Рыбинск откроется вам не через даты, а через судьбы, в которых вы примете непосредственное участие. Следуя за рыбьим хвостом, попадёте в древнюю Усть-Шексну. Переправитесь через Волгу в Рыбную слободу, встретите великую императрицу и ощутите себя то богатым гражданином, то бурлаком-тетерей. На Хлебной бирже проведёте сделку и, возможно, станете почётным жителем Рыбинска.

Описание экскурсии

Наш маршрут — это настоящее плавание по волнам истории Рыбинска. Мы начнём от истоков и пройдём через все главные эпохи города.

Соборная площадь

Сердце купеческого Рыбинска. Стоя на главной площади, мы мысленно перенесёмся в древнюю Усть-Шексну и выясним, какие тайны и богатства текли здесь много веков назад по Великому Волжскому пути.

Крестовая улица и бульвар Нобелей

Здесь нас будет ждать сама Екатерина Великая. Обсудим, как её указ преобразил Рыбную слободу, и проследим за нефтяными следами семьи Нобелей.

Улица Бульварная

Мы окажемся на фешенебельном купеческом променаде с ресторанами, где вы почувствуете себя членом высшего общества Рыбинска.

Улица Стоялая

Резкий контраст! С роскошного променада шагнём в эпоху простого народа. Здесь мы перевоплотимся в бурлаков-тетерей, услышим отголоски их песен и почувствуем тяжесть и вольность труда на Волге.

Волжская набережная

У могучего здания Хлебной биржи вспомним, как рождались капиталы и заключались сделки, сделавшие Рыбинск хлебной столицей России. Вы убедитесь, что Волга, столетиями кормившая и богатившая город, остаётся главным героем его истории.

Организационные детали