Приглашаем вас на экскурсию в единственный в Самаре замок в готическом стиле — Гарибальди. Вы погрузитесь в эпоху храбрых рыцарей и прекрасных дам. Замок хоть и современный, но выглядит так,
Описание экскурсии
Архитектурная фантазия
Замок Гарибальди находится в живописном месте на берегу Жигулевского моря в селе Хрящевка и является частью туристического комплекса, который построил Кузичкин Олег Гарибальдиевич, руководитель группы компаний «Фабрика качества» — одного из лидеров самарского рынка мясопереработки. Замок был назван в честь отца своего основателя и построен с применением самых качественных материалов, которые были специально состарены, чтобы соответствовать различным эпохам. Замок Гарибальди — архитектурная фантазия на тему готики и романтизма, вобравшая в себя все самые красивые и интересные элементы европейской архитектуры Средних веков, Возрождения и Викторианской эпохи. Он имеет свою легенду, согласно которой фундамент замка относится к X-XII вв., 1-ый и 2-ой этажи к XIV–XV вв., 3-ий этаж XV–XVI вв., а крыша реконструировалась в XIX веке в стиле XV–XVI вв., таким образом, замок прошел многовековую историю перестроений и надстроек, перед тем как обрести свой окончательный облик. Экскурсионная программа (по воскресеньям в 10:00):• Наше путешествие начнется с Красной горки или Вертолетной площадки. Здесь открывается панорамный вид на Самару и Волгу. Идеальное место для селфи;
- Следующей нашей остановкой станет — поселок Прибрежный. Здесь находится деревянная церковь. Она построена без единого гвоздя;
- Затем мы переместимся в средневековье — замок Гарибальди;
- Во время экскурсии вас ждёт чаепитие с пирожками;
• В конце поездки мы заедем на Жигулевское море. Экскурсионная программа (в другие дни):
- Захватывающее путешествие в прошлые века, где вы проникнитесь атмосферой рыцарства;
- Ознакомление со всеми тонкостями строительства;
- Прогулка по очень красивой территории вокруг замка, где вы сможете сделать великолепные фотографии (доступ внутрь замка закрыт);
- Пикник на живописном обрыве с видом на Жигулевское море;
- Увлекательная викторина;
• Посещение Вертолетной площадки (п. Управленческий), откуда открывается потрясающий вид на Самару, реку Волгу и Жигулевское ворота. Организационные детали:
Рекомендуем взять с собой питье, средства от насекомых, надеть удобную одежду и обувь.
По договорённости
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Гарибальди
- Живописный вид на Жигулевское море
- Или Красная горка
- Храм в Прибрежном
- Жигулевское море
Что включено
- Услуги гида
- Пирожки от сестринской общины
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- В период высокого спроса необходимо будет внести доплату ближе к дате поездки
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Возьмите с собой средства от комаров и тару для воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 225 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сапожкова
20 окт 2024
Несмотря на пасмурную погоду, все очень понравилось. Всем советую там побывать! Экскурсовод Наталья и водитель Дмитрий-молодцы!
В
Владимир
9 окт 2024
Всё было отлично. Мне всё понравилось.
Е
Екатерина
8 окт 2024
И
Ирина
2 окт 2024
Экскурсия просто чудо! Самара предстала в новом свете: красивейшие места, интересные события и многое другое. Особое спасибо хочется сказать нашему экскурсоводу, она знает столько интересных фактов о городе, об архитектуре и т. д. Было очень познавательно и увлекательно! С удовольствием поеду еще раз!
М
Марина
1 окт 2024
Побывали на 3 потрясающе красивых локациях, огромное спасибо гиду Ларисе Степановне - это просто кладезь интересной информации. Организация экскурсии тоже на высоком уровне
2
2007dima2008
29 сен 2024
Очень понравилось, хорошо все организовано. Рекомендуем посетить!
Н
Наталия
23 сен 2024
Всё понравилось, три локации, очень содержательная экскурсия получилась
И
Иван
14 мар 2023
Отличная экскурсия, всё очень неплохо организовано, дали достаточно времени погулять в окрестностях замка) всё понравилось и однозначно рекомендую)
И
Ирина
11 окт 2022
Экскурсия очень понравилась. В церковной лавке при храме можно купить пирожки. У замка есть автомат - продажа кофе и чая, снеков.
Оплачивать экскурсию перед поездкой гиду нельзя, как мы хотели, пришлось ехать в офис.
Оплачивать экскурсию перед поездкой гиду нельзя, как мы хотели, пришлось ехать в офис.
А
Анна
10 окт 2022
Плюсы: четкая организация поездки, комфортный автобус, аккуратный водитель, достаточное время на посещение достопримечательностей.
Минусы: монотонное начитывание неинтересного, малоинформативного текста во время движения автобуса.
Пожелание: повысить уровень профессионального мастерства экскурсоводу Дарье.
Успехов и процветания вашей компании!
Минусы: монотонное начитывание неинтересного, малоинформативного текста во время движения автобуса.
Пожелание: повысить уровень профессионального мастерства экскурсоводу Дарье.
Успехов и процветания вашей компании!
о
ольга
28 сен 2022
Великолепный маршрут! Заезжали на смотровую площадку - Вертолётка, потом на территории женской общины, где увидели храм - построенный без единого гвоздя. Послушали колокольный перезвон и узнали много интересного о строительстве
Л
Лейла
26 сен 2022
Сегодня я хотела бы поделиться с вами впечатлением от посещения замечательного замка Гарибальди! И вместе с вами ещё раз прогуляться (хоть и при помощи фото) по этому прекрасному месту!
Наша экскурсия
Наша экскурсия
А
Альбина
25 сен 2022
Г
Гульнара
25 сен 2022
Всё очень понравилось.
Е
Елена
18 сен 2022
Отличная экскурсия, посетили три замечательных места, всю дорогу рассказывали интересную информацию, много свободного времени для прогулки самостоятельной и для фото, успели сходить на берег моря. Настроение было на высоте, ни какой пасмурный день ее не омрачил. Огромное вам спасибо.
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