1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре: погружение в историю
Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным уголкам Самары, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Истории старой Самары: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, прогуливаясь по историческому центру с экспертом по архитектуре
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Расширенная экскурсия по Самаре: от архитектуры до культурных символов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, пройдитесь по историческим местам и узнайте множество интересных фактов о городе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVidactil27 мая 2024Очень понравилось, рекомендую. Много открытий. Следы разных эпох, знаменитые люди, оставившие след в истории города, современные достопримечательности. Легкий, захватывающий внимание маршрут. Спасибо.
- ААнна25 мая 2024Эта экскурсия полностью закрыла наши вопросы по истории Самары и жизни её обитателей в разные времена. Конечно, также понравилась часть про архитектурный образ города. Оптимальный пеший маршрут. Спасибо гиду Екатерине!
- ДДемакова24 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Елена очень интересно и занимательно рассказывала об истории города, различных исторических персонажах и знаменитых жителях Самары. Прогулялись
- ААлександр16 мая 2024Самара город с интересной историей, спасибо за интересную экскурсию!
- ММария10 мая 2024Спасибо!!!!
- ССтанислав10 декабря 2023Огромное спасибо гиду Марине Васильевне. Безумно хорошо провели время. Очень информативно и все по делу. Много фактов об истории объектов и бывших собственников или жильцов. Рекомендую…. Время пролетело не заметно
- BBeketova16 ноября 2023Очень приятно провести время со знающим своё дело экскурсоводом! Спасибо за обзорную экскурсию, очень понравилось!
- ИИгорь2 ноября 2023Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсияОтличный мастерский рассказ, продуманный маршрут! Дмитрий владеет красноречием, спокойно ведет машину, отвечает на вопросы. Нам очень понравилась Самара, сделали для себя открытия о некоторых исторических фактах, известных нам! Огромное спасибо!
- ААджелика29 октября 2023Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсияОчень интересная, увлекательная экскурсия. Благодаря грамотного рассказу Павла я узнала очень много интересных фактов из истории города. Рекомендую. Время я провела с пользой и удовольствием.
- ММенщиков17 октября 2023Организация на хорошем уровне! Гид очень компетентен и интересен!
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «История и культура»
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