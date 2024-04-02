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Авторский тур
12 дней
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
Начало: Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
«Многодневная экспедиция по территории Полярно-Уральского природного парка»
18 июля в 10:00
от 237 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
Начало: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
«Вы будете жить в настоящем чуме вместе с семьей кочевников, принимать активное участие в национальных обрядах и традиционных видах охоты и рыбалки»
13 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 85 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Чумовая жизнь. Погружение в культуру Ямала
Начало: Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
«Возможна организация подледной рыбалки с выездом на водоём (оплачивается отдельно)»
3 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 53 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина2 апреля 2024Я всем довольна.
- ТТатьяна10 января 2023Хочу выразить благодарность и признательность команде туроператора "Большая страна", а также лично менеджеру Юлии Некрыловой за организацию тура, оперативную реакцию
- ААлександр9 января 2023Великолепная организация тура. Все трансферы и экскурсии проходили в четко обозначенные временные рамки без опозданий и задержек. Транспорт был комфортабельным,
Ответы на вопросы от путешественников по Салехарду в категории «Природа и пейзажи»
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