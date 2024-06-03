Экскурсии в Бункер Сталина Самары

Найдено 3 экскурсии в категории «Бункер Сталина» в Самаре, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По старинным улицам Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
71 отзыв
Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Революции, около памятника Ленину
«Раскроете тайны площади Куйбышева и услышите историю строительства бункера Сталина»
Сегодня в 14:00
12 июня в 17:00
4 000 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Самару
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Добро пожаловать в Самару
Познакомиться с красивым волжским городом на экскурсии по главным достопримечательностям центра
Начало: Речной вокзал
«Дополнительно оплачивается входной билет в бункер Сталина — 1600 руб»
10 июня в 13:00
1 июля в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
207 отзывов
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
«Давайте попытаемся разгадать один из главных — тайну бункера Сталина, засекреченного оборонительного сооружения, созданного в годы войны в «запасной столице» СССР»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Замечательно провели время в Самаре. Экскурсовод Любовь живая, энергичная, экскурсия прошла легко и интересно! Ответила на все вопросы, рассказала где нам лучше провести свободное время. Спасибо большое! Рекомендую!
  • А
    Андрей
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в Самару
    Компактная занимательная экскурсия по ключевым местам Самары от гида Татьяны: рассказ Татьяны полон историями из прошлого и настоящего, Татьяна -большой
    читать дальше

    профессионал своего дела, милая внимательная экскурсовод с глубокими знаниями материала и большой любовью к Самаре. С ней было тепло и уютно, спасибо Татьяне! Самара- ты прекрасна!

  • Э
    Элина
    28 мая 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Огромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всеми достопримечательностями исторического центра Самары! Я просто влюбилась в этот прекрасный город! Безусловно рекомендую эту экскурсию людям, интересующимся историей, культурой и архитектурой
    Огромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всемиОгромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всемиОгромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всеми
  • Р
    Регина
    26 мая 2024
    По старинным улицам Самары
    Безумно рада, что попала к Екатерине на экскурсию! Благодаря ей первые впечатления о Самаре восхитительные, очень быстро прошло время, маршрут насыщенный, атмосфера приятная. Спасибо большое!
  • М
    Марина
    24 мая 2024
    Добро пожаловать в Самару
    Спасибо огромное за экскурсию! Приятно слушать грамотную речь, интересный рассказ, и видеть знание, а главное заинтересованность гида. Она не просто проводит экскурсию для галочки, она любит и восхищается всем тем, что показывает, и о чем говорит.
  • N
    Natalya
    23 мая 2024
    По старинным улицам Самары
    Были в новогодние праздники. Не смотря на сильны мороз, не замерзли, Екатерина нас берегла, периодически заходя в разные места согреться.
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    3 часа экскурсии прошли на одном дыхании. Экскурсия настолько увлекательна и познавательна, что расставаться не хотелось. Екатерина потрясающе рассказывает, увлекательно, познавательно, хочется ее слушать и слушать. Лучшая историческая экскурсия в Самаре!

  • О
    Оксана
    20 мая 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Экскурсия очень понравилась! Любовь - замечательный рассказчик, увлеченный родным городом. Самара - очень интересный город, обязательно вернемся. Экскурсовода и экскурсию рекомендую!
  • O
    Olga
    13 мая 2024
    По старинным улицам Самары
    Очень интересная и душевная экскурсия получилась. Гид Екатерина провела нас по самым знаковым местам старого города, а рассказ о Самаре получился таким увлекательным, что интересно было всем. Хочется вернуться еще!
  • А
    Анастасия
    30 марта 2024
    Добро пожаловать в Самару
    Татьяна молодец! Спасибо!!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Бункер Сталина»

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  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Бункер Сталина" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 311 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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