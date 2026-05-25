Если хочется увидеть максимум за короткое время — этот маршрут для вас.
За один день вы проедете по Самаре и Тольятти, подниметесь к панорамным видам на Волгу и Жигули, заглянете в музей легендарного автогиганта и окажетесь у неоготического замка, будто перенесённого из средневековой Европы.
Описание экскурсии
Самара — обзор города и панорамы (≈ 2–2,5 ч)
В историческом центре вы:
- проедете по главным улицам и увидите главные достопримечательности
- подниметесь на вертолётную площадку с панорамой Волги и Жигулёвских гор
- оцените атмосферу купеческой Самары
- поймёте, как формировался город и чем он живёт сегодня
Тольятти — индустриальный масштаб и Волга (≈ 3–3,5 ч)
Перед нами — город с совершенно другим ритмом и характером. В программе:
- остановка у памятника Василию Татищеву на берегу Жигулёвского моря
- прогулка по современной набережной
- проезд по главной улице Автозаводского района
- посещение музея «Автоваз» (самостоятельно или с аудиогидом)
Архитектурная фантазия (≈ 1,5–2 ч)
Финальная точка маршрута — замок Гарибальди, который выглядит как декорация к средневековой легенде. Здесь вас ждёт неспешная прогулка по территории и необычные детали:
- готические фасады
- гаргульи, грифоны и драконы
- виды на Волгу
Вы узнаете, как в российской глубинке появился неоготический замок и какая идея стоит за этим проектом.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном легковом автомобиле
- Дополнительно оплачивается:
— входной билет в музей «Автоваз» — 250 ₽ за чел.
— аудиогид (по желанию) — 400 ₽
- Обратите внимание: в музее предусмотрен обеденный перерыв с 12:15 до 13:00, мы учтём это при выборе времени посещения
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Самаре
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Самаре
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 158 туристов
Аттестованный профессиональный гид в Самаре, Тольятти, на Самарской Луке. Влюблена в родные места и влюблю в них даже самого искушённого путешественника!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Огромное спасибо гиду Юлии! Был очень интересный рассказ, не давящий на осознание материала. Нас не загрузили датами, время распределяли совместно и все было организовано в удобном для нас формате. Аккуратное вождение. Для удобства использовала микрофон. Еще раз спасибо. Мы получили огромное удовольствие. Рекомендуем эту экскурсию и данного гида!
Юлия
Ответ организатора:
Елена, большое спасибо! Приезжайте еще в наш замечательный город!
Е
Первый день в Самаре благодаря экскурсии с Юлией прошел насыщенно и интересно. Стояла такая жара, что не предс авляю, как бы я гуляла сама - а так мы проехались на машине, вышли, поговорили, сфотографировались, и обратно в машину с кондиционером. Юлия не оставила ни единого шанса заблудиться и зайти не в ту дверь. Также большое спасибо за фотографии с достопримечательностями.
Юлия
Ответ организатора:
Елена, большое спасибо за отзыв! Желаю вам прекрасного отдыха!
А
Брали обзорную экскурсию по городу и поездку в Тольятти и к замку Гарибальди. Юлия очень разносторонний профессионал, поэтому экскурсия была насыщенной и легкой к восприятию. Кроме того мы получили много наводок на интересные места, и на следующий день провели по ним уже самостоятельную экскурсию. А ещё Юлия очень доброжелательная и заботливая.
Юлия
Ответ организатора:
Анна, спасибо большое за Ваш отзыв! С вами было очень интересно! 🌸
от 23 000 ₽ за экскурсию