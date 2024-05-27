Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 3 экскурсии в категории «История и культура» в Самаре, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре: погружение в историю
Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным уголкам Самары, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Истории старой Самары: индивидуальная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
62 отзыва
Истории старой Самары: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, прогуливаясь по историческому центру с экспертом по архитектуре
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
4 400 за всё до 7 чел.
Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте туриста
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Расширенная экскурсия по Самаре: от архитектуры до культурных символов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, пройдитесь по историческим местам и узнайте множество интересных фактов о городе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vidactil
    27 мая 2024
    Истории старой Самары: индивидуальная экскурсия
    Очень понравилось, рекомендую. Много открытий. Следы разных эпох, знаменитые люди, оставившие след в истории города, современные достопримечательности. Легкий, захватывающий внимание маршрут. Спасибо.
  • А
    Анна
    25 мая 2024
    Истории старой Самары: индивидуальная экскурсия
    Эта экскурсия полностью закрыла наши вопросы по истории Самары и жизни её обитателей в разные времена. Конечно, также понравилась часть про архитектурный образ города. Оптимальный пеший маршрут. Спасибо гиду Екатерине!
  • Д
    Демакова
    24 мая 2024
    Истории старой Самары: индивидуальная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась. Елена очень интересно и занимательно рассказывала об истории города, различных исторических персонажах и знаменитых жителях Самары. Прогулялись
    читать дальше

    по центру Самары, увидели самые красивые здания, не только снаружи, но и внутри (гостиница Бристоль Жигули, к примеру), заглянули в интересные места во дворах (мимо которых прошли бы мимо, если бы не Елена). Два с половиной часа пролетели незаметно.

  • А
    Александр
    16 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
    Самара город с интересной историей, спасибо за интересную экскурсию!
  • М
    Мария
    10 мая 2024
    Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте туриста
    Спасибо!!!!
  • С
    Станислав
    10 декабря 2023
    Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте туриста
    Огромное спасибо гиду Марине Васильевне. Безумно хорошо провели время. Очень информативно и все по делу. Много фактов об истории объектов и бывших собственников или жильцов. Рекомендую…. Время пролетело не заметно
  • B
    Beketova
    16 ноября 2023
    Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
    Очень приятно провести время со знающим своё дело экскурсоводом! Спасибо за обзорную экскурсию, очень понравилось!
  • И
    Игорь
    2 ноября 2023
    Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия
    Отличный мастерский рассказ, продуманный маршрут! Дмитрий владеет красноречием, спокойно ведет машину, отвечает на вопросы. Нам очень понравилась Самара, сделали для себя открытия о некоторых исторических фактах, известных нам! Огромное спасибо!
  • А
    Аджелика
    29 октября 2023
    Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия
    Очень интересная, увлекательная экскурсия. Благодаря грамотного рассказу Павла я узнала очень много интересных фактов из истории города. Рекомендую. Время я провела с пользой и удовольствием.
  • М
    Менщиков
    17 октября 2023
    Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте туриста
    Организация на хорошем уровне! Гид очень компетентен и интересен!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «История и культура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "История и культура" можно забронировать 3 экскурсии от 4 400 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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