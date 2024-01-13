Путешествие по Самарской области: величие гор и красота воды
Индивидуальная экскурсия в Самаре

Подняться на Молодецкий курган, увидеть Жигулёвское море и узнать, что такое волжский гедонизм

Приглашаем в самое сердце Самарской области — к горам, морю и невероятным пейзажам.

Вы насладитесь красотой Жигулёвских гор, полюбуетесь Жигулёвским морем, постоите на Молодецком кургане и Девьей горе, прогуляетесь по лесным тропам национального парка.

Мы расскажем об истории этих мест, раскроем тайну тоннеля Сталина и покажем, где Репин писал картину «Бурлаки на Волге».
Путешествие по Самарской области: величие гор и красота воды
Путешествие по Самарской области: величие гор и красота воды
Путешествие по Самарской области: величие гор и красота воды
Путешествие по Самарской области: величие гор и красота воды
Путешествие по Самарской области: величие гор и красота воды
Путешествие по Самарской области: величие гор и красота воды
Путешествие по Самарской области: величие гор и красота воды
Путешествие по Самарской области: величие гор и красота воды
Путешествие по Самарской области: величие гор и красота воды
Путешествие по Самарской области: величие гор и красота воды
Путешествие по Самарской области: величие гор и красота воды
Путешествие по Самарской области: величие гор и красота воды
Путешествие по Самарской области: величие гор и красота воды
Путешествие по Самарской области: величие гор и красота воды
Ближайшие даты:
13
янв
14
янв
20
янв
21
янв
27
янв
28
янв
3
фев
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

  • Вы проедете по живописной трассе Самара — Тольятти. По пути мы расскажем о поселениях и производствах, которые будут видны из окна. Покажем деревню, где жил Илья Репин и где он, согласно легенде, написал картину «Бурлаки на Волге».
  • В Жигулёвске вы подниметесь на смотровую площадку горы Отважная и прогуляетесь по экотропе до горы Шишка. По желанию посетите святой источник Каменная чаша и наберёте целебной воды.
  • На Молодецком Кургане увидите величественные склоны и полюбуетесь с их высоты удивительными пейзажами на залив, гору Лепёшка, Жигулёвское море и Тольятти.
  • А ещё мы расскажем, что такое волжский гедонизм и где проходит тоннель из бункера Сталина под Волгой.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в национальный парк — 150 руб. /чел., обед в ресторане Тольятти или на сыроварне за Волгой — по желанию.
  • Поездка проходит на Renault Kaptur или Hyundai Solaris.
  • Время в пути от Самары до первой точки — 1,5 часа.
  • Маршрут можно скорректировать по вашему желанию.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном для вас месте в Самаре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самары

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньСмотровые площадкиГоры

Похожие туры из Самары

Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Разобраться, как живется уличному искусству на берегу Волги, и ощутить современный дух города
на пересечении Ленинградской и Куйбышева
Сегодня
Завтра
12 янв
13 янв
4 400 за всё до 10 чел.
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
Открыть духозахватывающие виды и услышать истории края в поездке по трем смотровым площадкам
Сегодня
Завтра
12 янв
13 янв
15 000 за всё до 3 чел.
Прогулка по склонам горы Тип-Тяв
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Прогулка по склонам горы Тип-Тяв
Подняться на самую высокую точку Самары и насладиться панорамой Волги и Жигулевских гор
на автостанции Красная Глинка
Завтра
12 янв
13 янв
14 янв
5 200 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