Игровая экскурсия-путешествие по Рыбинску и главным вехам его истории
Рыбинск откроется вам не через даты, а через судьбы, в которых вы примете непосредственное участие. Следуя за рыбьим хвостом, попадёте в древнюю Усть-Шексну.
Переправитесь через Волгу в Рыбную слободу, встретите великую императрицу и ощутите себя то богатым гражданином, то бурлаком-тетерей. На Хлебной бирже проведёте сделку и, возможно, станете почётным жителем Рыбинска.
Описание экскурсии
Наш маршрут — это настоящее плавание по волнам истории Рыбинска. Мы начнём от истоков и пройдём через все главные эпохи города.
Соборная площадь
Сердце купеческого Рыбинска. Стоя на главной площади, мы мысленно перенесёмся в древнюю Усть-Шексну и выясним, какие тайны и богатства текли здесь много веков назад по Великому Волжскому пути.
Крестовая улица и бульвар Нобелей
Здесь нас будет ждать сама Екатерина Великая. Обсудим, как её указ преобразил Рыбную слободу, и проследим за нефтяными следами семьи Нобелей.
Улица Бульварная
Мы окажемся на фешенебельном купеческом променаде с ресторанами, где вы почувствуете себя членом высшего общества Рыбинска.
Улица Стоялая
Резкий контраст! С роскошного променада шагнём в эпоху простого народа. Здесь мы перевоплотимся в бурлаков-тетерей, услышим отголоски их песен и почувствуем тяжесть и вольность труда на Волге.
Волжская набережная
У могучего здания Хлебной биржи вспомним, как рождались капиталы и заключались сделки, сделавшие Рыбинск хлебной столицей России. Вы убедитесь, что Волга, столетиями кормившая и богатившая город, остаётся главным героем его истории.
Организационные детали
Экскурсия рекомендована для взрослых и детей от 6 лет
Протяженность маршрута — около 2,5 км
По пути есть кафе, где можно перекусить, или вы можете взять еду с собой
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Рыбинске
Я родилась и выросла на берегах Волги, и история Рыбинска стала моим главным увлечением. Для меня это не просто сбор дат и фактов, а погружение в живую ткань города, поиск читать дальше
тех самых сказов, мифов, легенд, что хранят стены купеческих особняков и отголоски былых пристаней.
Много лет я изучаю, как переплелись в судьбе города великий водный путь, купеческая хлебная мощь и индустриальный рывок, давший крылья авиации и снегоходам.
Мне важно показать Рыбинск не как точку на карте, а как перекрёсток удивительных судеб. Я решила встречаться с путешественниками, чтобы разрушить стереотип о скучном промышленном городе.
Хочу, чтобы вы увидели его душу — вольную, поэтичную, многоликую; чтобы после прогулки вы увозили с собой не просто фотографии, а чувство открытия и личную историю, пропущенную через сердце.