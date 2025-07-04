Экскурсия по Рыбинску предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города. Туристы узнают о важных событиях и людях, связанных с Рыбинском. Гид поделится интересными фактами и поможет выбрать лучшие места для
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Увлекательные истории о Рыбинске
- 📚 Знакомство с известными личностями
- 🍽️ Советы по выбору кафе и ресторанов
- 🏛️ Интересные достопримечательности
- 👥 Подходит для групп и индивидуальных туристов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Рыбинску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает, предлагая множество мероприятий и открытых площадок. Май, сентябрь и октябрь также подойдут для посещения, когда температура еще позволяет наслаждаться пешими прогулками, но стоит учитывать возможные дожди. В остальные месяцы, несмотря на холод, можно насладиться зимними видами и уютной атмосферой города, но стоит быть готовым к низким температурам.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что можно увидеть
- Достопримечательности Рыбинска
Описание экскурсии
Экскурсии по Рыбинску
Приглашаю группы и индивидуальных туристов на увлекательные экскурсии по Рыбинску. Я с радостью поделюсь интересными историями о достопримечательностях нашего города, чтобы сделать ваше времяпрепровождение максимально насыщенным и познавательным.
Что вас ждет на экскурсии?
Во время экскурсии вы:
- Познакомитесь с богатой историей Рыбинска;
- Узнаете множество интересных фактов о прошлом и настоящем нашего провинциального города;
- Откроете для себя жизнь известных личностей, чьи судьбы были связаны с Рыбинском;
- Получите рекомендации по выбору кафе, ресторанов и мест для отдыха.
Формат экскурсии
Я предпочитаю вести экскурсии в живом и интересном формате, чтобы каждый слушатель мог погрузиться в атмосферу города и почувствовать его уникальность. Мы вместе исследуем Рыбинск, и я постараюсь сделать каждую экскурсию запоминающейся.
Приходите и откройте для себя Рыбинск с новой стороны!
Ежедневно согласно расписанию.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасо-Преображенсий собор
- Красная площадь
- Ленин в зимнем
- Первый в мире памятник бурлаку
- Самая высокая пожарная каланча в России
- Памятник Остапу Бендеру
- Первая в провинции хлебная биржа
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь
Завершение: Красная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно согласно расписанию.
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
4 июл 2025
Действительно нескучная экскурсия по городу. Интересные факты, истории, приятные беседы, большое спасибо экскурсоводу!
И
Ирина
2 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия, не нудная, не скучная, Денис рассказывает много интересного про город и его жителей. Для первого знакомства с Рыбинском просто идеальная экскурсия!
Е
Евгения
1 июл 2025
Прогулялись по центру города. Гид хорошо провел экскурсию, показывал старинные фото, ответил на возникшие вопросы.
С
Сергей
29 июн 2025
Очень нескучная экскурсия!
А
Анастасия
27 июн 2025
Замечательная, познавательная экскурсия по Рыбинску. Спасибо большое Денису!
И
Ирина
19 июн 2025
В Рыбинске были впервые. Очень понравилось - экскурсия оказалась увлекательной, ёмкой и динамичной. Узнали много интересного. Важно, что это не был монолог. Денис периодически "взбадривал" нас вопросами, оттого прогулка вышла не просто познавательной, а живой и запоминающейся.
И
Инна
17 июн 2025
Денис отличный экскурсовод, много знает, любит свой край, увлеченно может рассказывать о нем. Гуляли, смотрели, узнали много нового о городе и его жителях.
Очень приятно встречаться с людьми работающими не для галочки, а от души.
Рекомендуем, обязательно возьмите эту экскурсию, не пожалеете!
Очень приятно встречаться с людьми работающими не для галочки, а от души.
Рекомендуем, обязательно возьмите эту экскурсию, не пожалеете!
Л
Любовь
1 июн 2025
Спасибо большое за экскурсию! Все понравилось,узнали много нового. Буду рекомендовать знакомым!
А
Анна
25 мая 2025
М
Мария
19 мая 2025
Были семьей на экскурсии у Дениса. Нам очень понравилось! Рассказал про достопримечательности, прогулялись по центру города.
Время пролетело незаметно.
И! Особый интересный интерактив - завел к местным мастерам, нас угостили хлебом и свежим маслом.
Рассказал куда сходить, посоветовал что посетить.
Мы остались очень довольны! Успехов Вам и спасибо!
Время пролетело незаметно.
И! Особый интересный интерактив - завел к местным мастерам, нас угостили хлебом и свежим маслом.
Рассказал куда сходить, посоветовал что посетить.
Мы остались очень довольны! Успехов Вам и спасибо!
А
Александра
13 мая 2025
Интересно и познавательно!
С
Сергей
13 мая 2025
Спасибо гиду, Денису! Осмотр основных достопримечательностей на коротком отрезке оказался очень насыщенным и познавательным, включая отвлеченные темы и рассказы. А атмосфера была лёгкой и непринуждённой.
Ю
Юлия
12 мая 2025
Денис показал нам основные достопримечательности Рыбинска, рассказал об их истории. Экскурсия была интересной и не скучной.
М
Марина
5 мая 2025
В
Валентина
3 мая 2025
Большое спасибо Денису за такую прекрасную и, действительно,нескучную экскурсию. Мы восхищены знаниями, профессионализмом гида, его любовью к городу, которая передалась и нам. Всем удачи, плодотворного летнего сезона.
Входит в следующие категории Рыбинска
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