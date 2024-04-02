Познавательные туры на природе в Салехарде

Найдено 6 туров в категории «Природа и пейзажи» в Салехарде, цены от 53 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
Начало: Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
«Многодневная экспедиция по территории Полярно-Уральского природного парка»
18 июля в 10:00
от 237 500 за человека
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
Начало: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
«Вы будете жить в настоящем чуме вместе с семьей кочевников, принимать активное участие в национальных обрядах и традиционных видах охоты и рыбалки»
13 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 85 600 за человека
Чумовая жизнь. Погружение в культуру Ямала
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Чумовая жизнь. Погружение в культуру Ямала
Начало: Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
«Возможна организация подледной рыбалки с выездом на водоём (оплачивается отдельно)»
3 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 53 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    В дебри тундры. Путешествие на Ямал
    Я всем довольна.
    Я всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольнаЯ всем довольна
  • Т
    Татьяна
    10 января 2023
    В дебри тундры. Путешествие на Ямал
    Хочу выразить благодарность и признательность команде туроператора "Большая страна", а также лично менеджеру Юлии Некрыловой за организацию тура, оперативную реакцию
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    на отправленную мною заявку на тур, а также возникающие у меня вопросы, и, в конечном итоге за то, что этот замечательный тур состоялся!!!

  • А
    Александр
    9 января 2023
    В дебри тундры. Путешествие на Ямал
    Великолепная организация тура. Все трансферы и экскурсии проходили в четко обозначенные временные рамки без опозданий и задержек. Транспорт был комфортабельным,
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    а гиды и водители максимально профессиональными. Отдельное спасибо хотелось бы сказать гиду Зельфире, которая в дополнительный день (когда официальная программа тура уже закончилась) провела для меня небольшую экскурсию по этнографическому комплексу в Горнокнязевске, а также организовала посещение музея новейшей истории Ямала им. Ю. Неелова с индивидуальной экскурсией (куда достаточно сложно оперативно попасть).

Ответы на вопросы от путешественников по Салехарду в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
  2. В дебри тундры. Путешествие на Ямал
  3. Чумовая жизнь. Погружение в культуру Ямала
Сколько стоит тур в Салехарде в июне 2024
Сейчас в Салехарде в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 6 авторских туров от 53 100 до 237 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самый интересный из 6 туров в Салехарде на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 9 ⭐ отзывов, цены от 53100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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