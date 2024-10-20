Архитектурная фантазия

Замок Гарибальди находится в живописном месте на берегу Жигулевского моря в селе Хрящевка и является частью туристического комплекса, который построил Кузичкин Олег Гарибальдиевич, руководитель группы компаний «Фабрика качества» — одного из лидеров самарского рынка мясопереработки. Замок был назван в честь отца своего основателя и построен с применением самых качественных материалов, которые были специально состарены, чтобы соответствовать различным эпохам. Замок Гарибальди — архитектурная фантазия на тему готики и романтизма, вобравшая в себя все самые красивые и интересные элементы европейской архитектуры Средних веков, Возрождения и Викторианской эпохи. Он имеет свою легенду, согласно которой фундамент замка относится к X-XII вв., 1-ый и 2-ой этажи к XIV–XV вв., 3-ий этаж XV–XVI вв., а крыша реконструировалась в XIX веке в стиле XV–XVI вв., таким образом, замок прошел многовековую историю перестроений и надстроек, перед тем как обрести свой окончательный облик. Экскурсионная программа (по воскресеньям в 10:00):• Наше путешествие начнется с Красной горки или Вертолетной площадки. Здесь открывается панорамный вид на Самару и Волгу. Идеальное место для селфи;

Следующей нашей остановкой станет — поселок Прибрежный. Здесь находится деревянная церковь. Она построена без единого гвоздя;

Затем мы переместимся в средневековье — замок Гарибальди;

Во время экскурсии вас ждёт чаепитие с пирожками;

• В конце поездки мы заедем на Жигулевское море. Экскурсионная программа (в другие дни):

Захватывающее путешествие в прошлые века, где вы проникнитесь атмосферой рыцарства;

Ознакомление со всеми тонкостями строительства;

Прогулка по очень красивой территории вокруг замка, где вы сможете сделать великолепные фотографии (доступ внутрь замка закрыт);

Пикник на живописном обрыве с видом на Жигулевское море;

Увлекательная викторина;

• Посещение Вертолетной площадки (п. Управленческий), откуда открывается потрясающий вид на Самару, реку Волгу и Жигулевское ворота. Организационные детали:

Рекомендуем взять с собой питье, средства от насекомых, надеть удобную одежду и обувь.