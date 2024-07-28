Место силы Самары: остров, которого не было

Наполниться гармонией и зарядиться солнцем в волшебной локации с целительницей
На Омике через Волгу и на машине по острову я отвезу вас в место, где в разные годы здесь было поселение скифов, посёлок речников, базы Нобелей.

Тут витает множество энергий —
вы почувствуете их! Погуляете среди вековых деревьев, полюбуетесь заливными полями и рассмотрите стены старинного замка.

Узнаете, почему до 17 века остров не был островом, и сами создадите себе и близким амулеты для привлечения денег и любви.

Описание экскурсии

Я встречу вас в удобной точке Самары. Сначала на машине, далее на водном транспорте или на своей лодке (зависит от сезона) перевезу до магического острова, где и начнётся путешествие в тайны.

  • Вы зарядитесь энергией солнца в сосновом лесу у огромных 500-летних деревьев
  • Полюбуетесь реликтовыми озёрами, где растёт мята — летом в хорошую погоду можно искупаться
  • Выясните, где растут целебные травы и как их правильно собирать
  • Под гигантскими вековыми деревьями и в осиновом лесу проведём с вами секретные старинные ритуалы, которые привлекут в вашу жизнь богатство, удачу и любовь
  • На веранде в доме отшельника попробуете домашние фрукты, молоко от местной коровы, рыбу из Волги, выпечку и вкусный травяной чай

А ещё узнаете:

  • Почему Самара называется именно Самарой и при чём тут бобёр
  • Какую роль в процветании и развитии Самары сыграла нефть, рыба и течение Волги
  • Какие плелись интриги вокруг земель реликтового озера
  • Какие краснокнижные животные обитают на острове
* Какое реликтовое животное всё ещё живёт на острове

Организационные детали

  • От Самары до острова мы доберёмся на автомобиле Mitsubishi Pajero, а потом — на моей лодке или речном теплоходе. По острову передвигаться будем на машине УАЗ
  • Протяжённость пути — 20 км с остановками, дорога грунтовая. Туалета, кафе и магазина нет
  • В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, угощение продуктами с экологически чистого хозяйства
  • Возьмите с собой: головной убор, полотенце для отдыха на берегу, питьевую воду и перекус, ленточки и монеты для ритуалов. Одежда и обувь должны быть подходящие для посещения леса
  • По запросу для вас проведу индивидуальные исцеляющие практики в определённых местах острова

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Сквер Пушкина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 24 туристов
Дипломированный экскурсовод, проводник в места силы Самары. Помогаю всем внести в жизнь чудеса. С любым запросом приходите ко мне, волшебство рядом.

Д
Не просто экскурсия, а целое путешествие. Провели со Светланой целый день и ни пожалели ни об одной минуте. Если кратко: увидели волшебную никем не тронутую природу; по-новому посмотрели на Самару;
слушали невероятные истории о здешних местах без шаблонного заученного экскурсоводом текста. О Волге, о наследии скифов. . и просто о жизни. Благодаря тем ритуалам, которые предлагает Светлана, зарядились любовью, счастьем и уверенностью, взглянули на собственную судьбу с другой стороны. Советую ехать женской компанией! Но мы ездили парой. Заново друг в друга влюбились! ВОЛШЕБСТВО!

Сергей
Всем рекомендую данную экскурсию. Большое спасибо Светлане и её мужу Сергею, доставили нам массу приятных впечатлений и показали места, в которых мы бы точно без них не смогли побывать. Зарядили нас положительными эмоциями, показали нам другую Самару
Вера
Очень необычная и интересная экскурсия. Это целое путешествие в другой мир. Очень насыщенная программа. Много узнали. Были необычные мистические практики,окунулись в дикую природу. Хочется ещё туда вернуться. Спасибо огромное за незабываемые впечатления!!
