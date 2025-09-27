Самара была переименована в честь В. В. Куйбышева, сподвижника Сталина.
Именно город Куйбышев в 1941 году стал запасной столицей и центром эвакуации промышленных предприятий. Мы прогуляемся по страницам прошлого и вспомним это непростое время. Вы узнаете, какие бункеры существуют в Самаре. Услышите легенды, связанные с бункером Сталина, и раскроете его секреты.
Именно город Куйбышев в 1941 году стал запасной столицей и центром эвакуации промышленных предприятий. Мы прогуляемся по страницам прошлого и вспомним это непростое время. Вы узнаете, какие бункеры существуют в Самаре. Услышите легенды, связанные с бункером Сталина, и раскроете его секреты.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Бункер Сталина построили в 1942 году за 9 месяцев. Он был самым глубоким в мире — 37 метров — и мог выдержать прямое попадание мощнейших бомб того времени. До рассекречивания никто не знал о его существовании, даже сотрудники обкома.
Вы увидите:
- Площадь Куйбышева
- Театр оперы и балета
- Институт культуры
- Легендарный бункер Сталина
Вы узнаете:
- почему Куйбышев оказался запасной столицей СССР
- сколько всего бункеров в Самаре и в каком состоянии они находятся сейчас
- как город стал центром эвакуации важнейших промышленных предприятий
- какие технологии использовались при строительстве бункера
- как была устроена его вентиляция
- был ли Сталин в бункере лично
Организационные детали
- Программа подойдёт для путешественников старше 5 лет
- Вход в объект с крупногабаритными вещами (чемоданами, сумками) запрещён
- Экскурсия в бункере длится около часа
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Самарского академического театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 6300 туристов
Всем здравствуйте! Мы профессиональные экскурсоводы-историки и краеведы. С 2013 года занимаемся экскурсиями по Самаре, рассказывая путешественникам удивительные и повседневные истории города, добытые из архивных источников. Мы отличаемся нестандартным подходом иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инга
27 сен 2025
Александр отлично владеет материалом. Экскурсия получилась очень интересной и познавательной.
Р
Рамиля
23 сен 2025
Организация выше всяких похвал! Особая благодарность Александру за увлекательную, современную и невероятно содержательную экскурсию.
Спасибо за высокий профессионализм!
Спасибо за высокий профессионализм!
А
Антон
25 авг 2025
Покупали экскурсию компанией друзей, все остались очень довольны. У Александра классная подача, интересный рассказ без каких-либо банальностей, прекрасно разбирается в теме и с отличным чувством юмора. Рекомендуем!
а
алексей
16 авг 2025
Отличная экскурсия, мне понравилось. Дети в восторге. Экскурсовод Виктория очень понятно все рассказывала, очень интересно было пообщаться с ней на тему истории. Экскурсия была запланирована на 10.00. Встречу назначили немного раньше. И я понял почему. После нашего посещения народ толпами пошел. Мы успели все осмотреть (семьёй) без толкотни и давки. Рекомендую посмотреть.
И
Иван
15 авг 2025
Отличная экскурсия! Убежище ГО произвели сильное впечатление — атмосферно и познавательно. Экскурсовод просто умничка: рассказывала увлекательно, отвечала на вопросы и видно, что знает и любит тему. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в историю!
Е
Елена
12 авг 2025
Отличная экскурсия! Все по делу с толком с расстановкой! Мы остались довольны! Однозначно рекомендую!
Чернова
1 авг 2025
Экскурсия была проведена очень интересно и энергично, абсолютно не скучно как это часто бывает с историческими экскурсиями. Понравилось и детям и взрослым. Бункер впечатляет!
Отдельная благодарность гиду Александру за то, что
Отдельная благодарность гиду Александру за то, что
Грузенко
31 июл 2025
Экскурсия познавательная, детям понравилась. Нам с супругой была интнресна сама история участия Куйбышева в ВОВ. Команда по организации на высоте. Рекомендую!
А
Анна
29 июл 2025
Экскурсия насыщенная, включает прогулку по городу и непосредственно сам бункер. Гид владеет материалом, интересно рассказывает. Рекомендую.
Т
Татьяна
28 июл 2025
Большое спасибо за экскурсию, которую для нас провела Виктория. Интересная информация, легкая подача материала. Ребенку 12 лет очень понравилось. На все возникшие вопросы Виктория ответила. Очень приятно, что ваша команда молодых людей интересуется историей своего города и делится с нами-туристами. Только почему-то мы не посетили Площадь Славы и Вечный огонь.
Юлия
7 июл 2025
Большое спасибо гиду Артёму за интересный и познавательный рассказ о жизни и роли города в период ВОВ. Посещение бункера и факты о проявленном при его строительстве трудовом подвиге советских людей никого не оставят равнодушным! Однозначно рекомендую данную экскурсию!
Ольга
25 июн 2025
Особенное, бооольшое спасибо Александру, нашему экскурсоводу. . Чисто человеческое душевное общение!! 🙏
Н
Наталия
31 мая 2025
Прекрасный гид Александр)
С юмором, но без перебора, с любовью к месту, где родился и вырос, с гордостью за свой город провел увлекательную экскурсию, которая понравилась всем без исключения участникам группы. Спасибо, желаем удачи!
С юмором, но без перебора, с любовью к месту, где родился и вырос, с гордостью за свой город провел увлекательную экскурсию, которая понравилась всем без исключения участникам группы. Спасибо, желаем удачи!
Входит в следующие категории Самары
Похожие экскурсии из Самары
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборВоенный Куйбышев и бункер Сталина (в группе)
Погрузиться в героическое прошлое Самары и оказаться на глубине 37 метров
Начало: Недалеко от Самарского академического театра оперы...
15 ноя в 11:00
16 ноя в 11:00
990 ₽
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
Увидеть главные достопримечательности города и спуститься в настоящий военный бункер
Начало: Улица Фрунзе, 167
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Исследуйте непарадную Самару: аутентичные дворики, местные байки и артефакты из прошлых эпох. Откройте город с новой стороны, полной деталей и колорита
Начало: В районе улицы Ленинградской
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.