Экскурсия в Жигулевские горы вместе с аттестованным гидом-биологом на комфортном минивэне.



Я не только расскажу вам историю образования гор и историю близлежащих населенных пунктов, но и легко отвечу на все интересующие вопросы, например: «что растет?», «кто поет?», «кто летит?».