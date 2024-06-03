1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Революции, около памятника Ленину
«Раскроете тайны площади Куйбышева и услышите историю строительства бункера Сталина»
Сегодня в 14:00
12 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Самару
Познакомиться с красивым волжским городом на экскурсии по главным достопримечательностям центра
Начало: Речной вокзал
«Дополнительно оплачивается входной билет в бункер Сталина — 1600 руб»
10 июня в 13:00
1 июля в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
«Давайте попытаемся разгадать один из главных — тайну бункера Сталина, засекреченного оборонительного сооружения, созданного в годы войны в «запасной столице» СССР»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Замечательно провели время в Самаре. Экскурсовод Любовь живая, энергичная, экскурсия прошла легко и интересно! Ответила на все вопросы, рассказала где нам лучше провести свободное время. Спасибо большое! Рекомендую!
- ААндрей31 мая 2024Компактная занимательная экскурсия по ключевым местам Самары от гида Татьяны: рассказ Татьяны полон историями из прошлого и настоящего, Татьяна -большой
- ЭЭлина28 мая 2024Огромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всеми достопримечательностями исторического центра Самары! Я просто влюбилась в этот прекрасный город! Безусловно рекомендую эту экскурсию людям, интересующимся историей, культурой и архитектурой
- РРегина26 мая 2024Безумно рада, что попала к Екатерине на экскурсию! Благодаря ей первые впечатления о Самаре восхитительные, очень быстро прошло время, маршрут насыщенный, атмосфера приятная. Спасибо большое!
- ММарина24 мая 2024Спасибо огромное за экскурсию! Приятно слушать грамотную речь, интересный рассказ, и видеть знание, а главное заинтересованность гида. Она не просто проводит экскурсию для галочки, она любит и восхищается всем тем, что показывает, и о чем говорит.
- NNatalya23 мая 2024Были в новогодние праздники. Не смотря на сильны мороз, не замерзли, Екатерина нас берегла, периодически заходя в разные места согреться.
- ООксана20 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Любовь - замечательный рассказчик, увлеченный родным городом. Самара - очень интересный город, обязательно вернемся. Экскурсовода и экскурсию рекомендую!
- OOlga13 мая 2024Очень интересная и душевная экскурсия получилась. Гид Екатерина провела нас по самым знаковым местам старого города, а рассказ о Самаре получился таким увлекательным, что интересно было всем. Хочется вернуться еще!
- ААнастасия30 марта 2024Татьяна молодец! Спасибо!!
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Бункер Сталина»
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