Главные экскурсионные места в Самаре

Найдено 30 экскурсий в категории «Популярные места» в Самаре, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идеальный микс по-самарски
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
116 отзывов
Популярное предложение
Идеальный микс по-самарски: экскурсия по Самаре
Экскурсия по Самаре: архитектурные шедевры, исторические факты и современные достопримечательности. Погружение в прошлое и настоящее города
14 июня в 13:00
15 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Самара
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
251 отзыв
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Другая Самара: окраины старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
Популярное предложение
Другая Самара: окраины старого города - путешествие в прошлое
Приглашаем на уникальную прогулку по самарским окраинам, где каждый уголок хранит истории прошлого века
Начало: На Площади Революции
Сегодня в 16:30
Завтра в 19:30
3 400 за всё до 6 чел.
Самара: прогулка вдоль Волги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Самара: историческая прогулка вдоль Волги с экскурсоводом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, где каждый шаг рассказывает историю. Откройте для себя памятники, Жигулевский пивзавод и многое другое
Начало: В районе Речного вокзала
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
По старинным улицам Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
71 отзыв
Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Революции, около памятника Ленину
Сегодня в 20:00
12 июня в 17:00
4 000 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Самару
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Добро пожаловать в Самару
Познакомиться с красивым волжским городом на экскурсии по главным достопримечательностям центра
Начало: Речной вокзал
10 июня в 13:00
1 июля в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Самаре
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
249 отзывов
Популярное предложение
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре с посещением старого города, Жигулевского комбината, набережной и других знаковых мест
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
207 отзывов
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Самара - жемчужина Поволжья
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
134 отзыва
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Авто-путешествие по Самарской Луке
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
76 отзывов
Авто-путешествие по Самарской Луке: живописные пейзажи и культурное наследие
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
15 июня в 08:30
24 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Погрузитесь в мир самарского стрит-арта. Узнайте о местных художниках, муралах и граффити. Откройте для себя альтернативный взгляд на город
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
4 400 за всё до 10 чел.
На автобусе-кабриолете по Самаре
🚌 На автобусе
🏎 На кабриолете
Аудиогид
1.5 часа
67 отзывов
На автобусе-кабриолете по Самаре: аудиогид и панорамные виды
Автобус-кабриолет - современный способ знакомства с Самарой. За 1,5 часа вы увидите исторический центр города и его главные достопримечательности
Начало: У Речного вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
700 за человека
Были и легенды Царева кургана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Были и легенды Царева кургана: путешествие в историю и мифы Самары
Вас ждет погружение в удивительный мир историй и легенд Царева кургана, где каждый камень хранит свою тайну
Начало: В вашем отеле/месте проживания
10 июня в 09:00
12 июня в 15:00
9 800 за всё до 3 чел.
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
Познакомиться с главными достопримечательностями старинного города на Волге
Начало: На улице Вилоновской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Самара: романтика советского модернизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Самара: путешествие по эпохе советского модернизма и космических достижений
Погрузитесь в атмосферу советской эпохи, исследуя архитектурные шедевры Самары, вдохновленные космической эрой
Начало: В районе площади Славы
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 335 за всё до 10 чел.
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 600 за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия по Самаре подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по старинным улочкам, площадям и набережной. Узнайте больше о жизни города
Начало: В любой точке города
12 июня в 17:00
16 июня в 17:00
5 200 за всё до 10 чел.
Свидание с Самарой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
22 июля в 10:00
23 июля в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
Дайвинг на Волге или Голубом озере
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Погружение в Голубое озеро и Волгу: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия для всех уровней подготовки. Погружение в Волгу или Голубое озеро, инструктаж и экипировка включены
Начало: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 2 чел.
Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Удивительные пейзажи и легенды Самарской Луки для всей семьи
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки. Узнайте о редких растениях и животных, посетите музеи и живописные места. Идеально для всей семьи
Начало: На ж/д станции «Жигулёвское море» или в Тольятти
22 июля в 08:00
23 июля в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Мифы и легенды Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Мифы и легенды Самары: путешествие по загадочным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Начало: у дома-музея В.И. Ленина
10 июня в 14:00
11 июня в 10:00
3 750 за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре: погружение в историю
Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным уголкам Самары, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте туриста
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Расширенная экскурсия по Самаре: от архитектуры до культурных символов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, пройдитесь по историческим местам и узнайте множество интересных фактов о городе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала на транспорте туристов
🚉 На поезде
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Уникальная экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала
Погрузитесь в историю и культуру Самары, посетив её знаковые места и взойдя на смотровую площадку железнодорожного вокзала
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Музей лягушки и экскурсия по Самаре
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Музей лягушки и экскурсия по Самаре
Погрузитесь в историю Самары и посетите уникальный Музей лягушки. Откройте для себя архитектурные памятники и насладитесь мастер-классами для детей
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Прогулка по Самарской набережной
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная прогулка по Самарской набережной с панорамами Волги
Откройте для себя красоту Самарской набережной, насладитесь великолепными видами Волги и историческими достопримечательностями
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
История и жизнь самарского театра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
История и жизнь самарского театра
Найти золотой ключик от сказочного мира
Начало: На площади Чапаева
Завтра в 10:00
12 июня в 16:30
3 335 за всё до 10 чел.
Поймать Самарский вайб
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Поймать Самарский вайб
Старинная набережная, виды Волги и Жигулёвских гор, релакс в термах с саунами и большим бассейном
Начало: У фонтана «Парус» на Ленинградском спуске
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по старой Самаре
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
Прогулка с гидом-фотографом по Самаре: уютные закоулки и живописные виды
Лёгкая прогулка по небанальным локациям Самары с новым взглядом на город и профессиональными фотографиями на память
10 июня в 13:30
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Самара. Путешествие во времени
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Самара. Путешествие во времени
Погружение в атмосферу Старого города, прогулка по историческому центру и знакомство с архитектурой купеческих особняков
Начало: На площади Революции
12 июня в 09:00
20 июня в 17:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
    Замечательная экскурсия от профессионала своего дела. Эрудиция Ольги распространяется далеко за пределы оговоренной темы. Она сыпет фактами, интересными историями и держит
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    внимание гостей. Отдельно стоит отметить ее терпение по отношению к подросткам) Я с удовольствием порекомендовала бы Ольгу в качестве экскурсовода по красотам Самарской земли друзьям и сама бы хотела посетить и другие ее экскурсии.

