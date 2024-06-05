Экскурсии к горам Самары

Найдено 8 экскурсий в категории «Горы» в Самаре, цены от 5 670 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Были и легенды Царева кургана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Были и легенды Царева кургана: путешествие в историю и мифы Самары
Вас ждет погружение в удивительный мир историй и легенд Царева кургана, где каждый камень хранит свою тайну
Начало: В вашем отеле/месте проживания
«Со склона горы и ее вершины вам откроется прекрасный вид на Волгу, село Ширяево на противоположной стороне и две горы — Тип-Тяв и Серную»
10 июня в 09:00
12 июня в 15:00
9 800 за всё до 3 чел.
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
🚲 На велосипеде
🚣‍♂️ На байдарках
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Погрузитесь в мир природы и гастрономии с нашей экскурсией. Вас ждет путешествие по Волге, велосипедный тур и сырная феерия
Начало: В селе Гаврилова Поляна
«Велопрогулка мимо Жигулевских гор»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 8 900 за всё до 20 чел.
Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарской области, где вас ждут величественные горы, морские пейзажи и загадки истории
Начало: В удобном для вас месте в Самаре
«В Жигулёвске вы подниметесь на смотровую площадку горы Отважная и прогуляетесь по экотропе до горы Шишка»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 600 за всё до 3 чел.
Поймать Самарский вайб
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Поймать Самарский вайб
Старинная набережная, виды Волги и Жигулёвских гор, релакс в термах с саунами и большим бассейном
Начало: У фонтана «Парус» на Ленинградском спуске
«И конечно, насладитесь видами Жигулёвских гор и Волги»
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
Посетить старинные сёла Рождествено и Подгоры и проехать по живописным тропам вдоль Жигулёвских гор
Начало: на пристани Ульяновского спуска
«Гаврилова Поляна, конечная точка маршрута, расположена у подножия Жигулёвских гор»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
63005 670 за всё до 4 чел.
На багги - до Лысой горы
🛞 Багги
Мини-группа
2 часа
На багги - до Лысой горы: групповая экскурсия в Самаре
Присоединяйтесь к захватывающей поездке на багги до Лысой горы в Самаре. Путешествие включает лесные тропы, гористую местность и потрясающие виды
Начало: На Демократической улице
«А изюминкой станет посещение живописной природной достопримечательности — Лысой горы с великолепным видом на волжские просторы»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
7 000 за человека
До Лысой горы: прогулка на квадроцикле
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
2 часа
До Лысой горы: прогулка на квадроцикле
Погонять по лесным тропам и полюбоваться видом на волжские просторы в мини-группе
Начало: На Демократической улице
«Вам покорится вершина Лысой горы, а приятным бонусом станет потрясающий панорамный вид на Самару, реку Волгу и Жигулёвские горы»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
6 000 за человека
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
Полюбоваться волжской Швейцарией, прогуляться к святому источнику и побывать в доме-музее Репина
«В селе Моркваши поднимемся на вершину Могутовой горы (266 м), полюбуемся видами на ГЭС и Куйбышевское водохранилище»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
16 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Борис
    5 июня 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Спасибо Сергею за душевный приём, будто не экскурсия, а пришёл в гости к старинным друзьям. Приятная велопрогулка: вкуснейшие сыры (берите с
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    собой рюкзак, чтобы купить побольше), освежающий ледяной грот и умиротворяющий вид со склона горы. Впервые на сап-доске, впервые на Волге, первый раз в этом году купался в открытой воде. А самое главное - вы можете уехать с мечтой вернуться, чтобы Сергей помог вам увидеть и другие красоты Волги, скрытые блеском её вод.

