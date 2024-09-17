И Ирина Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина читать дальше т. ч. недавнего социалистического прошлого) мы не знали. С удовольствием прогулялись по улицам города и послушали рассказы о его жителях. А посещение бункера Сталина - особенно рекомендую путешественникам! Большое спасибо Наталье за знакомство с замечательным городом Самарой (в котором были первый раз)! Как оказалось, некоторых фактов истории (в

И Ирина Бункер Сталина и всё о подземной Самаре Добрый день. Экскурсия очень понравилась, Петр замечательный повествователь))) Рекомендую всем

Р Регина Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина Очень рекомендую экскурсовода Наталью! Компетентный, знающий человек. За время экскурсии было рассказано очень много фактов о Самаре. По моему мнению довольно полезное времяпрепровождения для знакомства с городом!

П Павел Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина Отличная экскурсия и прекрасный экскурсовод. Очень понравилось.

А Анна «Интересная Самара» - экскурсия с посещением бункера Сталина Отличная экскурсия!!! Сергей Николаевич очень познавательно всё рассказал, ответил на все вопросы! Спасибо! Обязательно порекомендую эту экскурсию!

С Светлана «Интересная Самара» - экскурсия с посещением бункера Сталина Представилась возможность увидеть и больше узнать об историческиех местах Самары по пути движения к бункеру Сталина