И Инга Александр отлично владеет материалом. Экскурсия получилась очень интересной и познавательной.

Р Рамиля Организация выше всяких похвал! Особая благодарность Александру за увлекательную, современную и невероятно содержательную экскурсию.



Спасибо за высокий профессионализм!

А Антон Покупали экскурсию компанией друзей, все остались очень довольны. У Александра классная подача, интересный рассказ без каких-либо банальностей, прекрасно разбирается в теме и с отличным чувством юмора. Рекомендуем!

а алексей Отличная экскурсия, мне понравилось. Дети в восторге. Экскурсовод Виктория очень понятно все рассказывала, очень интересно было пообщаться с ней на тему истории. Экскурсия была запланирована на 10.00. Встречу назначили немного раньше. И я понял почему. После нашего посещения народ толпами пошел. Мы успели все осмотреть (семьёй) без толкотни и давки. Рекомендую посмотреть.

И Иван Отличная экскурсия! Убежище ГО произвели сильное впечатление — атмосферно и познавательно. Экскурсовод просто умничка: рассказывала увлекательно, отвечала на вопросы и видно, что знает и любит тему. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в историю!

Е Елена Отличная экскурсия! Все по делу с толком с расстановкой! Мы остались довольны! Однозначно рекомендую!

Отдельная благодарность гиду Александру за то, что предложил другое время экскурсии (не в 12 как мы изначально хотели, а в 9.30), благодаря этому мы были одни своей компанией на протяжении всей экскурсии и не пересекались с другими группами! Экскурсия была проведена очень интересно и энергично, абсолютно не скучно как это часто бывает с историческими экскурсиями. Понравилось и детям и взрослым. Бункер впечатляет!

Грузенко Экскурсия познавательная, детям понравилась. Нам с супругой была интнресна сама история участия Куйбышева в ВОВ. Команда по организации на высоте. Рекомендую!

А Анна Экскурсия насыщенная, включает прогулку по городу и непосредственно сам бункер. Гид владеет материалом, интересно рассказывает. Рекомендую.

Т Татьяна Большое спасибо за экскурсию, которую для нас провела Виктория. Интересная информация, легкая подача материала. Ребенку 12 лет очень понравилось. На все возникшие вопросы Виктория ответила. Очень приятно, что ваша команда молодых людей интересуется историей своего города и делится с нами-туристами. Только почему-то мы не посетили Площадь Славы и Вечный огонь.

Юлия Большое спасибо гиду Артёму за интересный и познавательный рассказ о жизни и роли города в период ВОВ. Посещение бункера и факты о проявленном при его строительстве трудовом подвиге советских людей никого не оставят равнодушным! Однозначно рекомендую данную экскурсию!

Ольга Особенное, бооольшое спасибо Александру, нашему экскурсоводу. . Чисто человеческое душевное общение!! 🙏