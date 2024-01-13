Подняться на Молодецкий курган, увидеть Жигулёвское море и узнать, что такое волжский гедонизм
Приглашаем в самое сердце Самарской области — к горам, морю и невероятным пейзажам.
Вы насладитесь красотой Жигулёвских гор, полюбуетесь Жигулёвским морем, постоите на Молодецком кургане и Девьей горе, прогуляетесь по лесным тропам национального парка.
Мы расскажем об истории этих мест, раскроем тайну тоннеля Сталина и покажем, где Репин писал картину «Бурлаки на Волге».
Вы насладитесь красотой Жигулёвских гор, полюбуетесь Жигулёвским морем, постоите на Молодецком кургане и Девьей горе, прогуляетесь по лесным тропам национального парка.
Мы расскажем об истории этих мест, раскроем тайну тоннеля Сталина и покажем, где Репин писал картину «Бурлаки на Волге».
Ближайшие даты:
13
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Описание
Что вас ожидает
- Вы проедете по живописной трассе Самара — Тольятти. По пути мы расскажем о поселениях и производствах, которые будут видны из окна. Покажем деревню, где жил Илья Репин и где он, согласно легенде, написал картину «Бурлаки на Волге».
- В Жигулёвске вы подниметесь на смотровую площадку горы Отважная и прогуляетесь по экотропе до горы Шишка. По желанию посетите святой источник Каменная чаша и наберёте целебной воды.
- На Молодецком Кургане увидите величественные склоны и полюбуетесь с их высоты удивительными пейзажами на залив, гору Лепёшка, Жигулёвское море и Тольятти.
- А ещё мы расскажем, что такое волжский гедонизм и где проходит тоннель из бункера Сталина под Волгой.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в национальный парк — 150 руб. /чел., обед в ресторане Тольятти или на сыроварне за Волгой — по желанию.
- Поездка проходит на Renault Kaptur или Hyundai Solaris.
- Время в пути от Самары до первой точки — 1,5 часа.
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном для вас месте в Самаре
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Самаре
Меня зовут Юлия, я более 10 лет занимаюсь созданием маршрутов и организацией путешествий по всей России. Увлекаюсь велоспортом, профессионально занимаюсь треккингом. Приглашаю присоединиться к нашей команде и отправиться в незабываемое приключение. Мы с командой единомышленников проехали всю Самарскую Луку на велосипедах и знаем каждую тропинку. Готовы показать и рассказать вам о самых интересных местах и маршрутах. Также с удовольствием сделаем для вас красивые фотографии и видео на память о путешествии.
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