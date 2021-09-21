Какой рюкзак для города и путешествий мамы с малышом самый оптимальный и почему. Выбираем подходящий рюкзак для молодой мамы.

Времена, когда рюкзаки были в почете только у школьников и туристов, прошли, и сейчас это незаменимый аксессуар для всех, кому важен комфорт. В путешествии или просто на прогулке гораздо удобнее упаковать все необходимое в рюкзак – и руки свободны, и легче, чем в сумке! Особенно это касается мамы с ребенком, когда нужно взять с собой множество вещей и при этом нести малыша или катить его в коляске.

Девушка с рюкзаком

Самое выгодное решение – универсальный рюкзак для города и путешествий. Найти такую модель сложно, но можно: она должна быть одновременно вместительной и компактной, стильной и практичной. Чтобы облегчить эту задачу, мы составили топ лучших рюкзаков для города и туризма, которые соответствуют этим критериям и отлично подходят для молодых мам!

Рюкзак для города и путешествий Yeyebaby

1-е место в топе занимает городской рюкзак бренда Yeye, который подойдет в том числе для непродолжительной туристической вылазки. Он выполнен из ткани прочностью 600 den (как и походные рюкзаки), которая не промокает и выдерживает до 20 кг. Материал легко чистится, не красится и не выцветает на солнце.

Рюкзак Yeyebaby

Особенность этой модели – отличная эргономика. Ортопедическая спинка и мягкие лямки делают рюкзак удобным, а плотное дно сохраняет его форму. Yeyebaby можно даже ставить на грязный пол, ведь нижняя часть выполнена из экокожи, которая легко моется и не пропускает влагу!

Несмотря на компактные размеры, в этой модели много внутреннего пространства. В основном отсеке имеются открытые и закрытые карманы для небольших предметов, а также отделение для папок формата А4 и ноутбука с диагональю до 13,6".

Вместительный рюкзак для мам

Yeyebaby – универсальная модель, но особенно оценят ее молодые мамы, ведь в ней есть:

Yeyebaby – универсальная модель

термокарманы для бутылочек, которые помогают сохранить нужную температуру детского питания;

2 водонепроницаемых отсека для влажных вещей – туда можно складывать использованные салфетки и подгузники, не переживая, что намокнут другие вещи;

крепления для коляски с прочной металлической фурнитурой.

Кроме того, здесь еще несколько приятных бонусов: доступ к вещам на дне через отдельный внешний карман, USB-порт, через который можно зарядить телефон или power bank, а также потайной отсек («антивор») на спинке.

Рюкзак чемоданного типа Arcteryx Blade 28

Это городской и туристический рюкзак из нейлона на алюминиевом каркасе. Износостойкий. Подойдет тем, кто часто путешествует или совершает длительные прогулки.

Основное отделение открывается как чемодан: молния расположена сбоку, а верхняя часть откидывается. Еще одна деталь «чемоданного» типа – боковая ручка, за которую рюкзак можно нести как дорожную сумку.

Возможности Arcteryx Blade 28 Рюкзак Arcteryx Blade 28

Внутреннее пространство поделено на 2 отсека: в одном есть карман для документов А4, а в главное отделение помещается ноутбук с диагональю до 15". Спинка анатомическая, с потайным карманом для кошелька и документов. В целом рюкзак довольно вместительный и позволяет взять с собой все необходимое для длительной прогулки.

Модель выполнена в минималистичном стиле, а потому достаточно универсальна. Главный минус – высокая цена (от 17 000 рублей).

Необычный Xiaomi 90 Points Grinder Oxford Casual Backpack

Городской рюкзак бренда Xiaomi отличается качественными материалами и оригинальным внешним видом. Это отличная модель для тех, кто ищет в первую очередь стильный и необычный рюкзак для города и путешествий.

Рюкзак Xiaomi 90 Points Grinder Oxford Casual Backpack

Grinder сделан из брезентовой ткани, поэтому он довольно прочный, устойчивый к износу и влаге.

Это модель средней вместительности: в ней всего 1 основное отделение и несколько потайных карманов – спереди и сзади. Максимальная диагональ ноутбука, который помещается в отсек, – 15,6". Рюкзак ориентирован на молодежную аудиторию, но его часто используют и молодые мамы, которым нужна практичная и удобная сумка для прогулок с малышом.

Одна из фишек этого рюкзака – главное отделение закрывается не на молнию, а на магнитную ленту, так что можно быстро достать нужную вещь.