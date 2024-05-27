V Vidactil Истории старой Самары: индивидуальная экскурсия Очень понравилось, рекомендую. Много открытий. Следы разных эпох, знаменитые люди, оставившие след в истории города, современные достопримечательности. Легкий, захватывающий внимание маршрут. Спасибо.

А Анна Истории старой Самары: индивидуальная экскурсия Эта экскурсия полностью закрыла наши вопросы по истории Самары и жизни её обитателей в разные времена. Конечно, также понравилась часть про архитектурный образ города. Оптимальный пеший маршрут. Спасибо гиду Екатерине!

Д Демакова Истории старой Самары: индивидуальная экскурсия читать дальше по центру Самары, увидели самые красивые здания, не только снаружи, но и внутри (гостиница Бристоль Жигули, к примеру), заглянули в интересные места во дворах (мимо которых прошли бы мимо, если бы не Елена). Два с половиной часа пролетели незаметно. Экскурсия очень понравилась. Елена очень интересно и занимательно рассказывала об истории города, различных исторических персонажах и знаменитых жителях Самары. Прогулялись

А Александр Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре Самара город с интересной историей, спасибо за интересную экскурсию!

М Мария Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте туриста Спасибо!!!!

С Станислав Расширенная экскурсия по Самаре на транспорте туриста Огромное спасибо гиду Марине Васильевне. Безумно хорошо провели время. Очень информативно и все по делу. Много фактов об истории объектов и бывших собственников или жильцов. Рекомендую…. Время пролетело не заметно

B Beketova Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре Очень приятно провести время со знающим своё дело экскурсоводом! Спасибо за обзорную экскурсию, очень понравилось!

И Игорь Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия Отличный мастерский рассказ, продуманный маршрут! Дмитрий владеет красноречием, спокойно ведет машину, отвечает на вопросы. Нам очень понравилась Самара, сделали для себя открытия о некоторых исторических фактах, известных нам! Огромное спасибо!

А Аджелика Идеальный микс из самарских компонентов: обзорная экскурсия Очень интересная, увлекательная экскурсия. Благодаря грамотного рассказу Павла я узнала очень много интересных фактов из истории города. Рекомендую. Время я провела с пользой и удовольствием.