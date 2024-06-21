1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
«Давайте попытаемся разгадать один из главных — тайну бункера Сталина, засекреченного оборонительного сооружения, созданного в годы войны в «запасной столице» СССР»
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
Прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина: история, архитектура и подземные тайны города
Начало: На пл. Революции
«Вторая часть экскурсии посвящена бункеру Сталина — уникальному музею под землёй»
Завтра в 13:30
24 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бункер Сталина и всё о подземной Самаре
Начало: Возле Оперного театра на площади Куйбышева
«Мы побываем возле знаковых подземных объектов Самары: от суровых бункеров советского времени, до изящных дореволюционных тоннелей»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 6 876₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККарина21 июня 2024Были в группе из трех человек. Получили большое удовольствие от экскурсии. Наталья - профессиональный экскурсовод с четким графиком и увлекательно
- ККристина16 июня 2024Эта экскурсия была единственная, с посещение бункера на мою дату. И мне повезло, что так все вышло. Наталья чудесный рассказчик,
- SSergey11 июня 2024Замечательная экскурсия по городу!!! Еще ни раз обратимся🫶🏼
- ООльга3 июня 2024Замечательно провели время в Самаре. Экскурсовод Любовь живая, энергичная, экскурсия прошла легко и интересно! Ответила на все вопросы, рассказала где нам лучше провести свободное время. Спасибо большое! Рекомендую!
- ЭЭлина28 мая 2024Огромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всеми достопримечательностями исторического центра Самары! Я просто влюбилась в этот прекрасный город! Безусловно рекомендую эту экскурсию людям, интересующимся историей, культурой и архитектурой
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Бункеры»
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