1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Самарская Лука: путешествие по волжским панорамам и истории
Погрузитесь в мир величественных пейзажей и завораживающих историй Самарской Луки. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Авто-путешествие по Самарской Луке: живописные пейзажи и культурное наследие
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
15 июня в 08:30
24 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ширяево - путешествие в сердце Жигулёвских гор
Полюбоваться волжской Швейцарией, прогуляться к святому источнику и побывать в доме-музее Репина
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
16 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Спасибо Екатерине за увлекательную экскурсию! Особенно впечатлила гора Стрельная, великолепие природы, шикарные виды! Немного сложная дорога, в конце небольшой серпантин, но оно того стоит!!!
- ЯЯрослав2 июня 2024Экскурсию однозначно рекомендую. Экскурсовод Ольга очень интересно рассказывала об истории Самары, местных легендах и преданиях. Виды со смотровых площадок просто
- ААнна26 мая 2024Екатерина провела нам прекрасную экскурсию по Самарской Луке. Ее интересные рассказы сопровождали нас в дороге, мы побывали на нескольких смотровых
- ООльга23 мая 2024Огромное спасибо Екатерине за прекрасную поездку и интересную экскурсию.
- ГГалина16 мая 2024Несмотря на проливной дождь и ветер, экскурсия была прекрасная, мы получили массу положительных эмоций: столько всего увидели, столько всего услышали, в Самару вернулись на кораблике по Волге - день удался! Спасибо организаторам, экскурсоводу Ольге и отличному водителю!
- ЮЮрий9 октября 2023В Самару мы собрались очень быстро, посмотрев ютубный ролик о Самарской Луке и не один. День приезда утром - обзорная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Ширяево»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Ширяево" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 16 700. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Самаре на 2024 год по теме «Ширяево», 109 ⭐ отзывов, цены от 15000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август