3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
Прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина: история, архитектура и подземные тайны города
Начало: На пл. Революции
«Вторая часть экскурсии посвящена бункеру Сталина — уникальному музею под землёй»
3 окт в 10:00
4 окт в 10:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бункер Сталина и всё о подземной Самаре
Погрузитесь в мир подземных сооружений Самары, от дореволюционных тоннелей до советских бункеров
Начало: Возле Оперного театра на площади Куйбышева
«И, конечно, посетим главный советский бункер Самары: «Бункер Сталина» — Объект № 1»
23 сен в 09:00
24 сен в 09:00
от 6 876₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Групповая
до 20 чел.
«Интересная Самара» - экскурсия с посещением бункера Сталина
Начало: Фрунзе, 157, Костел
«Сколько дверей в кабинете Сталина»
Расписание: См. календарь
21 сен в 15:00
28 сен в 15:00
700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина17 сентября 2024Большое спасибо Наталье за знакомство с замечательным городом Самарой (в котором были первый раз)! Как оказалось, некоторых фактов истории (в
- ИИрина9 сентября 2024Добрый день. Экскурсия очень понравилась, Петр замечательный повествователь))) Рекомендую всем
- РРегина8 сентября 2024Очень рекомендую экскурсовода Наталью! Компетентный, знающий человек. За время экскурсии было рассказано очень много фактов о Самаре. По моему мнению довольно полезное времяпрепровождения для знакомства с городом!
- ППавел24 августа 2024Отличная экскурсия и прекрасный экскурсовод. Очень понравилось.
- ААнна12 декабря 2022Отличная экскурсия!!! Сергей Николаевич очень познавательно всё рассказал, ответил на все вопросы! Спасибо! Обязательно порекомендую эту экскурсию!
- ССветлана6 декабря 2022Представилась возможность увидеть и больше узнать об историческиех местах Самары по пути движения к бункеру Сталина
- ИИрина14 ноября 2022Спасибо большое за интересную экскурсию. Сергей Николаевич очень хороший интересный рассказчик. Вроде бы и живу в Самаре и все знаю, но хороший экскурсовод найдёт, чем удивить. Ужасная погода компенсировалась познавательной прогулкой. Обязательно выберем ещё у вас экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «СССР»
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