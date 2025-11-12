Экскурсия в Жигулевские горы вместе с аттестованным гидом-биологом на комфортном минивэне.
Я не только расскажу вам историю образования гор и историю близлежащих населенных пунктов, но и легко отвечу на все интересующие вопросы, например: «что растет?», «кто поет?», «кто летит?».
Описание экскурсии
Вас ждет увлекательная поездка в Жигулевские горы на комфортном минивэне. За время экскурсии мы:
- Поднимемся на гору Стрельную, высота которой 351 метр над уровнем моря;
- Посетим старейшее село Самарской Луки — Ширяево, где Илья Репин писал Бурлаков на Волге, и где покорим гору Попову;
- Заглянем в Ширяевские штольни — бывшие каменоломни, где добывали известь и доломит, а температура окружающей среды в них не поднимается выше +8°C. Важная информация: Экскурсия не предусмотрена для детей младше 8 лет.
По согласованию с гидом
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Стрельная
- Село Ширяево
- Гора Попова
- Ширяевские штольни
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер, согласуется с гидом.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия не предусмотрена для детей младше 8 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
