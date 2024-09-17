Советский союз

Найдено 3 экскурсии в категории «СССР» в Самаре, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
Пешая
14 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
Прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина: история, архитектура и подземные тайны города
Начало: На пл. Революции
«Вторая часть экскурсии посвящена бункеру Сталина — уникальному музею под землёй»
3 окт в 10:00
4 окт в 10:00
9 000 за всё до 5 чел.
Бункер Сталина и всё о подземной Самаре
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бункер Сталина и всё о подземной Самаре
Погрузитесь в мир подземных сооружений Самары, от дореволюционных тоннелей до советских бункеров
Начало: Возле Оперного театра на площади Куйбышева
«И, конечно, посетим главный советский бункер Самары: «Бункер Сталина» — Объект № 1»
23 сен в 09:00
24 сен в 09:00
от 6 876 за всё до 4 чел.
«Интересная Самара» - экскурсия с посещением бункера Сталина
Пешая
11 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
«Интересная Самара» - экскурсия с посещением бункера Сталина
Начало: Фрунзе, 157, Костел
«Сколько дверей в кабинете Сталина»
Расписание: См. календарь
21 сен в 15:00
28 сен в 15:00
700 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «СССР»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прошлое и настоящее: прогулка по Самаре с посещением бункера Сталина
  2. Бункер Сталина и всё о подземной Самаре
  3. «Интересная Самара» - экскурсия с посещением бункера Сталина
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самарская набережная
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Площадь Славы
  9. Особняк Курлиных
  10. Бункер Сталина
Сколько стоит экскурсия по Самаре в сентябре 2024
Сейчас в Самаре в категории "СССР" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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