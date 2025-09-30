Описание экскурсииЭкскурсия в самое секретное и самое популярное убежище Самары, некогда Куйбышева. Рекордные сроки и нереальный уровень секретности строительства объекта до сих пор вызывает огромное количество вопросов. Экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода поможет расставить акценты в истории появления и эксплуатации бункера на простом языке, понятном каждому обывателю! Экскурсия не пестрит техническими терминами, но поможет более глубоко взглянуть на историю и обсвоенного Куйбышева (Самары)!
22 ноября 12.30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бункер Сталина
- Пушкинский сквер
- Площадь Чапаева
- Площадь Куйбышева - территориально
Что включено
- Входной билет в бункер Сталина
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные траты, сувениры
Место начала и завершения?
Площадь Чапаева, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: 22 ноября 12.30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
30 сен 2025
Очень много народа.
