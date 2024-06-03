О Ольга Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка Замечательно провели время в Самаре. Экскурсовод Любовь живая, энергичная, экскурсия прошла легко и интересно! Ответила на все вопросы, рассказала где нам лучше провести свободное время. Спасибо большое! Рекомендую!

А Андрей Добро пожаловать в Самару читать дальше профессионал своего дела, милая внимательная экскурсовод с глубокими знаниями материала и большой любовью к Самаре. С ней было тепло и уютно, спасибо Татьяне! Самара- ты прекрасна! Компактная занимательная экскурсия по ключевым местам Самары от гида Татьяны: рассказ Татьяны полон историями из прошлого и настоящего, Татьяна -большой

Э Элина Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка Огромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всеми достопримечательностями исторического центра Самары! Я просто влюбилась в этот прекрасный город! Безусловно рекомендую эту экскурсию людям, интересующимся историей, культурой и архитектурой

Р Регина По старинным улицам Самары Безумно рада, что попала к Екатерине на экскурсию! Благодаря ей первые впечатления о Самаре восхитительные, очень быстро прошло время, маршрут насыщенный, атмосфера приятная. Спасибо большое!

М Марина Добро пожаловать в Самару Спасибо огромное за экскурсию! Приятно слушать грамотную речь, интересный рассказ, и видеть знание, а главное заинтересованность гида. Она не просто проводит экскурсию для галочки, она любит и восхищается всем тем, что показывает, и о чем говорит.

N Natalya По старинным улицам Самары читать дальше 3 часа экскурсии прошли на одном дыхании. Экскурсия настолько увлекательна и познавательна, что расставаться не хотелось. Екатерина потрясающе рассказывает, увлекательно, познавательно, хочется ее слушать и слушать. Лучшая историческая экскурсия в Самаре! Были в новогодние праздники. Не смотря на сильны мороз, не замерзли, Екатерина нас берегла, периодически заходя в разные места согреться.

О Оксана Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка Экскурсия очень понравилась! Любовь - замечательный рассказчик, увлеченный родным городом. Самара - очень интересный город, обязательно вернемся. Экскурсовода и экскурсию рекомендую!

O Olga По старинным улицам Самары Очень интересная и душевная экскурсия получилась. Гид Екатерина провела нас по самым знаковым местам старого города, а рассказ о Самаре получился таким увлекательным, что интересно было всем. Хочется вернуться еще!