Ширяево – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Ширяево» в Самаре, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Самарская Лука: путешествие по волжским панорамам и истории
Погрузитесь в мир величественных пейзажей и завораживающих историй Самарской Луки. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Авто-путешествие по Самарской Луке
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
76 отзывов
Авто-путешествие по Самарской Луке: живописные пейзажи и культурное наследие
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
15 июня в 08:30
24 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
Полюбоваться волжской Швейцарией, прогуляться к святому источнику и побывать в доме-музее Репина
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
16 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Спасибо Екатерине за увлекательную экскурсию! Особенно впечатлила гора Стрельная, великолепие природы, шикарные виды! Немного сложная дорога, в конце небольшой серпантин, но оно того стоит!!!
  • Я
    Ярослав
    2 июня 2024
    Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
    Экскурсию однозначно рекомендую. Экскурсовод Ольга очень интересно рассказывала об истории Самары, местных легендах и преданиях. Виды со смотровых площадок просто
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    шикарные, эту красоту нужно увидеть своими глазами. Обратно в Самару лучше возвращаться на теплоходе, так вы увидите красоты Самары и Самарской Луки еще и непосредственно с Волги.

  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Екатерина провела нам прекрасную экскурсию по Самарской Луке. Ее интересные рассказы сопровождали нас в дороге, мы побывали на нескольких смотровых
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    площадках, поднялись на гору Стрельная, взглянули на Волгу с высоты птичьего полета, заехали в село Ширяево, где останавливался Репин, работая над своей картиной "Бурлаки на Волге", посетили рукотворные штоль, посмотрели на Волгу с Поповой горы. Вкусный обед в кафе по дороге, купили с собой немного сыра и рыбы по совету Екатерины. Отличная, комфортная, очень познавательная экскурсия!

  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Огромное спасибо Екатерине за прекрасную поездку и интересную экскурсию.
  • Г
    Галина
    16 мая 2024
    Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
    Несмотря на проливной дождь и ветер, экскурсия была прекрасная, мы получили массу положительных эмоций: столько всего увидели, столько всего услышали, в Самару вернулись на кораблике по Волге - день удался! Спасибо организаторам, экскурсоводу Ольге и отличному водителю!
  • Ю
    Юрий
    9 октября 2023
    Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
    В Самару мы собрались очень быстро, посмотрев ютубный ролик о Самарской Луке и не один. День приезда утром - обзорная экскурсия
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    от Елены, целый день - три обзорные площадки с видами Самарской Луки от Ольги - собственно цель поездки, ну и день отъезда вечером - прогулка по Самаре с посещением Кухмистерской фон Вакано - как дань памяти и уважения фон Вакано. Выбранные Ольгой для экскурсии три обзорные площадки для показа видов Самарской Луки, особенно Смотровая площадка в селе Ширяево, не смогли конкурировать с Ютубными роликами снятыми при помощи дронов с видами Самарской Луки и со знаковых мест Самарской Луки, ради которых мы и поехали в Самару. Надо было сначала съездить в Самару, возможно, восхититься видами и просторами Самарской Луки от Ольги, а уже затем дополнить впечатления ютубными роликами. Но тогда бы мы не собрались в Самару. Ольге спасибо. Самарская Лука не на один день.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Ширяево»

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  3. Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
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  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Ширяево" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 16 700. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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