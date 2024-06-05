1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Были и легенды Царева кургана: путешествие в историю и мифы Самары
Вас ждет погружение в удивительный мир историй и легенд Царева кургана, где каждый камень хранит свою тайну
Начало: В вашем отеле/месте проживания
«Со склона горы и ее вершины вам откроется прекрасный вид на Волгу, село Ширяево на противоположной стороне и две горы — Тип-Тяв и Серную»
10 июня в 09:00
12 июня в 15:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Погрузитесь в мир природы и гастрономии с нашей экскурсией. Вас ждет путешествие по Волге, велосипедный тур и сырная феерия
Начало: В селе Гаврилова Поляна
«Велопрогулка мимо Жигулевских гор»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 8 900₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарской области, где вас ждут величественные горы, морские пейзажи и загадки истории
Начало: В удобном для вас месте в Самаре
«В Жигулёвске вы подниметесь на смотровую площадку горы Отважная и прогуляетесь по экотропе до горы Шишка»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поймать Самарский вайб
Старинная набережная, виды Волги и Жигулёвских гор, релакс в термах с саунами и большим бассейном
Начало: У фонтана «Парус» на Ленинградском спуске
«И конечно, насладитесь видами Жигулёвских гор и Волги»
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
Посетить старинные сёла Рождествено и Подгоры и проехать по живописным тропам вдоль Жигулёвских гор
Начало: на пристани Ульяновского спуска
«Гаврилова Поляна, конечная точка маршрута, расположена у подножия Жигулёвских гор»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
63005 670₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
На багги - до Лысой горы: групповая экскурсия в Самаре
Присоединяйтесь к захватывающей поездке на багги до Лысой горы в Самаре. Путешествие включает лесные тропы, гористую местность и потрясающие виды
Начало: На Демократической улице
«А изюминкой станет посещение живописной природной достопримечательности — Лысой горы с великолепным видом на волжские просторы»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
7 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
До Лысой горы: прогулка на квадроцикле
Погонять по лесным тропам и полюбоваться видом на волжские просторы в мини-группе
Начало: На Демократической улице
«Вам покорится вершина Лысой горы, а приятным бонусом станет потрясающий панорамный вид на Самару, реку Волгу и Жигулёвские горы»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
Полюбоваться волжской Швейцарией, прогуляться к святому источнику и побывать в доме-музее Репина
«В селе Моркваши поднимемся на вершину Могутовой горы (266 м), полюбуемся видами на ГЭС и Куйбышевское водохранилище»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
16 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис5 июня 2024Спасибо Сергею за душевный приём, будто не экскурсия, а пришёл в гости к старинным друзьям. Приятная велопрогулка: вкуснейшие сыры (берите с
- ННадежда2 июня 2024Очень хочется с таким замечательным экскурсоводом провести еще несколько экскурсий. Очень легкая, интересная подача материала. Человек влюбленный в свой город, в свою профессию, внимательный к своим гостям. Рекомендую 🥇
- ННадежда1 июня 2024Активный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машине было не жарко, предложена
- ААлександр30 мая 2024Гид замечательный, всё очень интересно, познавательно
- ААнтонина17 мая 2024Благодарим Юлию и Ивана за совершенно незабываемые, фантастические впечатления! Мы увидели невероятно красивые места, не охваченные пока большим туристическим потоком.
- ССергей1 мая 2024Просто отличное путешествие! Гид знает вообще всё про город и было неожиданно понять, что у каждого дома в городе есть
- ППолина26 марта 2024Ирина - светлый и хороший человек! Экскурсия проводилась для 4 человек, среди них был один молодой самарчанин, и даже ему
- ТТатьяна21 августа 2023Огромное спасибо Сергею за активный отдых и душевный приём!!! Было ощущение, что приехали в гости к старым друзьям!) Организация за высоте! Увидели красивые места, продегустировали вкуснейшие сыры!!!))) Ещё раз спасибо за это большое маленькое приключение!!!
- ССветлана20 августа 2023Люди приятные,комфортно,красиво, активно,интересно,вкусно,необычно,запоминающе.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Горы»
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