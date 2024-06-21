Военные экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Военные» в Самаре, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
208 отзывов
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
Прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина: история, архитектура и подземные тайны города
Начало: На пл. Революции
Завтра в 13:30
24 июня в 11:00
9 000 за всё до 5 чел.
Бункер Сталина и всё о подземной Самаре
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Бункер Сталина и всё о подземной Самаре
Начало: Возле Оперного театра на площади Куйбышева
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 6 876 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Карина
    21 июня 2024
    Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
    Были в группе из трех человек. Получили большое удовольствие от экскурсии. Наталья - профессиональный экскурсовод с четким графиком и увлекательно
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    составленной программой. Будет интересно побывать на её экскурсии и взрослым, и детям. Рекомендуем заранее записываться, спрос на экскурсии у Натальи большой. Особенно в летний сезон.

  • К
    Кристина
    16 июня 2024
    Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
    Эта экскурсия была единственная, с посещение бункера на мою дату. И мне повезло, что так все вышло. Наталья чудесный рассказчик,
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    приятный собеседник и видно что очень любит историю своего города. Много узнала нового, хотя до этого уже было две экскурсии по Самаре. Бункер Сталина - обязателен к посещению! Экскурсия полностью оправдывает свою цену. Рекомендую!

  • S
    Sergey
    11 июня 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Замечательная экскурсия по городу!!! Еще ни раз обратимся🫶🏼
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Замечательно провели время в Самаре. Экскурсовод Любовь живая, энергичная, экскурсия прошла легко и интересно! Ответила на все вопросы, рассказала где нам лучше провести свободное время. Спасибо большое! Рекомендую!
  • Э
    Элина
    28 мая 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Огромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всеми достопримечательностями исторического центра Самары! Я просто влюбилась в этот прекрасный город! Безусловно рекомендую эту экскурсию людям, интересующимся историей, культурой и архитектурой
    Огромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всемиОгромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всемиОгромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всеми

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Военные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
  2. Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
  3. Бункер Сталина и всё о подземной Самаре
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Бункер Сталина
  8. Площадь Чапаева
  9. Особняк Курлиных
  10. Площадь Славы
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Военные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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