыбинска предлагает уникальную возможность увидеть локации, где снимались известные фильмы и сериалы.
Участники смогут узнать, как выбирались места для съёмок, и познакомиться с историей братьев Шенк, основателей голливудских студий.
Программа также включает посещение знаковых мест, связанных с известными личностями, такими как Станислав Ростоцкий и Аркадий Райкин. Это путешествие по следам кинематографа оставит незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🎥 Увидеть места съёмок известных фильмов
- 🎬 Узнать о процессе выбора локаций
- 📜 Познакомиться с историей братьев Шенк
- 🎭 Открыть для себя знаменитых людей Рыбинска
- 🏛️ Посетить знаковые достопримечательности
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Вокзал
- Костёл
- Каланча
- Хлебные биржи
- Улица Стоялая
- Улица Крестовая
- Улица Бульварная
- Памятник Остапу Бендеру
- Памятник бурлаку
- Памятник Ошанину
- Памятник Ленину
- Дом художников
Описание экскурсии
- Мы пройдём по местам съёмок знаковых картин, и я покажу кадры из фильмов. Гулять по тем же улочкам, что и герои любимых лент, — непередаваемо!
- Обсудим, как выбираются локации и создаются декорации. Кстати, некоторые из них уже стали частью городского пейзажа
- Познакомимся с историей братьев Шенк — основателей голливудских студий 20th Century Studios и Metro-Goldwyn-Mayer, увидим синагогу, где они молились, и место, где стоял их дом
- Поговорим об известных людях, связанных с городом. Ведь Рыбинск — родина выдающегося советского режиссера Станислава Ростоцкого («А зори здесь тихие», «Белый Бим Чёрное ухо», «Дело было в Пенькове»). Здесь же прошли детские годы Аркадия Райкина и Льва Ошанина
Достопримечательности по маршруту
Вокзал — костёл — каланча — хлебные биржи — улицы Стоялая, Крестовая и Бульварная — памятники Остапу Бендеру, бурлаку, Ошанину, Ленину — Дом художников.
Организационные детали
- Маршрут достаточно длинный — почти 5 км. Больше подойдёт мобильным людям, которым нравится ходить пешком
- Программа ориентирована на участников с 14 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Крестовой улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Рыбинске
Провёл экскурсии для 3612 туристов
Родился и вырос в Рыбинске. Получил высшее экономическое образование, закончил аспирантуру — после восьми лет учёбы вернулся в родной город и увидел, что у него огромный потенциал для развития туризма.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Роман
4 ноя 2025
Экскурсия по Рыбинску с Александром была просто замечательной! Гид обладает отлично поставленной речью и прекрасным чувством юмора, что сделало рассказ живым и очень интересным. Особо ценно, что экскурсия позволила увидеть
Входит в следующие категории Рыбинска