  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Были и легенды Царева кургана
    Очень хочется с таким замечательным экскурсоводом провести еще несколько экскурсий. Очень легкая, интересная подача материала. Человек влюбленный в свой город, в свою профессию, внимательный к своим гостям. Рекомендую 🥇
  • Н
    Надежда
    1 июня 2024
    Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
    Активный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машине было не жарко, предложена
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    вода. Огромное спасибо Юлии и Ивану за те виды и пейзажи, которые они нам показали на молодецком Кургане и отважном. Сделано большое количество фото и получено много эмоций🙏

    Активный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машинеАктивный отдых для любителей увидеть что то новое, интересное и увлекательное. Путешествие прошло комфортно, в машине
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Были и легенды Царева кургана
    Гид замечательный, всё очень интересно, познавательно
  • А
    Антонина
    17 мая 2024
    Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
    Благодарим Юлию и Ивана за совершенно незабываемые, фантастические впечатления! Мы увидели невероятно красивые места, не охваченные пока большим туристическим потоком.
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    Юля и Иван очень любят свой край и с искренней радостью делятся его красотой. Нам повезло увидеть Молодецкий курган весь в цвету (а это что-то невероятное, тут особенная флора) и совсем без других посетителей. Виды с гор Отважной и Шишки тоже захватывают дух. Великолепно организованное путешествие, отдельное спасибо за чай, снеки и душевный обед в отличном ресторане с видом на Волгу!) Очень рады знакомству, будем рекомендовать всем друзьям)

    Благодарим Юлию и Ивана за совершенно незабываемые, фантастические впечатления! Мы увидели невероятно красивые места, не охваченныеБлагодарим Юлию и Ивана за совершенно незабываемые, фантастические впечатления! Мы увидели невероятно красивые места, не охваченныеБлагодарим Юлию и Ивана за совершенно незабываемые, фантастические впечатления! Мы увидели невероятно красивые места, не охваченныеБлагодарим Юлию и Ивана за совершенно незабываемые, фантастические впечатления! Мы увидели невероятно красивые места, не охваченные
  • С
    Сергей
    1 мая 2024
    Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
    Просто отличное путешествие! Гид знает вообще всё про город и было неожиданно понять, что у каждого дома в городе есть
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    какая-то своя история. Оказалось приятно погрузиться в историю города, посмотреть самые классные туристические места. На самом деле, не ожидали увидеть вот такое в Самарской области. Места просто необыкновенные и подъем к ним (он не тяжёлый, но может чуточку утомить) того стоил. Сделали много классных фото, видео и набрались впечатлений. В общем, спасибо огромное за эту поездку!

    Просто отличное путешествие! Гид знает вообще всё про город и было неожиданно понять, что у каждогоПросто отличное путешествие! Гид знает вообще всё про город и было неожиданно понять, что у каждогоПросто отличное путешествие! Гид знает вообще всё про город и было неожиданно понять, что у каждогоПросто отличное путешествие! Гид знает вообще всё про город и было неожиданно понять, что у каждого
  • П
    Полина
    26 марта 2024
    Были и легенды Царева кургана
    Ирина - светлый и хороший человек! Экскурсия проводилась для 4 человек, среди них был один молодой самарчанин, и даже ему
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    экскурсия понравилась:) Природа чистая, снег белый, дышалось свободно! Не пожалели, что взяли именно автомобильную экскурсию, хотя обычно не любим выезжать за пределы города. Ирина нам рассказала увлекательную историю Самары, провела по необычным для нас природным местам. На Цареве Кургане нам захотелось зайти помолиться, жаль, что не было никаких пожеланий на уме:) Если вы православный человек, то очень советую подготовиться к церквушке на Цареве Кургане, потому что это на редкость намоленное, приятное место! В нём чувствуется определённая сила! Мы даже хотели самостоятельно приехать на Царев Курган, но, к сожалению, наша поездка уже заканчивалась к тому времени, поэтому так его и не посетили во второй раз:) От всей души благодарим Ирину за то, что открыла для нас Самару со стороны её красивой и чистой природы! Очень советую эту экскурсию, если вы любите прогуливаться по холмам:)

  • Т
    Татьяна
    21 августа 2023
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Огромное спасибо Сергею за активный отдых и душевный приём!!! Было ощущение, что приехали в гости к старым друзьям!) Организация за высоте! Увидели красивые места, продегустировали вкуснейшие сыры!!!))) Ещё раз спасибо за это большое маленькое приключение!!!
  • С
    Светлана
    20 августа 2023
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Люди приятные,комфортно,красиво, активно,интересно,вкусно,необычно,запоминающе.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Горы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Были и легенды Царева кургана
  2. Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
  3. Путешествие по Самарской области: красота воды и величие гор
  4. Поймать Самарский вайб
  5. Велопрогулка по Самарскому Заволжью
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
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