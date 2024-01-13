Юлия — ваша команда гидов в Самаре

Меня зовут Юлия, я более 10 лет занимаюсь созданием маршрутов и организацией путешествий по всей России. Увлекаюсь велоспортом, профессионально занимаюсь треккингом. ‌Приглашаю присоединиться к нашей команде и отправиться в незабываемое приключение. Мы с командой единомышленников проехали всю Самарскую Луку на велосипедах и знаем каждую тропинку. Готовы показать и рассказать вам о самых интересных местах и маршрутах. Также с удовольствием сделаем для вас красивые фотографии и видео на память о путешествии.

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