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    На автобусе-кабриолете по Самаре
    Не пожалели. Получили представление о достопримечательностях Самары.
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    На автобусе-кабриолете по Самаре
    Были на экскурсии с аудиогидом, впечатления остались хорошие, немного не совпадает рассказ с достопримечательностями, как-будто заранее говорят, может так задумано.
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    Благодаря экскурсии узнали про новую геолокацию культурно-выставочный центр "Радуга", советую его посетить, атмосферно и много всякого интересного можно приобрести. Водитель и сопровождающий менеджер были доброжелательны, атмосфера уюта и заботы. Спасибо!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Спасибо Екатерине за увлекательную экскурсию! Особенно впечатлила гора Стрельная, великолепие природы, шикарные виды! Немного сложная дорога, в конце небольшой серпантин, но оно того стоит!!!
  • Б
    Бабарина
    4 июня 2024
    На автобусе-кабриолете по Самаре
    Прекрасное знакомство с городом! Такие обзорные экскурсии необходимы для того чтобы иметь общее представление о городе и наметить пешеходный маршрут
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    для прогулок! Комфортный автобус, открытого типа, предоставлена возможность выбрать язык для прослушивания экскурсионного материала, регулировать громкость! Всё очень понравилось, спасибо большое!

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Замечательно провели время в Самаре. Экскурсовод Любовь живая, энергичная, экскурсия прошла легко и интересно! Ответила на все вопросы, рассказала где нам лучше провести свободное время. Спасибо большое! Рекомендую!
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
    Интересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, было безумно интересно слушать про
    читать дальше

    историю этих мест. Ольга очень тщательно подготовилась к экскурсии, показывала нам привезенную с собой карту местности, старые фотографии, предметы быта. Все организационные моменты прошли очень гладко и четко. Мы довольны экскурсией! Большое спасибо!

    Интересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, былоИнтересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, былоИнтересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, былоИнтересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, былоИнтересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, было
  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Были и легенды Царева кургана
    Очень хочется с таким замечательным экскурсоводом провести еще несколько экскурсий. Очень легкая, интересная подача материала. Человек влюбленный в свой город, в свою профессию, внимательный к своим гостям. Рекомендую 🥇
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Самара: от города-крепости до города Куйбышева
    Экскурсия просто потрясающая! Маршрут, повествование, интересная информация- все очень интересно! Отдельное спасибо экскурсоводу Алёне!
  • И
    Инна
    1 июня 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Приехали в Самару и оказались в плену замечательного экскурсовода Натали. Правильные акценты расставлены на локации города и мы очарованы улицами, домами, людьми… Рекомендуем гида для знакомства с историей города и современностью.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Идеальный микс по-самарски
  2. Знакомьтесь, Самара
  3. Другая Самара: окраины старого города
  4. Самара: прогулка вдоль Волги
  5. По старинным улицам Самары
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
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