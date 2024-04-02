5 дней
Чумовая жизнь. Погружение в культуру Ямала
Начало: Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
«Возможна организация подледной рыбалки с выездом на водоём (оплачивается отдельно)»
13 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 53 100₽ за человека
5 дней
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
Начало: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
«Вы будете жить в настоящем чуме вместе с семьей кочевников, принимать активное участие в национальных обрядах и традиционных видах охоты и рыбалки»
13 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 85 600₽ за человека
6 дней
Тур-погружение в быт ненецких оленеводов: жизнь в чуме и мастер-классы
Научиться плести из бисера, сделать шесты для чума и понаблюдать за работой с оленями
Начало: Аэропорт Салехарда, 8:00
«После завтрака вас ждёт традиционная ненецкая рыбалка на озере, на реке Йоркута или на берегу Карского моря в зависимости от того, где стойбище будет находиться в тот момент»
7 сен в 08:00
98 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина2 апреля 2024Я всем довольна.
- ТТатьяна10 января 2023Хочу выразить благодарность и признательность команде туроператора "Большая страна", а также лично менеджеру Юлии Некрыловой за организацию тура, оперативную реакцию
- ААлександр9 января 2023Великолепная организация тура. Все трансферы и экскурсии проходили в четко обозначенные временные рамки без опозданий и задержек. Транспорт был комфортабельным,
Ответы на вопросы от путешественников по Салехарду в категории «Животные»
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